Hội gái ‘già’ nhưng không ‘héo’ của Vbiz: Thanh Thảo diện bikini không màn tuổi đời, Lệ Quyên khoe thân hình ‘thắt đáy lưng ong’

Dù đã qua những lần sinh nở, song các người đẹp vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn như Thanh Thảo , Hồ Ngọc Hà , Hiền Thục, Đoan Trang và Lê Quyên.

Vẻ đẹp luôn bị thời gian "lãng quên", dàn mỹ nhân Việt này khiến không ít người phải ghen tị và ngưỡng mộ.

Dù luôn bận rộn với công việc, nhưng nhan sắc của cô dường như không bị tác động bởi thời gian, vẫn “đốt mắt” khán giả bằng những đường cong nuột nà và gợi cảm đến không ngờ.

Nữ ca sĩ sinh năm 1977, là chủ nhân của những bài hát như Búp bê biết yêu, Búp bê con trai... nên cô nàng được mọi người ưu ái đặt cho biệt danh là “búp bê” Thanh Thảo. Nữ ca sĩ hiện đang sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam cùng chồng doanh nhân và cô con gái nhỏ của mình sau nhiều năm định cư tại Mỹ.

Người đẹp vẫn ‘đốt mắt’ không ít người hâm mộ bởi vòng một nảy nở của mình - Ảnh: FBNV

Dù đã là bà mẹ 1 con nhưng Thanh Thảo vẫn luôn căng tràn sức sống - Ảnh: FBNV

Không chỉ trong con đường âm nhạc, nữ ca sĩ đã gặt hái được nhiều thành công trong công việc kinh doanh - Ảnh: FBNV

Lệ Quyên

“Nữ hoàng bolero” sinh năm 1982, được biết đến với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Giấc mơ có thật, Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao, Quay lại từ đầu, Nếu như ngày đó, Nỗi đau ngự trị, Tình lỡ, Sầu lẻ bóng...

Lệ Quyên thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe vẻ ngoài căng tràn sức sống và thân hình quyến rũ trên trang cá nhân. Vì hay khoe khéo vóc dáng, không ít những bình luận kém duyên từ phía cộng đồng mạng dành cho người đẹp.

Nữ ca sĩ từng nhiều lần khiến người hâm mộ phấn khích với những khoảnh khắc khoe dáng đầy táo bạo - Ảnh: FBNV



‘Nữ hoàng phòng trà’ chuộng phong cách thời trang giúp làm nổi bật lên cơ thể ‘nóng bỏng’ của mình - Ảnh: FBNV

Thi thoảng, vóc dáng ‘chuẩn không cần chỉnh’ của nữ ca sĩ trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà

Mặc dù đã là bà mẹ của 3 nhóc tỳ, nhưng hiếm mỹ nhân nào lấy lại vóc dáng sau sinh nhanh chóng như Hồ Ngọc Hà. Đồng thời, nữ ca sĩ còn không ngại ngùng khi công khai gương mặt mộc trên trang cá nhân. Song song đó, nhiều người không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu lão hóa nào trên gương mặt của người đẹp này.

Để sở hữu thân hình trẻ trung và săn chắc "múi nào ra múi nấy”, người đẹp thường chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao mỗi ngày.

Với gương mặt mộc đẹp không tỳ vết, bà xã Kim Lý nhận được nhiều lời tán thưởng ‘có cánh’ từ khán giả - Ảnh: FBNV

Chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao hàng ngày nên đương nhiên người đẹp rất tự tin diện bikini - Ảnh: FBNV

‘Mẹ 3 con’ luôn biết khoe khéo ba vòng căng đầy gợi cảm và đôi chân thon dài - Ảnh: FBNV

Đoan Trang

Đoan Trang sinh năm 1978, được nhiều người yêu mến gọi với cái tên thân mật “socola” bởi làn da bánh mật đầy khoẻ khoắn của mình. Dù đã “yên bề gia thất” khá lâu, nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn nhận được nhiều khen ngợi về sự quyến rũ và gợi cảm của mình.

Với loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa, cô nàng cảm thấy vô cùng thoải mái khi đăng tải lên trang cá nhân.

Hiện giọng ca “socola” đang có một cuộc sống hạnh phúc đầy viên mãn bên chồng Tây và cô con gái đầu lòng.

Nhiều dân mạng còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với vẻ đẹp hình thể của bà mẹ một con này - Ảnh: FBNV

Người đẹp tự tin khoe dáng vóc trên trang cá nhân của mình - Ảnh: FBNV

Giọng ca ‘socola’ gây ấn tượng với làn da bánh mật đầy khoẻ khoắn - Ảnh: FBNV

Hiền Thục

Chủ nhân bản hit “Nhật ký của mẹ” là một trong những ca sĩ sở hữu giọng hát tha thiết và tình cảm da diết được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, người đẹp gây bất ngờ khi quyết định qua Mỹ định cư cùng con gái. Cuộc sống độc thân không nghĩ không lo đã khiến Hiền Thục giữ được nét thanh xuân tươi trẻ. Ở độ tuổi U40, người đẹp 8x vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn và khuôn mặt với nụ cười tươi tắn không kém cạnh các thiếu nữ đôi mươi.

Người đẹp không ít lần diện những trang phục cá tính khoe nhan sắc trẻ trung - Ảnh: FBNV

Không chỉ sở hữu khuôn mặt với nụ cười tươi tắn, nữ ca sĩ còn có vòng eo ‘con kiến’, nhan sắc như gái 18 - Ảnh: FBNV

Giọng ca U40 từng không ít lần làm người hâm mộ ‘bấn loạn’ với những hình ảnh mặc đồ tắm khoe trọn đường cong gợi cảm - Ảnh: FBNV

Khi đặt những sao Việt "không tuổi" này lên "bàn cân" để so sánh, ít ai có thể đứng ra làm trọng tài để "phân thắng bại" được. Họ đều sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, gợi cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ, ngay cả hội chị em phụ nụ nữ cũng phải ghen tị.