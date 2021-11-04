Bất ngờ lên tiếng cảnh cáo liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai, một mỹ nhân Việt tá hỏa vì bị quấy phá

Ellly Trần vô tình bị dính vào lùm xùm khi chia sẻ về Tịnh Thất Bồng Lai.

Elly Trần sinh năm 1987, là hotgirl nổi tiếng một thời với hình thể gợi cảm. Trong những năm tham gia showbiz, Elly Trần lấn sân sang điện ảnh nhưng cô chỉ được nhớ tới với đường cong nóng bỏng. Trải qua hai lần sinh nở, nhan sắc của Elly Trần vẫn ngày càng mặn mà. Đặc biệt, cô vẫn giữ phong cách táo bạo, gợi cảm như thời xuân sắc. Elly Trần vẫn giữ sắc vóc hoàn hảo trong suốt thời gian qua Mới đây, cô đã khiến MXH xôn xao khi bày tỏ bức xúc khi Facebook cá nhân liên tục bị đối tượng lạ tìm cách chiếm quyền, hack tài khoản. Nguyên nhân được cho là vì Elly Trần đã lên tiếng bàn luận vụ việc "Tịnh thất Bồng Lai" ồn ào thời gian qua.

Theo lời hotgirl, vốn tính cách cô không thích dây dưa vào chuyện người khác. Thế nhưng đây là lần đầu tiên, với tư cách là một phụ huynh, cô buộc phải mở lời. "Tôi mong mỏi các cơ quan chức năng vào cuộc và làm rõ các vấn đề của 'Thiền am bên bờ vũ trụ'. Là giả hay thật, cũng xin hãy vào cuộc. Vì nếu là dụ dỗ tẩy não những đứa trẻ mới lớn, ngây ngô là điều buộc tôi phải nói lên quan điểm. Nếu bạn cũng đang là cha mẹ, tôi tin chắc chắn bạn sẽ hiểu cảm giác này. Tôi chấp nhận đây là lần đầu tiên nhiều chuyện để mong mọi việc sáng tỏ", Elly Trần cho hay.

Ngay khi "tút" lên sóng, cô nhanh chóng bị cuốn vào thị phi và nhiều dân mạng kéo vào bình luận trái chiều. Nghi ngờ có kẻ chơi xấu, Elly Trần đã có động thái đáp trả, đồng thời chuyển toàn bộ thông tin đăng tải về vụ việc sang Fanpage để mọi người tiện theo dõi. Chia sẻ của mỹ nhân khiến dân mạng chú ý Thời gian qua những lùm xùm liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai bỗng hot trở lại khi bà Hằng 'réo' tên Hiện tại, mỹ nhân cũng ít tham gia các hoạt động của làng giải trí hơn để dành thời gian chăm sóc hai con và tập trung cho công việc kinh doanh riêng. Thỉnh thoảng, Elly Trần đảm nhận vai trò MC cho một số chương trình giải trí hay xuất hiện trên những gameshow truyền hình. Ảnh: Tổng hợp

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