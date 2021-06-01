MC Quỳnh Hoa và loạt sao Việt xung phong vào ‘tuyến đầu chống dịch’: Làm trắng đêm không nghỉ, tiết kiệm từng cái khẩu trang, từng bộ đồ bảo hộ

Sao Việt 01/06/2021 11:17

Tình hình dịch bệnh lây lan nhanh nên hiện có nhiều sao Việt đã làm tình nguyện viên ra nơi "tuyến đầu chống dịch" để hỗ trợ lực lượng y tế và các cơ quan chức năng.

Vào ngày 30/5, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM đã kêu gọi lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng dịch Covid-19. Sau khi phát động, hội nhận được sự hưởng ứng của các bạn trẻ trên địa bàn.

 

Trong số đó, có khoảng 10 nghệ sĩ Việt như MC Quỳnh Hoa, MC Quốc Bình, MC Nguyễn Huỳnh Như, MC Lý Ngô, Á Vương Hoàng Phi Khanh,... cũng đã đăng ký trở thành tình nguyện viên, hỗ trợ việc điều phối và hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm tại một số phường thuộc quận Gò Vấp (TP.HCM).

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Có khoảng 10 nghệ sĩ Việt như MC Quỳnh Hoa, MC Quốc Bình, MC Nguyễn Huỳnh Như, MC Lý Ngô, Á Vương Hoàng Phi Khanh,... đã đăng ký trở thành tình nguyện viên - Ảnh: FBNV

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Các sao đang hết mình trong công tác hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân - Ảnh: FBNV

Theo nhật ký tình nguyện viên trong ngày đầu tiên xung phong “chống dịch”, MC Phùng Thế Phi chia sẻ rằng, anh cùng đồng nghiệp đã hỗ trợ và điều phối người dân xét nghiệm kéo dài từ 22 giờ ngày 29-5 đến 3 giờ sáng ngày 30-5: “Với chúng tôi là buổi hỗ trợ đầu tiên trong bộ đồ bảo hộ đã khá bức bối vì nóng và bất tiện nhưng các y bác sĩ, điều dưỡng thì họ đã làm liên tục nhiều ngày với thời gian nghỉ ngơi được chia ra khá ngắn ngủi nhưng họ vẫn luôn vui vẻ tiếp chuyện với người dân, động viên và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”.

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Tranh thủ 'ngả lưng' - Ảnh: FBNV
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Với thời tiết nóng như hiện nay, các sao Việt khá mệt trong lúc mặc đồ bảo hộ - Ảnh: FBNV
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Những giây phút tranh thủ nghỉ ngơi đầy quý giá - Ảnh: FBNV

Đối với MC Quỳnh Hoa, trong ngày đầu tiên xung phong đi hỗ trợ, cô tâm sự rằng khó khăn lớn nhất của đội ngũ tình nguyện viên là phải tiến hành công việc một cách khoa học và nhanh chóng.

Song song đó, các tình nguyện viên cũng phải đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối cho mọi người lẫn bản thân. “Trước khi bắt đầu công việc, chúng tôi phải khử khuẩn, ăn uống đầy đủ, đặc biệt là uống đủ nước. Vì trong suốt nhiều giờ mặc bộ đồ bảo hộ để làm việc, chúng tôi không dám uống nước hay đi vệ sinh. Ai cũng ý thức việc phải tiết kiệm khẩu trang. Sau 5 giờ đồng hồ làm việc liên tục, chúng tôi mới tháo khẩu trang để uống nước", chị tâm sự.

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Những y bác sĩ đang tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức 'chiến đấu' tiếp tục - Ảnh: FBNV

Sang tới ngày 31/5, mọi việc diễn ra rất tốt khi người dân luôn tuân thủ an toàn trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm, tuy nhiên vấn đề thiếu quần áo bảo hộ bất ngờ xảy đến: "Tối hôm qua tụi mình phải di chuyển từ quận 1 đến quận 12 để xét nghiệm cho người dân thì phải đi ngang qua quận Gò Vấp. Hiện Gò Vấp đang phong toả đường đi nên việc đi lại cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà chùn bước tụi mình. Khi đến nơi thì lại gặp 1 vấn đề là quần áo bảo hộ đã hết sạch, chỉ còn khẩu trang và bao tay, lúc đó tụi mình cũng chả biết như thế nào". Tuy nhiên, MC Quỳnh Hoa đã huy động và đem đồ bảo hộ đến những nơi đang gặp khó khăn này. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, mọi người đã có đầy đủ quần áo bảo hộ an toàn và mọi việc lại diễn ra tốt đẹp.

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Tuy thiếu đồ bảo hộ nhưng sao Việt vẫn chờ để lấy và tiếp tục công việc hỗ trợ các y bác sĩ - Ảnh: FBNV

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Công tác hỗ trợ vẫn được tiếp tục vào ngày 31/5 - Ảnh: FBNV
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Sao Việt tranh thủ 'chộp ảnh' trong những giây phút nghỉ ngơi - Ảnh: FBNV

Hiện tại, các nghệ sĩ cũng đang hỗ trợ và huy động thêm nhiều quần áo bảo hộ cho các y bác sĩ và tình nguyện viên. Theo như những gì đã trải qua sau 2 ngày tình nguyện hỗ trợ các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, Á Vương Hoàng Phi Khanh và đồng nghiệp càng đồng cảm và biết ơn những “người hùng áo trắng” đang ngày đêm chiến đấu vì nhân dân.

Vậy nên, anh vẫn không quên nhắn nhủ đến người dân phòng, chống dịch Covid-19 an toàn nhất có thể: “Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ các bạn. Còn các bạn hãy vì chúng tôi ai ở đâu thì ngồi yên ở đó và thực hiện đúng 5K là Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế nhé”.

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Từ khóa:   sao Việt phòng dịch Covid-19 tình nguyện viên

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