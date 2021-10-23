Sau tiệc báo hỷ khiến MXH xôn xao, chân dài Kỳ Hân cùng ông xã điển trai về nước

Hậu trường 23/10/2021 15:34

Kỳ Hân cùng chồng về nước với thiên thần nhỏ vô cùng hạnh phúc.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ phiếu xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 và cập nhật mã QR Code xác nhận tiêm đủ hai mũi vaccine, Kỳ Hân cùng Mạc Hồng Quân và hai con ra sân bay ở Praha, CH Czech sáng 22/10 (giờ địa phương) về nước. Gia đình Kỳ Hân quá cảnh ở Frankfurt (Đức), sau đó đáp chuyến về Đà Nẵng và cách ly tại khách sạn. Họ tuân thủ đeo khẩu trang suốt chuyến bay dài. Hai con trai thường xuyên được Kỳ Hân sát trùng. Cô cho con uống nhiều vitamin trước chuyến bay để tăng cường sức đề kháng.

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Mỹ nhân về nước cùng chồng và con cái

Chân dài chia sẻ: "Chặng từ Praha đi Frankfurt, máy bay nhỏ, không gian khá chật chội nên bé Dưa Hấu nhà tôi quấy khóc. Từ Frankfurt về Đà Nẵng, chúng tôi đi máy bay lớn, ngồi khoang hạng C nên không gian thoáng hơn. Dự kiến chuyến bay đáp tại sân bay Đà Nẵng sáng 23/10".

Kỳ Hân cho hay: "Khi bé Dưa Hấu được sáu tháng tuổi, tôi định về nước nhưng vì dịch bệnh kéo dài nên lịch trình bị ảnh hưởng. Xa Việt Nam hơn một năm nhưng tôi cảm tưởng mình xa xứ hơn chục năm chưa về. Tôi nhớ gia đình, bạn bè, người thân ở quê nhà. Khi tôi thông báo kế hoạch về nước trên mạng xã hội, mọi người đều hẹn gặp vợ chồng tôi, ăn uống khi nhà tôi hết cách ly".

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Tổ ấm nhỏ của cô

Trước khi có một cái kết viên mãn như hiện tại, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân từng trải qua một chặng đường yêu nhiều thử thách. Mặc thị phi và những chỉ trích từ dư luận, cặp đôi vẫn luôn song hành bên nhau suốt 4 năm qua chứng minh tình yêu chân thành, bền bỉ của mình.

Sau khi kết hôn, Mạc Hồng Quân trở thành người đàn ông của gia đình. Anh không vướng thêm bất cứ tai tiếng nào liên quan đến chuyện tình ái nữa. Trên trang cá nhân, nam cầu thủ chủ yếu chia sẻ về công việc và vợ con.

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Sau tiệc báo hỷ khiến MXH xôn xao, chân dài Kỳ Hân cùng ông xã điển trai về nước - Ảnh 5

Hình ảnh đáng yêu của gia đình Kỳ Hân

Mạc Hồng Quân thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, những lúc khó khăn thì không quên dành cho bà xã những lời động viên, khích lệ. Thỉnh thoảng, cặp đôi cũng trốn con để đi hâm nóng tình cảm.

Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   Mạc Hồng Quân Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân Kỳ Hân và chồng

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