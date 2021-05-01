Làm gì khi 'trợ thủ đắc lực mùa Covid-19' có khả năng gây hại cho làn da của chúng ta?

Sức khỏe 01/05/2021 11:04

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hoành hành như hiện nay thì những chiếc khẩu trang luôn là trợ thủ đặc lực của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, chúng lại bất ngờ trở thành mối nguy hại cho làn da nếu chúng ta không sử dụng đúng cách.

Khẩu trang là một trong những dụng cụ bảo hộ cần thiết để chúng ta có thể phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, nguyên nhân làn da của chúng ta đột nhiên nổi mụn và trở nên nghiêm trọng hơn là cũng bởi việc đeo khẩu trang không đúng cách.

Tại sao khẩu trang bất ngờ thành "kẻ gây hại" cho làn da?

Làm gì khi 'trợ thủ đắc lực mùa Covid-19' có khả năng gây hại cho làn da của chúng ta? - Ảnh 1
Da không thể 'thở' khiến làn da xuất hiện mụn viêm - Ảnh: Internet

Việc đeo khẩu trang quá nhiều, quá thường xuyên sẽ khiến cho da mặt của chúng ta bị bí da. Khi mồ hôi không thể thoát ra lỗ chân lông một cách dễ dàng da dễ bị nhiễm khuẩn. Khi da không thể "thở" thì vấn đề mụn sẽ rất dễ xuất hiện hoặc nếu bạn đang bị mụn thì mụn có thể bùng phát mạnh hơn. Vấn đề này thường gặp ở những người thường dùng khẩu trang liên tiếp trong thời gian dài.

Đồng thời, những loại khẩu trang không đảm bảo vệ sinh cũng khiến việc gây mụn trên da trở nên nghiêm trọng hơn. 

 

Những cách "đánh bay mụn" khi đeo khẩu trang

Làm gì khi 'trợ thủ đắc lực mùa Covid-19' có khả năng gây hại cho làn da của chúng ta? - Ảnh 2
Chúng ta cần lựa chọn những sản phẩm khẩu trang đạt chuẩn và kết hợp uống nhiều nước hằng ngày để làn da được khỏe mạnh - Ảnh: Internet

- Chọn khẩu trang có nhiều lớp, chống khuẩn được bày bán ở các hiệu thuốc. Nếu khẩu trang vải thì nên giặt hàng ngày để tránh vi khuẩn hình thành, làm hại đến làn da. Đối với khẩu trang y tế thì nên thay mới hàng ngày.

- Để tránh gây kích ứng da, bạn nên dùng các sản phẩm như sữa rửa mặt dịu nhẹ. Hoặc bạn có thể sử dụng các loại sữa rửa mặt có chứa các loại axit để tiêu diệt các loại vi khuẩn gây mụn như glycolic hoặc axit salycilic, nhưng bạn cần tránh nếu như đang gặp vấn đề với bệnh viêm da quanh miệng.

- Nguyên nhân của việc nổi mụn một phần do da mất nước. Ngoài việc uống đủ nước, các chuyên gia khuyên dùng kem cica (tên khác là centella asiatica), hoặc chăm sóc da với jojoba, squalene hoặc ceramide để giúp sửa chữa lớp màng tế bào dưới da. 

Đặc biệt, chúng ta nên hạn chế các động tác như chống tay lên cằm, không sờ tay nơi da bị mụn sẽ khiến tình trạng viêm da nghiêm trọng hơn.

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