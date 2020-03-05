Sự tự tin luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Nó giúp cho công việc được trôi chảy và hiệu quả, giúp chúng ta dám sống với 100% năng lượng của mình mỗi ngày. Làn da luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Một làn da khỏe đẹp giúp cho mọi người, kể cả nam lẫn nữ, tự tin hơn, làm tăng chất lượng cuộc sống. Vậy làm thế nào để chăm sóc làn da toàn thân hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu cách tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà trong bài viết dưới đây!

Tẩy tế bào chết toàn thân vô cùng quan trọng vì mỗi ngày da chúng ta luôn đào thải da chết, để giúp cho các tế bào da mới phát triển. Trong lớp da chết này có chứa các loại bụi bẩn, vi khuẩn, chất nhờn,… Nếu không làm sạch lớp da chết này, chúng sẽ tiếp tục bám vào da chúng ta gây viêm, tắc nghẽn lỗ chân lông,… làm da xuống màu nhanh chóng, lão hóa da. Vì vậy cần phải biết cách tẩy tế bào chết đúng cách và thường xuyên để bảo vệ làn da khỏe đẹp.

Tẩy tế bào chết toàn thân có thể hiểu đơn giản là một hình thức làm sạch da toàn thân, tẩy da chết, đồng thời làm tăng lưu thông máu trong cơ thể. Thành phần trong hỗn hợp tẩy tế bào chết toàn thân cần đạt đến độ ăn mòn nhất định để tẩy sạch tế bào chết, nhưng không làm ảnh hưởng đến phần da khỏe mạnh.

Tẩy tế bào chết toàn thân vô cùng quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Cách tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà

Trước khi thực hiện những cách dưới đây nên tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc bác sĩ để đảm bảo an toàn. Để tẩy tế bào chết toàn thân bạn có thể đến các trung tâm chăm sóc da, nếu như không có điều kiện, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu các cách tẩy tế bào chết tại nhà và thực hiện theo. Một số cách rất hiệu quả có thể kể đến như:

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối

Đây là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả, bởi muối được biết đến với công dụng nổi bật là làm sạch tự nhiên, kháng khuẩn và chống viêm. Muối thường được kết hợp với sữa tươi, mật ong hoặc hỗn hợp dâu tây và mật ong. Có thể thấy cách tẩy tế bào chết cho body bằng muối rất linh hoạt và dễ thực hiện tại nhà với các nguyên liệu dễ tìm.

Đối với cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối và sữa tươi ta làm như sau: Đầu tiên ta chuẩn bị một bát nhỏ, 100ml sữa tươi, 2 quả chanh tươi và 3g muối. Sau đó, lấy nước cốt chanh, trộn với sữa tươi và muối, khuấy đều bôi lên cơ thể, vừa xoa vừa massage theo chuyển động tròn trong 10 đến 15 phút. Tiếp theo, tắm thật sạch rồi lau khô người. Cuối cùng, bạn nên thoa kem dưỡng ẩm lên da để da không bị khô và phục hồi độ ẩm cho da. Hãy duy trì thói quen tẩy da chết như trên 2 lần mỗi tuần giúp loại bỏ da chết và tái tạo da tốt hơn.

Muối có thể kết hợp với nhiều sản phẩm tự nhiên khác để tăng hiệu quả tẩy da chết toàn thân - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, còn có một số cách tẩy da chết tại nhà khác như dùng hạt cà phê và dầu ô liu, bột yến mạch và sữa chua, đường và chanh,… cũng đem lại hiệu quả rất tốt.

Tẩy tế bào chết body cho da khô

Đặc điểm nổi bật của da khô là luôn luôn cần độ ẩm để tránh hiện tượng bong tróc da, da thô sần, dễ xuất hiện nếp nhăn. Vì vậy, những người có làn da khô nên lựa chọn những sản phẩm chứa độ ẩm cao để tẩy tế bào chết toàn thân, điển hình là hỗn hợp yến mạch và mật ong, không chỉ tẩy tế bào chết rất tốt mà còn dưỡng ẩm hiệu quả.

Hỗn hợp yến mạch và mật ong có độ ẩm cao thích hợp với da khô - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà

Khi áp dụng các cách tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà đã được chia sẻ trên đây, bạn cần lưu ý:

Thứ nhất, bạn cần phải đảm bảo an toàn cho da bằng việc trang bị kiến thức kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia trước khi tự tẩy tế bào chết tại nhà.

Thứ hai, bạn cần phải biết loại da của mình, vì nó ảnh hưởng đến cách bạn chọn loại thực phẩm phù hợp để tẩy da chết toàn thân, cũng như số lần tẩy da chết trong 1 tuần.

Thứ ba, tùy vào môi trường bạn làm việc mà số lần tẩy da chết trong tuần có thể thay đổi. Nếu bạn làm việc trong môi trường văn phòng, chỉ cần 1 lần tẩy da chết trong 1 tuần là đủ. Còn nếu bạn làm việc trong môi trường nắng nóng thì có thể 2 lần 1 tuần.

Thứ tư, cần chăm chút đến quá trình chăm sóc da sau khi tẩy da chết toàn thân, đặc biệt là dưỡng ẩm chuyên sâu cho da. Vì lúc đó da mới rất yếu ớt.

Cần hết sức lưu ý bước dưỡng ẩm sau khi tẩy da chết - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hay cánh mày râu luôn cần một làn da khỏe mạnh trong xã hội ngày nay, thời đại mà ngoại hình trở nên rất quan trọng. Ngoại hình của bạn không chỉ thể hiện việc bạn có yêu bản thân mình hay không, nó còn thể hiện việc bạn có tôn trọng người đối diện hay không. Hãy chăm sóc làn da của mình để tự tin hơn, từ đó sống tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn. Để làm được điều đó, hãy tham khảo bài viết về cách tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà để biết được tầm quan trọng của việc tẩy da chết.