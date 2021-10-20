Chồng Việt Hương lên tiếng giữa bão lùm xùm sao kê và nỗi đau sau ngày Phi Nhung mất: 'Lời đồn vẫn mãi là lời đồn'

Hậu trường 20/10/2021 14:05

Chồng Việt Hương đã có những chia sẻ mới nhất về vợ sau thời gian tuột dốc tinh thần vì loạt chuyện buồn trong suốt thời gian qua.

Mới đây, Hoài Phương đã có những chia sẻ về Việt Hương trên Ngoisao.net. Cụ thể, ông xã danh hài cho hay: "Chúng tôi đang cách ly tại khách sạn theo quy định phòng dịch. Nói chung, vợ chồng tôi đều "đuối". Đi Mỹ và về lại Việt Nam trong vòng một tuần, trong đó mất hơn ba ngày bay, ở Mỹ phải lo nhiều việc quan trọng (hai đám tang) khiến chúng tôi không còn thời gian thở chứ đừng nói đến nghỉ ngơi. Mấy hôm nay về nước, giờ giấc bị đảo lộn nên hai vợ chồng lại ăn ngủ thất thường. Chắc phải mấy ngày nữa mới điều chỉnh được. Nhưng ít nhất lúc này, đầu óc chúng tôi thư giãn hơn trước khi đi. Những việc quan trọng nhất đã thực hiện xong".

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Hoài Phương cho rằng lời đồn vẫn mãi là lời đồn

Anh cho biết thêm: "Việt Hương đa cảm, mau nước mắt. Trước những mất mát dồn dập, cô ấy cố gắng để hoàn thành hậu sự cho mẹ nuôi (mẹ đẻ nghệ sĩ Hoài Tâm) và Phi Nhung mà không khóc. Chính vì hiểu Hương, tôi quyết định đồng hành cùng vợ trên chặng đường dài để động viên và chăm sóc cô ấy".

Nói đến những ồn ào bửa vây gia đình thời gian vừa qua, Hoài Phương đanh thép: "Lời đồn vẫn mãi là lời đồn. Chúng tôi sống ngay thẳng, chẳng việc gì phải lo ngại. Việc chúng tôi làm thì chúng tôi cứ làm. Rồi mọi người sẽ sớm nhận thấy những người đã đưa ra lời đồn thổi, "thuyết âm mưu" cũng chẳng phải người có uy tín, đáng tin cậy và họ sẽ bị xã hội loại trừ. Bản thân Việt Hương không quan tâm, cũng không nghe những lời tiêu cực nên cô ấy thực sự không tổn thương tinh thần. Ngược lại, sau hơn hai tháng tích cực hoạt động từ thiện và một tháng lo cho đồng nghiệp, vợ tôi nhận được nhiều lời động viên, tình cảm chân thành từ khán giả. Cô ấy cảm thấy ấm lòng vô cùng".

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Nữ danh hài chăm chỉ hành thiện thời gian qua

Trước đó, hai vợ chồng Việt Hương trong lúc hành thiện mùa dịch thì NS Hoài Phương (ông xã nữ danh hài) đã có động thái thông báo về những kẻ lừa đảo trên MXH khiến khán giả chú ý. Cụ thể, anh dẫn chứng, chỉ dưới một bài đăng của nghệ sĩ nổi tiếng, có tới 8 tài khoản mạng nhảy vào xin tiền, mong muốn được hỗ trợ. Điều đáng phẫn nộ là cả 8 Facebooker này đều xin chuyển tiền vào cùng một số tài khoản, một người nhận.

Mùa dịch rất nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn, cũng rất nhiều người cảm thông và muốn giúp đỡ. Tuy nhiên không ít kẻ thừa lúc này giở thủ đoạn để lừa gạt những người có lòng hảo tâm. Chỉ trong có 1 bài đăng (link dưới đây) mà tới 8 người nhảy vào xin tiền, và đặc biệt là xin chuyển khoản vào 1 số tài khoản và 1 cái tên người nhận chung.

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Khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai

Mỗi trường hợp là một câu chuyện lâm ly bi đát nghe nát lòng. Giá kể nó không tham mà chỉ để có 1 cái tên để xin thì có lẽ đã có nhiều người mắc mưu rồi. Mong là mọi người cảnh giác và không để bị lừa. Cũng mong ngân hàng *** và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra người chủ sở hữu số tài khoản này có liên quan gì đến những hoạt động lừa đảo hay không", Hoài Phương lên tiếng.

Chồng đẹp trai của danh hài Việt Hương là gương mặt không xa lạ trong showbiz, dù anh rất ít khi lộ diện trước khán giả. Nhạc sĩ Hoài Phương sinh năm 1971 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh có năng khiếu âm nhạc và được bồi dưỡng từ khi mới lên 6 tuổi. Năm 1989, Hoài Phương đỗ thủ khoa ngành kèn clarinet, Nhạc viện Hà Nội.

Ảnh: Tổng hợp

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Những chia sẻ của Việt Hương khiến dân mạng xót xa.

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Từ khóa:   Hoài Phương chồng Việt Hương sao kê từ thiện

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