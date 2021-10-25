Cuộc hôn nhân lần 2 đầy 'trái ngọt' của Tự Long

Hậu trường 25/10/2021 14:05

Chứng kiến hôn nhân hạnh phúc của Tự Long, khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Tự Long từng một lần đổ vỡ gia đình. Anh kết hôn lần hai năm 2015. Vợ nghệ sĩ hài kém chồng 12 tuổi và có ngoại hình xinh đẹp, tính cách hiền dịu.

Trước khi đến với cuộc hôn nhân thứ hai, nghệ sĩ Tự Long từng kết hôn với người vợ đầu tiên là Minh Trang. Họ đã kề vai sát cánh suốt 8 năm từ khi còn là sinh viên Trường ĐH Sân khấu điện ảnh cho đến lúc kết hôn. Kín tiếng là vậy nhưng năm 2012, những lời đồn thổi về cuộc sống “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” của vợ chồng nghệ sĩ Tự Long bắt đầu xuất hiện sau một lần hiếm hoi anh chia sẻ đời tư với báo chí.

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Cuộc hôn nhân lần 2 đầy 'trái ngọt' của Tự Long - Ảnh 2

Tổ ấm cùng hai công chúa nhỏ của Tự Long

Anh cho biết, sau những ngày tháng ở riêng khá nhiều mệt mỏi thì vợ chồng anh đã dọn về nhà ngoại ở phố Hàng Bồ để chung sống. Nghệ sĩ Tự Long tâm sự: “Tôi đã căng ra để sống vì ngoài công việc, còn có trách nhiệm của người đàn ông với gia đình. Căng quá nên nhiều khi tưởng chừng sắp… đứt”.

Hiện tại, tổ ấm mới của Tự Long có hai thiên thần nhỏ. Bé đầu 6 tuổi, bé sau 2 tuổi. Nghệ sĩ hài tiết lộ con gái đầu hoạt bát, chững chạc và rất yêu thương em. Bé thứ hai tình cảm, quấn bố không rời.

Được biết, người vợ thứ hai của nghệ sĩ hài Tự Long tên là Trần Minh Nguyệt. Hiện cô là giảng viên Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội. Thông tin về người vợ thứ hai của Tự Long không nhiều, ngoài những lời khen ngợi về nhan sắc nổi bật không hề kém cạnh so với dàn sao nữ showbiz.

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Cuộc hôn nhân lần 2 đầy 'trái ngọt' của Tự Long - Ảnh 4Cuộc hôn nhân lần 2 đầy 'trái ngọt' của Tự Long - Ảnh 5

Từng khoảnh khắc bên gia đình ánh mắt anh đều toát lên niềm hạnh phúc

Vào những ngày lễ đặc biệt như 14/2, 8/3... đôi khi Tự Long phải đi trực, còn vợ ở nhà chăm con nhỏ. Anh cảm thấy áy náy, thương vợ nhiều hơn. Khi có thời gian, hai vợ chồng thường thủ thỉ trò chuyện để chia sẻ mọi vui buồn, thấu hiểu và yêu nhau hơn. Vợ Tự Long không quản lý chuyện tiền nong của chồng nhưng anh chủ động đưa tất cả thẻ ngân hàng, tiền lương hàng tháng cho bà xã.

Như một sự thỏa thuận ngầm, Minh Nguyệt cũng chỉ bắt đầu chia sẻ những hình ảnh tình cảm với Tự Long từ giữa năm 2014. Trước khi về sống chung, cặp đôi đã có một thời gian dài tìm hiểu. Nghệ sĩ Tự Long từng tâm sự, Minh Nguyệt rất yêu nghệ thuật. Cô cũng đồng cảm và chia sẻ với anh nhiều điều trong cuộc sống được giữ kín đến phút chót.

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Cuộc hôn nhân lần 2 đầy 'trái ngọt' của Tự Long - Ảnh 7

Tự Long được khán giả yêu mến bởi nét diễn duyên dáng

Hiện tại, mái ấm hạnh phúc của Tự Long khiến khán giả vô cùng hâm mộ và thầm ganh tị.

Ảnh: Tổng hợp

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Kỳ Hân cùng chồng về nước với thiên thần nhỏ vô cùng hạnh phúc.

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