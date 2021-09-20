HOT: Chồng Việt Hương cảnh báo trò lừa đảo phù phép '8 người - 1 tài khoản' tràn lan MXH

Bài chia sẻ của chồng Việt Hương đang khiến dân mạng chú ý.

Mùa dịch, hai vợ chồng Việt Hương ngoài chăm chỉ hành thiện giúp đời thì mới đây NS Hoài Phương (ông xã nữ danh hài) đã có động thái thông báo về những kẻ lừa đảo trên MXH khiến khán giả chú ý. Cụ thể, chồng Việt Hương dẫn chứng, chỉ dưới một bài đăng của nghệ sĩ nổi tiếng, có tới 8 tài khoản mạng nhảy vào xin tiền, mong muốn được hỗ trợ. Điều đáng phẫn nộ là cả 8 Facebooker này đều xin chuyển tiền vào cùng một số tài khoản, một người nhận. Mới đây, ông xã Việt Hương đã có chia sẻ chú ý trên MXH Ngay khi xuất hiện các bình luận này, NS Hoài Phương đã lên tiếng cảnh báo mọi người: "CẢNH GIÁC LỪA ĐẢO MÙA DỊCH

Mùa dịch rất nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn, cũng rất nhiều người cảm thông và muốn giúp đỡ. Tuy nhiên không ít kẻ thừa lúc này giở thủ đoạn để lừa gạt những người có lòng hảo tâm. Chỉ trong có 1 bài đăng (link dưới đây) mà tới 8 người nhảy vào xin tiền, và đặc biệt là xin chuyển khoản vào 1 số tài khoản và 1 cái tên người nhận chung. Mỗi trường hợp là một câu chuyện lâm ly bi đát nghe nát lòng. Giá kể nó không tham mà chỉ để có 1 cái tên để xin thì có lẽ đã có nhiều người mắc mưu rồi. Mong là mọi người cảnh giác và không để bị lừa. Cũng mong ngân hàng *** và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra người chủ sở hữu số tài khoản này có liên quan gì đến những hoạt động lừa đảo hay không", Hoài Phương lên tiếng".

Bài chia sẻ gây chú ý của chồng Việt Hương Khi bài đăng xuất hiện, dân mạng tỏ ra không hài lòng với những tài khoản lừa đảo này: "Nghĩ sao mà đi hành động kém ý thức như thế", "Lừa được tiền đó rồi nhắm ăn có ngon không?", "Thật là hết chỗ nói"... Bình luận của dân mạng Hiện tại, Việt Hương có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên chồng điển trai Chồng đẹp trai của danh hài Việt Hương là gương mặt không xa lạ trong showbiz, dù anh rất ít khi lộ diện trước khán giả. Nhạc sĩ Hoài Phương sinh năm 1971 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh có năng khiếu âm nhạc và được bồi dưỡng từ khi mới lên 6 tuổi. Năm 1989, Hoài Phương đỗ thủ khoa ngành kèn clarinet, Nhạc viện Hà Nội. Ảnh: Tổng hợp

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