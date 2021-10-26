Một nữ Diva đình đám từng 'réo' tên Đàm Vĩnh Hưng với nhận xét 'nghe mới thấm'

Hậu trường 26/10/2021 13:51

Nhận xét của nữ Diva này về Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả xôn xao.

Giữa lúc showbiz rùm beng vấn đền sao kê liên quan đến hàng loạt sao tên tuổi, trong đó có Mr.Đàm thì mới đây, cư dân mạng chia sẻ lại những phát ngôn “gây sốc” của Diva Thanh Lam có nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng. Theo đó, trong một bài phỏng vấn, Diva Thanh Lam nhận được câu hỏi: “Tại sao không bao giờ chị tham gia chương trình truyền hình thực tế?”. Nữ ca sĩ thẳng thắn: “Thực ra những chương trình gameshow thì họ phải tính tới thị hiếu là quan trọng nhất. Chính vì vậy, những chương trình đó không phù hợp, họ không mời tôi hay Mỹ Linh mà chọn những nghệ sĩ nào mang tính giải trí cao nhất, thời trang nhất để cuốn hút khán giả”.

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Thanh Lam và Mr Đàm trên sân khấu

Đồng thời, nữ Diva đưa ra nhận xét về Đàm Vĩnh Hưng khi ngồi ghế nóng tại The Voice rằng: “Đàm Vĩnh Hưng dùng công nghệ rất nhiều. Nói gì thì nói khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng cái nghề của mình chứ không thể dạy bằng công nghệ được. Các bạn ấy không có tiền, không có cuộc sống để làm những thứ to tát thì phải dạy họ bằng thực lực. Tôi nghĩ rằng đào bới khả năng của các bạn trẻ thì phải bằng những giá trị đích thực. Khi tôi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ dạy bằng cái gì? Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được”.

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Đàm Vĩnh Hưng gần đây vướng ồn ào sao kê

Vào nhiều năm trước, khi chia sẻ về những ngày đầu tiên vào nghề, Đàm Vĩnh Hưng đã không ngần ngại dành những lời trân trọng dành cho thần tượng của mình. Nam ca sĩ Hello nói: “Giọng hát của tôi ảnh hưởng nặng nề bởi phong cách thần tượng - ca sĩ Thanh Lam. Tôi ăn, ngủ và thở cũng có hình bóng của Thanh Lam. Mọi bài báo viết về Lam tôi đều sưu tập đầy đủ và đọc đi đọc lại không sót chữ nào. Tôi "yêu" Thanh Lam một cách điên cuồng, và luôn khiến mình bằng mọi giá phải thật giống chị". 

Trước đó, sau khi cho Hoài Linh, Phi Nhung và vài ngôi sao "lên sóng" vì lùm xùm từ thiện, mới đây 'nữ hoàng livestream' Nguyễn Phương Hằng tiếp tục làm showbiz chao đảo khi cho thêm 1 nam ca sĩ đình đám "lên sóng". Thông tin về số tiền nam ca sĩ này biển thủ từ thiện đang khiến bàn dân thiên hạ chao đảo vì lên tới hàng chục tỷ đồng.

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Hiện tại, nam ca sĩ vẫn chưa tung sao kê

Trên các diễn đàn mạng cũng nhanh chóng lan truyền thông tin bà chủ Đại Nam "vạch mặt" một nam ca sĩ tiếng tăm trong làng nhạc Việt. Nữ hoàng livestream cho rằng nam ca sĩ này đã biển thủ hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Trên livestream, bà Hằng có động thái vô cùng bức xúc, cho rằng nam ca sĩ có dấu hiệu không tỏ tường, ăn chặn tiền từ thiện, khi con số thực nhận chuyển khoản là hơn 96 tỷ, anh này chẳng hề có sao kê minh bạch. Sau đó, bà chủ Đại Nam nhanh chóng gọi tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Ảnh: Tổng hợp

Vụ lùm xùm sao kê từ thiện, nghệ sĩ bị công an triệu tập... Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng bị 'réo' tên trên báo nước ngoài

Vụ lùm xùm sao kê từ thiện, nghệ sĩ bị công an triệu tập... Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng bị 'réo' tên trên báo nước ngoài

Thời gian qua Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng vướng ồn ào từ thiện, mới đây tên của họ còn được nhắc hẳn trên báo Hàn.

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Từ khóa:   Thanh Lam Đàm Vĩnh Hưng Mr.Đàm

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