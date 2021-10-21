Ngỡ ngàng trước độ xa hoa của nông trại nho và tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Ngọc Khánh

Hậu trường 21/10/2021 15:46

Nông trại nho và tổ ấm lãng mạn của Hoa hậu Ngọc Khánh khiến 'hội chị em' thầm ganh tị.

Hoa hậu Việt Nam 1998 Ngọc Khánh từng chia sẻ khoảnh khắc đón tuổi 45 bên tổ ấm của mình khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Cô và ông xã Attila Woodward có chuyến du lịch kết hợp thăm nhà của mẹ chồng ở Tây Ban Nha. Tại đây, cựu hoa hậu được ông xã chuẩn bị buổi tiệc ngọt để bí mật mừng sinh nhật cô. 

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Ngỡ ngàng trước độ xa hoa của nông trại nho và tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Ngọc Khánh - Ảnh 2

Nàng hậu bên ông xã của mình

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Ngỡ ngàng trước độ xa hoa của nông trại nho và tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Ngọc Khánh - Ảnh 4Ngỡ ngàng trước độ xa hoa của nông trại nho và tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Ngọc Khánh - Ảnh 5

Tổ ấm vô cùng hạnh phúc của nàng hậu

Mới đây, dân tình càng thêm xuýt xoa vì hình ảnh thơ mộng giữa nông trại nho của nàng hậu vô cùng lãng mạn và hoành tráng. Nông trại của vợ chồng Ngọc Khánh cách thành phố Charlottesville, bang Virginia khoảng 10 phút lái xe. Giữa không gian rộng lớn ấy là ngôi nhà nhỏ xinh xắn, được bao phủ với gam màu đỏ chủ đạo.

Ngôi nhà mang phong cách đặc trưng của nước Mỹ, tông màu trắng ấm cúng. Hoa hậu treo nhiều tranh tạo điểm nhấn. Những dịp lễ Tết, đôi vợ chồng bày hoa quả đơn giản tỏ lòng thành. Hoa hậu cũng ưu tiên chọn trang phục áo dài để nhớ về quê hương.

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Ngỡ ngàng trước độ xa hoa của nông trại nho và tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Ngọc Khánh - Ảnh 7

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nàng hậu khiến hội chị em ngưỡng mộ

Ngọc Khánh và chồng kết hôn từ năm 2010 sau khi cô rời Việt Nam sang Mỹ du học. Vợ chồng Hoa hậu hiện sống tại bang Virginia (Mỹ) và quản lý một cơ sở sản xuất rượu vang.

Nàng hậu bày tỏ cô thích cuộc sống như hiện tại: không showbiz ồn ào và gần gũi với thiên nhiên. Cả cô và chồng có cùng đam mê du lịch. Mỗi năm, họ tổ chức các chuyến đi khắp nước Mỹ, về thăm quê nhà bố mẹ ở Tây Ban Nha và Việt Nam. 

Nàng hậu chia sẻ: "Tôi đang hài lòng với cuộc sống và hôn nhân của mình. Tôi được làm những gì bản thân thích, có được người đàn ông yêu thương mình bằng cả tấm lòng. Họ không cần quá giàu nhưng có thể dành tất cả cho tôi. Anh Attilla đến với tôi cũng không phải vì danh xưng hoa hậu ngày nào".

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Nhan sắc đỉnh cao của Hoa hậu Ngọc Khánh

Hiện tại, những hình ảnh hạnh phúc của nàng hậu đang khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ và hội chị em thầm ganh tị.

Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   Hoa hậu Ngọc Khánh Tổ ấm Hoa hậu Ngọc Khánh Nông trại nho

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