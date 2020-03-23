Ngoài chăm sóc da mặt, da cơ thể cũng cần được chị em làm sạch và nuôi dưỡng để trắng khỏe mịn màng. Một trong những khâu chăm sóc da body rất dễ bị các chị em bỏ qua là tẩy da chết. Đây là bước quan trọng để làn da sạch và khỏe hơn. Vậy cách tẩy tế bào chết body như thế nào? Chị em hãy thử tham khảo một số công thức dưới đây.

Sử dụng muối để tẩy da chết rất an toàn, làn da của bạn sẽ sáng dần lên và trở nên khỏe mạnh, rạng ngời sức sống. Đối với những người sở hữu làn da khô, tẩy tế bào chết body cho da khô với muối nên thêm dầu dừa hoặc dầu oliu để làn da không bị khô. Sử dụng hỗn hợp này sẽ giúp làn da vừa đủ sạch mà vẫn mềm mượt, sáng khỏe.

Cách tẩy tế bào chết cho body bằng muối được nhiều người áp dụng vì đơn giản và hiệu quả tốt. Muối ngoài giúp tẩy da chết còn có thể sát khuẩn tốt, giúp da tránh bị viêm nhiễm. Muối dễ dàng tan trong nước nên tiện lợi cho việc tẩy tế bào chết.

Kết hợp muối và dầu oliu để tăng công dụng dưỡng da - Ảnh minh họa: Internet.

Cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối: Dùng 3-4 thìa muối tinh trộn đều với 1 thìa cà phê dầu oliu. Sau khi tắm xong, bạn thoa lên da, massage đều và nhẹ nhàng trong khoảng vài phút sau đó tắm lại cho sạch. Bạn nên dùng dưỡng ẩm ngay sau khi tắm để da tránh bị khô và căng.

Cách làm tẩy tế bào chết cho body nhờ vào bã cafe

Chuẩn bị: 1 bát đầy bã café, ½ bịch sữa tươi không đường

Cách làm:

Trộn đều nguyên liệu vào chén. Sau đó tắm sạch, khi da còn mềm thoa hỗn hợp, sau đó massage trong 30 phút để dưỡng chất thấm rồi rửa lại bằng nước ấm.

Thực hiện đều đặn 1 -2 lần/ tuần để có được một làn da tươi trẻ sáng mịn tự nhiên.

Công thức tẩy tế bào chết toàn thân từ chanh

Trong chanh có hàm lượng vitamin C vô cùng dồi dào, giúp da sáng và các vết thâm sạm mờ đi nhanh chóng. Lượng axit trong chanh còn có tác dụng làm sạch da, giúp loại bỏ bớt lượng dầu nhờn dư thừa. Sử dụng chanh để tẩy tế bào chết vào mùa hè sẽ khiến làn da sạch và dễ chịu, mang lại cảm giác thoải mái.

Chanh chứa nhiều vitamin C giúp da trắng sáng - Ảnh minh họa: Internet.

Cách tẩy tế bào chết đúng cách với chanh: Bạn cắt 2 quả chanh tươi rồi vắt lấy nước cốt, trộn đều với phèn chua. Sau khi phèn chua tan hết, bạn bôi lên vùng da cần tẩy tế bào chết, để khoảng 20 phút sau đó rửa sạch.

Kết hợp chanh và phèn chua để có công thức tẩy da chết - Ảnh minh họa: Internet.

Tẩy tế bào chết body bằng sữa tươi và cám gạo

Sữa tươi và cám gạo đều là những nguyên liệu quen thuộc trong các công thức làm trắng da an toàn tại nhà. Sử dụng hỗn hợp này để tẩy da chết, làn da của bạn sẽ được nâng tone nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Tẩy tế bào chết từ cám gạo và sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet.

Cách tẩy tế bào chết body đơn giản tại nhà bằng cám gạo và sữa tươi: Bạn trộn nửa bát cám gạo với vài thìa sữa tươi sao cho hỗn hợp có độ đặc sệt để tẩy da chết dễ dàng. Sau khi tắm với nước sạch, bạn sử dụng hỗn hợp thoa đều lên cơ thể và massage khoảng 5-7 phút đều trên các vùng da. Cuối cùng, bạn tắm lại bằng nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm. Làn da của bạn sẽ mịn màng và sáng hơn ngay sau khi tẩy da chết.

Công thức tẩy da chết với bã cà phê và dầu dừa

Ít người biết rằng, một nguyên liệu tưởng chừng như không ai sử dụng lại có công dụng làm đẹp tốt như bã cà phê. Trong bã cà phê có thành phần chống oxy hóa rất tốt cho làn da, giúp thanh tẩy và hạn chế các dấu hiệu lão hóa nếu sử dụng kiên trì.

Sử dụng bã cà phê và dầu dừa để tẩy da chết giúp chống oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet.

Cách tẩy tế bào chết body với cà phê: Sử dụng 100g bã cà phê trộn với nửa thìa cà phê dầu dừa sau đó xoa lên cơ thể trong khoảng 15 phút. Sau khi thấy bã cà phê bắt đầu khô lại, bạn tắm với nước ấm và sử dụng kem dưỡng ẩm.

Tẩy tế bào chết bằng đường và chanh

Ngoài muối, đường cũng được xem là nguyên liệu được ưa chuộng sử dụng để tẩy tế bào chết cơ thể, đường kết hợp với chanh sẽ là công thức vừa tẩy tế bào chết, vừa mang lại làn da sáng khỏe, giúp mờ các vết thâm và vùng da tối màu nhanh chóng.

Tẩy tế bào chết body đơn giản với chanh và đường - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Bạn chuẩn bị 1 quả chanh, cắt nửa, vắt lấy nước và trộn với 3-4 thìa đường. Hỗn hợp này bạn đem thoa lên da và massage khoảng 5 phút nhẹ nhàng rồi tắm lại với nước ấm. Công thức tẩy da chết này bạn nên áp dụng khoảng 2 lần 1 tuần để da không bị khô. Bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm và nhớ chống nắng kỹ càng cho làn da.

Trên đây là một số cách tẩy tế bào chết body đơn giản tại nhà cho da sáng khỏe, mịn màng. Chăm sóc da body cũng quan trọng như với da mặt, da cơ thể đẹp, bạn sẽ tự tin hơn khi diện các trang phục. Vì vậy, bằng các nguyên liệu dễ dàng kiếm được tại nhà, bạn hãy tẩy da chết 1 tuần khoảng 1-2 lần để loại bỏ những lớp da thừa, bụi bẩn để da sạch thoáng, khỏe mạnh và trắng sáng hơn.