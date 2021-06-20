Hậu chia tay gia đình Đức Huy lên tiếng ‘người không thành thật khó tồn tại’ về nghi vấn bị Lệ Quyên ngoại tình

Hậu trường 20/06/2021 07:16

Người trong cuộc mới đây cũng đã lên tiếng về lùm xùm hậu chia tay với ca sĩ Lệ Quyên.

Cuộc hôn nhân giữa Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy từng khiến công chúng ngưỡng mộ và báo chí tốn ít nhiều giấy mực. Tuy nhiên sau đó họ lại bất ngờ chia tay khiến khán giả tiếc nuối. Chia sẻ trên 2sao phía Đức Huy cho biết không muốn lên tiếng vì bận rộn chăm sóc con trai và gia đình.

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Ca sĩ Lệ Quyên bên cạnh chồng cũ doanh nhân Đức Huy - Ảnh: Internet

Bé Bo là con chung của Lệ Quyên và Đức Huy đang sống hạnh phúc bên cạnh bố và cũng rất hay gặp mẹ.

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Sau khi chia tay, bé Bo vẫn hay gặp mẹ - Ảnh: Internet

Song song đó, đại diện của gia đình Đức Huy cũng cho biết thêm: “Chúng tôi luôn giữ quan điểm người không thành thật sẽ khó tồn tại và có đức mặc sức mà ăn. Giờ đây cuộc sống của Huy cũng quá bận rộn với công việc kinh doanh và con trai thì bám bố suốt nên 2 bố con thường xuyên quấn quýt, cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện cũ".

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Doanh nhân Đức Huy và con trai - Ảnh: Internet

Đại diện gia đình Đức Huy cũng cho biết thêm anh vừa mua một căn biệt thự khá đắt đỏ tại Sài Gòn và công việc kinh doanh cũng đang phát triển thuận lợi.

Hậu chia tay, ca sĩ Lệ Quyên vẫn được Đức Huy cho hát tại phòng trà Không Tên. Khán giả cho rằng Lệ Quyên nổi tiếng như hiện tại cũng có sự đóng góp không nhỏ của ông chủ phòng trà Không Tên. Khi Lệ Quyên vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu trong giới showbiz, Đức Huy vừa làm chồng vừa quản lý cho nữ ca sĩ.

Thời gian còn hạnh phúc bên nhau ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ chồng đã giúp đỡ cô rất nhiều và còn giúp nữ ca sĩ bán vé, xin tài trợ cho các đêm diễn.

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Ông chủ phòng trà không tên tạo dáng bên người đẹp Cẩm Đan - Ảnh: Internet

Thời điểm hiện tại cả hai đều có cuộc sống mới. Ca sĩ Lệ Quyên đang rất hạnh phúc bên tình trẻ Lâm Bảo Châu còn Đức Huy thì yên ấm bên người đẹp Cẩm Đan.

Tiểu sử Lệ Quyên - Nữ hoàng phòng trà có sức hút với khán giả

Tiểu sử Lệ Quyên - Nữ hoàng phòng trà có sức hút với khán giả

Trong dòng nhạc nhẹ, Lệ Quyên là ca sĩ nổi đình đám, rất có sức hút với khán giả, đặc biệt là trong sân khấu ca nhạc nghệ thuật phòng trà. Chính vì thế mà tiểu sử Lệ Quyên là thông tin được rất nhiều bạn đọc quan tâm. 

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