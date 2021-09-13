Rò rỉ clip Việt Hương dùng số tài khoản 'lạ' kêu gọi xây chùa, số tiền sao kê tiết lộ sự thật

Hậu trường 13/09/2021 18:01

Dân mạng đang rầm rộ vì clip Việt Hương từng kêu gọi tiền xây chùa bằng số tài khoản 'lạ'.

Giới showbiz đang chao đảo vì cơn bảo sao kê từ thiện. Trong khi nhiều ca sĩ, người mẫu điêu đứng vì bị vị đại gia tên tuổi đấu tố rùm beng trên MXH thì Việt Hương vẫn âm thầm làm từ thiện khiến khán giả vô cùng cảm phục.

Tuy nhiên mới đây một tài khoản mạng xã hội bỗng đào lại clip nữ diễn viên từng kêu gọi quyên góp xây dựng chùa. Bên cạnh đó xuất hiện bình luận yêu cầu Việt Hương sao kê, làm rõ vấn đề này vì kêu gọi bằng một tài khoản ngân hàng lạ.

Sự thật thì clip này chính nữ danh hài đã đăng tải trên YouTube cá nhân từ cách đây 5 năm vào ngày 8/5/2016. Đến ngày 29/5/2016, Việt Hương tiếp tục đăng tải thêm 1 clip để chia sẻ toàn bộ số tiền kêu gọi được. Danh hài cũng cảm ơn quý vị khán giả đã tin tưởng, gửi về tổng cộng 10 triệu đồng.

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Hình ảnh trong clip danh hài kêu gọi xây chùa - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, Việt Hương đồng thời cho biết ra ngân hàng để làm toàn bộ sao kê, giấy tờ chứng thực số tiền trên. Số tài khoản lạ mà dân tình đang rầm rộ soi được nữ danh hài giải thích từ năm 2016 là của trợ lý. 

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Nữ danh hài công bố số tiền đã nhận - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, nữ danh hài đã thông tin thêm về việc kêu gọi từ thiện để tránh gây hiểu lầm: "Việt Hương xin nhắc lại Việt Hương không kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, và không nhận tiền. Trân trọng. Tất cả MTQ ai có gởi gạo, mì, trứng, sữa, mắm, cá, thuốc... cho bếp Hương Việt xin theo dõi hình ảnh cũng như danh phát quà mỗi ngày để thấy được số quà đã tới những đâu!".

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Ngoài ra, cô từng đanh thép khẳng định: "Tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi không đi kêu gọi quyên góp tiền. Tôi không kêu gọi bất kỳ một đồng nào. Nhưng có những người quyên góp gạo cho tôi, tôi ăn đâu có hết 10 tấn nên khi chuyển 10 tấn đi, cho người nghèo thì tôi đều có ghi giấy, dán tên đàng hoàng, quý vị coi sẽ thấy rõ".

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Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   Việt Hương từ thiện sao kê Việt Hương từng kêu gọi xây chùa

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