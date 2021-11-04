Hậu hôn nhân tan vỡ, hoa hậu Đặng Thu Thảo hốt hoảng: Cơn ác mộng, nhớ lại vẫn thấy sợ!

Hậu trường 04/11/2021 20:32

Chia sẻ của nàng hậu Đặng Thu Thảo đang khiến dân tình xôn xao.

Hôn nhân tan vỡ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang khiến dư luận quan tâm. Những chia sẻ mới nhất của cô về đường tình duyên lận đận khiến công chúng xót xa.

"Tôi từng trầm cảm, kiệt sức, tưởng chừng sẽ không bao giờ tìm lại chính mình", Hoa hậu Đại dương cho hay. Mỹ nhân cho biết hai con là động lực giúp mình cố gắng thức tỉnh và vượt qua. Nàng hậu tự hứa vượt lên tất cả để các con khôn lớn, ổn định học hành, sống trong môi trường tốt.

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Hậu hôn nhân tan vỡ, hoa hậu Đặng Thu Thảo hốt hoảng: Cơn ác mộng, nhớ lại vẫn thấy sợ! - Ảnh 2

Nàng hậu trong ngày cưới

Từ một người hoạt ngôn, vui vẻ, năng động, nàng hậu cho biết chưa từng nghĩ mình sẽ mắc trầm cảm. Đặng Thu Thảo kể có những lúc cô không biết mình làm gì, nói gì, ngồi ăn nửa bịch khăn giấy khô. Đến khi con khóc, cô mới giật mình, phát hiện trong miệng toàn giấy. Có những ngày cô thấy mệt mỏi, kiệt sức khi pha sữa cho con lúc 2h. Hoa hậu Đại dương gọi quãng thời gian ấy là "cơn ác mộng, nhớ lại vẫn thấy sợ vì chỉ những ai từng trải qua mới hiểu được trầm cảm nguy hiểm thế nào, vượt qua nó khó khăn ra sao".

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Cô từng rời showbiz chăm sóc gia đình nhỏ

Sau ba năm đồng hành chồng cũ và kết thúc không suôn sẻ, nàng hậu nhận ra sự thật về đời sống gia đình không màu hồng như cô vẫn nghĩ. "Không ai nghĩ đến kết cục như vậy. Đừng bao giờ nghĩ một người không màng kinh tế, bất chấp bỏ tất cả khi ở đỉnh sự nghiệp để chăm lo, xây dựng hạnh phúc gia đình, không đi chơi, không đua đòi, chỉ đi làm rồi về thì sẽ nhận kết viên mãn. Cuộc đời và hôn nhân không màu hồng như chúng ta nghĩ", nàng hậu cho hay.

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Khán giả tiếc cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cô

Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh năm 1995, quê cô ở Cần Thơ. Cô lên xe hoa với doanh nhân Trần Phúc Thành vào năm 2018 và sau đó đón ngay cặp quý tử song sinh vào năm 2020. Sau khi kết hôn, cô tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ, ít xuất hiện trong cách sự kiện giải trí. Tuy nhiên, hiện tại cuộc sống không viên mãn trong hôn nhân khiến công chúng vô cùng cảm thông cho nàng hậu.

Ảnh: Tổng hợp

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