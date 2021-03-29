Hơn nữa, nó lại phù hợp với nhiều làn da kể cả da nhạy cảm. Mang đến sự tươi mới, tràn đầy sức sống cho làn da. Vì làn da vừa được cung cấp độ ẩm cần thiết, chống lão hóa, mà còn giúp làn da luôn trong tình trạng thông thoáng, mềm mịn. Vì thế, dù có sần sùi, xấu xí cỡ nào, chỉ cần kiên trì tẩy tế bào chết bằng cà phê và dưỡng da khoa học, sau một thời ngắn bạn cũng sẽ sở hữu được làn da đẹp nhưng mong đợi.

Có thể nói tẩy tế bào chết bằng cà phê là bí quyết làm đẹp đơn giản, rẻ tiền, nhưng có hiệu quả tuyệt vời. “Thổi” thêm sức sống mới, làn da như được khoác trên mình một chiếc áo mới, mịn, tươi và đẹp hơn rất nhiều.

Mức độ tẩy da chết là một tuần tẩy da chết 1 đến 2 lần. Đây là tần suất phù hợp sẽ không làm tổn thương da. Đồng thời sẽ không làm da trở nên mỏng hơn, yếu và dễ bị kích ứng.

Da chết thực chất là một quá trình phát triển bình thường của cơ thể. Bởi cơ thể chúng ta luôn diễn ra quá trình trao đổi chất liên tục và các tế bào chết sẽ được thay thế bằng các tế bào mới. Những tế bào chết này phải được làm sạch thì tế bào mới sẽ có khoảng “thở” để phát triển. Do đó, bạn cần phải tẩy tế bào chết cho da.

Một tuần dùng bã cà phê tẩy tế bào chết từ 1- 2 lần là phù hợp

Tuy nhiên, môi trường sống hiện nay của chúng ta chứa rất nhiều gốc tự do gây hại cho da. Để đảm bảo an toàn, đồng thời bổ sung các dưỡng chất, giúp da khỏe mạnh hơn và vẫn làm sạch được tế bào chết thì dùng bã cà phê là hiệu quả nhất. Các chất chống oxy hóa trong cafe giúp bảo vệ da khỏi những tác nhân gây hại. Các cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng chiết xuất từ hạt cafe có thể làm chậm quá trình lão hóa da, mang đến cho bạn làn da tràn đầy sức sống. Vì làn da đã được làm sạch mịn màng, sạch sẽ.

Hơn thế nữa, hầu hết, các bạn nữ ai cũng biết rằng tia UV có hại cho da. Tác nhân này có thể gây ra các bệnh da phức tạp và nguy hiểm. Nhưng tẩy tế bào chết bằng cà phê lại có tác dụng vô cùng tuyệt vời trong việc ức chế phản ứng tổn thương DNA, chống lại các chất gây ung thư từ UV.

Ngoài ra, cà phê còn có tác dụng phục hồi hư tổn, đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào, tăng độ đàn hồi cho da. Bên cạnh đó lại lấy đi những tế bào chết xỉn màu, làm da bật tone, tươi sáng hơn.

Da sáng khỏe khi được tẩy tế bào chết thường xuyên

Các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng, cà phê giúp đẩy mạnh lưu thông máu cho làn da khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Đồng thời làm giảm sự sưng tấy của các mô và vùng da bị bong tróc, tăng cường lưu thông máu giúp da đẹp mịn màng. Vì vậy, tẩy tế bào chết bằng cà phê là một lựa chọn tuyệt vời dành cho chị em.

Tẩy tế bào chết bằng cà phê như thế nào?

Sau khi chế cà phê phin, bạn đừng vội bỏ phần bã vào thùng rác, mà hãy tận dụng để tẩy tế bào chết cho da. Bởi trong bã cà phê có chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất caffeine, nicotinic (niacin)… giúp làm sạch bụi bẩn cùng lớp sừng già nua, làm cho lỗ chân lông thông thoáng, sạch và mịn màng hơn.

Do đó, mà bạn hãy tận dụng, để tạo ra nhiều công thức tẩy da chết bằng cafe khi kết hợp với những nguyên liệu tự nhiên khác nhau.

Tẩy da chết bằng bã cà phê và sữa chua

Sữa chua không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất tốt cho làn da của chúng ta. Chất axit lactic có trong sữa chua làm ức chế sự sản sinh ra enzyme gọi là tyrosinase chịu trách nhiệm sản xuất melanin. Nhờ đó mà làn da sáng hơn. Hơn nữa, axit lactic có trong sữa chua là Axit alpha hydroxyl tự nhiên, có tác dụng rất tốt trong việc loại bỏ tế bào chết đồng thời kích thích làm mới các tế bào phát triển. Vì thế, tẩy tế bào chết bằng sữa chua và bã cà phê còn mang lại rất nhiều lợi ích cho làn da, chống lão hóa, giảm nếp nhăn. Làn da lúc nào cũng luôn trong tình trạng thông thoáng, mềm mịn.

