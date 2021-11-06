Lệ Quyên khiến hội chị em tá hỏa vì diện váy như phơi cả vòng 1

Hậu trường 06/11/2021 20:08

Chiếc váy của Lệ Quyên đang khiến dân mạng xôn xao.

Trong số các cặp đôi "chị em" đẹp đôi Vbiz, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn chăm chỉ khoe ảnh tình cảm và khiến người hâm mộ chờ đợi cái kết đẹp. Thời gian gần đây, Lệ Quyên liên tục nhá hàng sắp hoàn thiện "tổ ấm" là ngôi biệt thự siêu sang xịn. Ngoài ra, chị đẹp cũng chăm khoe ảnh chân dài thẳng tắp khiến fan xốn xang.

Mới đây, Lệ Quyên đã gây chú ý khi chia sẻ một bức ảnh trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ đăng kèm dòng trạng thái: "Mùng 1 ăn chay rồi chạy xung quanh lễ cầu an khắp nơi cũng vừa hết ngày. Chúc mọi người tháng mới vạn sự tốt lành nhé."

Lệ Quyên khiến hội chị em tá hỏa vì diện váy như phơi cả vòng 1 - Ảnh 1
Chiếc váy gây xôn xao của Lệ Quyên

Sẽ không có gì đáng chú ý nếu Lệ Quyên không thả rông và chi tiết cúc áo lại trùng khớp luôn điểm nhạy cảm của nữ ca sĩ. Pha lên đồ gây lú và rất dễ khiến người xem nhầm tưởng nữ ca sĩ để lộ điểm nhạy cảm ở vòng 1. Cách diện này vô tình khiến người tình Lâm Bảo Châu trở nên kém duyên.

Trước đó, người tình Lâm Bảo Châu từng tổ chức sinh nhật cho cô. Nàng ca sĩ phòng trà nức tiếng chia sẻ: "Đây là bữa tiệc đầu tiên rất đặc biệt. Bản thân tôi rất ngại khi mọi người chú ý đến mình. Rõ ràng việc chú ý như thế này tuyệt vời quá. Mong là năm nào cũng được chú ý và càng ngày càng nhiều hơn".

Lệ Quyên khiến hội chị em tá hỏa vì diện váy như phơi cả vòng 1 - Ảnh 2
Lệ Quyên tình tứ bên Lâm Bảo Châu
 
Lệ Quyên khiến hội chị em tá hỏa vì diện váy như phơi cả vòng 1 - Ảnh 3
Cả hai vô cùng hạnh phúc

Được biết, tình trẻ của cô dành thời gian cả tháng để suy nghĩ ý tưởng tổ chức tiệc phù hợp cho bạn gái. Nam diễn viên cuối cùng lựa chọn một resort cao cấp ở Đà Nẵng và cùng mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu. Hiện tại, chiếc váy của Lệ Quyên vẫn gây xôn xao MXH.

Ảnh:  Tổng hợp

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