Một nữ Diva đình đám từng 'réo' tên Đàm Vĩnh Hưng với nhận xét 'nghe mới thấm'

Giữa lúc showbiz rùm beng vấn đền sao kê liên quan đến hàng loạt sao tên tuổi, trong đó có Mr.Đàm thì mới đây, cư dân mạng chia sẻ lại những phát ngôn “gây sốc” của Diva Thanh Lam có nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng. Theo đó, trong một bài phỏng vấn, Diva Thanh Lam nhận được câu hỏi: “Tại sao không bao giờ chị tham gia chương trình truyền hình thực tế?”. Nữ ca sĩ thẳng thắn: “Thực ra những chương trình gameshow thì họ phải tính tới thị hiếu là quan trọng nhất. Chính vì vậy, những chương trình đó không phù hợp, họ không mời tôi hay Mỹ Linh mà chọn những nghệ sĩ nào mang tính giải trí cao nhất, thời trang nhất để cuốn hút khán giả”.

Thanh Lam và Mr Đàm trên sân khấu

Đồng thời, nữ Diva đưa ra nhận xét về Đàm Vĩnh Hưng khi ngồi ghế nóng tại The Voice rằng: “Đàm Vĩnh Hưng dùng công nghệ rất nhiều. Nói gì thì nói khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng cái nghề của mình chứ không thể dạy bằng công nghệ được. Các bạn ấy không có tiền, không có cuộc sống để làm những thứ to tát thì phải dạy họ bằng thực lực. Tôi nghĩ rằng đào bới khả năng của các bạn trẻ thì phải bằng những giá trị đích thực. Khi tôi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ dạy bằng cái gì? Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được”.