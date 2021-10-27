Sắc vóc mỹ nhân Hà Tăng từ thời 'cô bán sách' cho đến 'nàng dâu hào môn'

"Bỗng dưng muốn khóc" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng được xem là 1 trong những bộ phim thuộc hàng kinh điển của màn ảnh nhỏ, giúp tạo nên tên tuổi của không ít diễn viên. Mới đây, Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ lại hành trình đáng nhớ đồng hành cùng bộ phim khiến không ít khán giả bồi hồi. 12 năm trôi qua, những diễn viên tham gia phim đã có những ngã rẽ riêng: Người lấy chồng rời showbiz, người chuyển sang sản xuất phim...

Thời điểm đóng phim này, nhan sắc Hà Tăng vô cùng trong trẻo và xinh đẹp. Cô xuất hiện trên màn ảnh như một hiện tượng và được khán giả dành tặng danh xưng ngọc nữ.

Tăng Thanh Hà từng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng ông xã Louis Nguyễn cách đây 12 năm tại châu Âu. Đây được xem như những hình ảnh hiếm hoi của cặp đôi này khi cả hai vẫn còn trong thời gian hẹn hò. Ngay lập tức, bài đăng này nhận về hơn 20.000 lượt yêu thích cùng sự ngưỡng mộ của nhiều khán giả.

Thời điểm mỹ nhân tình tứ cùng Louis Nguyễn

Lúc này, nhan sắc của cô đã chín muồi, gu thời trang chững chạc hơn và luôn xuất hiện với thần thái rạng ngời và đong đầy hạnh phúc.

Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn chính thức về chung nhà vào tháng 11/2012. Cả hai đã có thời gian 3 năm hẹn hò trước khi quyết định cùng nắm tay nhau vào lễ đường. Vào thời điểm đó, Hà Tăng đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng cô vẫn quyết lui về hậu trường vì hạnh phúc riêng. Hiện tại, Hà Tăng và Louis Nguyễn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên 2 nhóc tỳ xinh xắn, cả nhà sống trong ngôi biệt thự sang chảnh và cực hiện đại.

Lúc đám cưới, Tăng Thanh Hà như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích

Nhan sắc của nàng dâu hào môn lung linh như một nàng công chúa bước ra từ đời thực. Khán giả vô cùng ngưỡng mộ cho cuộc hôn nhân viên mãn của cô.

Ở thời điểm hiện tại, cô vẫn giữa thần thái rạng ngời mỗi khi xuất hiện

Ở thời điểm hiện tại, Hà Tăng vẫn giữ nhan sắc trẻ trung và làm xao xuyến hội chị em. Cô vẫn thường xuất hiện trong nhiều bộ ảnh sang trọng và luôn tỏa sáng với thần thái thượng lưu và vô cùng đẳng cấp.

Ảnh: Tổng hợp