Tẩy tế bào chết bằng sữa chua và bã cà phê rất an toàn cho da

Nguyên liệu cần có:

01 muỗng bã cafe

02 thìa sữa chua không đường

Đầu tiên bạn hãy trộn đều bã cà phê với sữa chua không đường. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng trong vòng 2 phút. Cứ để như vậy thêm 10 phút đồng hồ. Cuối cùng hãy rửa sạch bằng nước. Và thực hiện các bước dưỡng da như thông thường. Kiên trì tẩy tế bào chết bằng cách này 2 lần/tuần, bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi rõ rệt.

Tẩy tế bào chết bằng cà phê và dầu dừa

Không thua kém gì cách tẩy tế bào chết bằng bã cà phê và sữa chua không đường. Tẩy tế bào chết bằng cà phê và dầu dừa có khả năng cung cấp dưỡng chất giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và bảo vệ da một cách tự nhiên. Hơn nữa, đây cũng là giải pháp giải tỏa căng thẳng tốt cho phái đẹp. Bởi dầu dừa giúp làn da thư giãn, thỏa mái sau một ngày dài căng thẳng.

Dùng bã cà phê và dầu dừa có thể tẩy da chết cho mặt và toàn thân

Còn cà phê có tác dụng làm sạch da, thông thoáng lỗ chân lông. Chính vì vậy khi kết hợp 2 nguyên liệu này lại với nhau sẽ tạo ra cách tẩy tế bào chết hoàn hảo.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

½ chén cafe

2 thìa dầu dừa

Bạn hãy trộn đều 2 nguyên liệu này lại với nhau thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó, thoa đều lên da mặt, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Nằm thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện 2 lần/tuần bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt.

Tẩy tế bào chết bằng cafe và đường nâu

Ngoài dầu dừa, sữa chua không đường thì đường nâu cũng là một nguyên liệu tuyệt vời dùng để kết hợp với bã cà phê. Hỗn hợp này cũng có tác dụng tốt trong việc tẩy tế bào chết, giúp da căng bóng mịn màng. Trong đường có chứa lượng axit glycolic, axit alpha-hydroxy dồi dào cùng vô số các hạt nhỏ li ti giúp làm sạch da mà vẫn giữ được độ ẩm cần thiết. Do đó, dùng cà phê tẩy tế bào chết và đường nâu sẽ mang đến cho bạn làn da đẹp hoàn hảo như mong muốn.

½ chén cafe

3 thìa đường nâu

Đầu tiên bạn hãy trộn cafe và đường nâu tạo ra hỗn hợp hòa quyện. Sau khi tắm sạch và làm ẩm da bằng nước, bạn hãy thoa hỗn hợp tẩy da chết lên và thực hiện massage nhẹ nhàng, tập trung những vùng da tối màu. Với hỗn hợp này thì bạn hãy nhẹ nhàng để tránh các hạt đường nâu chà xát mạnh làm trầy xước da. Massage khoảng 10 phút sau đó rửa sạch bằng nước. Bạn hãy thực hiện cách tẩy da chết bằng cà phê 2 lần mỗi tuần để mang lại làn da sạch và sáng màu, khỏe và tươi tắn hơn.

Tẩy tế bào da chết bằng đường nâu và bã cà phê giúp da sạch, sáng và khỏe

Việc tẩy tế bào chết đóng vai trò rất quan trọng đối với làn da. Bởi làn da của chúng ta luôn phải tiếp xúc với các tác nhân bên ngoài như tia UV, khói bụi… Hơn thế nữa, hàng ngày, cơ thể chúng ta phải trải qua những biến đổi bên trong như thay đổi nội tiết tố, sự thiếu hụt các vitamin… Đã làm mất đi sự mềm mại, mịn màng của làn da. Do vậy, việc tẩy da chết bằng cà phê luôn là một thói quen tốt bạn nên thực hiện.

Sau khi tẩy tế bào chết bằng cà phê bạn có thể thoa thêm các loại mỹ phẩm chăm sóc da phù hợp với làn da của mình. Bởi đây là thời điểm tốt nhất giúp các tinh chất trong sản phẩm dưỡng da thẩm thấu vào sâu bên trong.