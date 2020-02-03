Đồng thời, cà phê cũng còn có tác dụng phục hồi hư tổn, nên nó góp phần nuôi dưỡng các phần da không được đẹp, làm da sáng màu và chắc khỏe hơn. Với khả năng giúp lưu thông máu tốt, khi massage da với tẩy tế bào chết cà phê , bạn sẽ cảm thấy cơ thể được thư giãn và thỏa mái hơn. Nên ngoài chức năng làm đẹp , đây cũng được coi như một phương pháp thư giãn thể chất và tinh thần đáng được ưu tiên.

Theo các nghiên cứu khoa học, trong thành phần của cà phê có chứa nhiều chất chống oxy hóa, các loại nicotinic và caffein giúp làm sạch các lớp da chết trên cơ thể, kể cả những chất sừng già khó tẩy và bụi bẩn bám sâu trong lỗ chân lông. Chính vì vậy, việc ứng dụng các phương pháp tẩy tế bào chết cafe khiến da sạch và thông thoáng hơn bình thường rất nhiều.

Tương tự với sữa tươi, sữa chua cũng có rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe da như vitamin A, B, E,…Những dưỡng chất này khi thấm sâu vào da không chỉ giúp da mềm mịn, sáng khỏe mà còn sạch sẽ hơn rất nhiều. Khi kết hợp với cà phê sẽ tạo ra công thức tẩy da chết rất lành tính, vừa là sạch da lại giúp da sáng đẹp hơn trước.

Cà phê luôn là một trong những nguyên liệu hàng đầu để tẩy tế bào chết hiệu quả, vì vậy rất nhiều nhãn hiệu mỹ phẩm lớn đã ứng dụng các công thức từ cà phê để tạo ra các sản phẩm tẩy tế bào chết. Nhưng thay vì mua những loại mỹ phẩm đắt đỏ, bạn hoàn toàn có thể tự làm tẩy da chết cà phê lành tính tại nhà bằng những công thức sau:

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100g bột cà phê hoặc bã cà phê hạt, nửa hộp sữa chua không đường.

Cách thực hiện: Trộn cà phê với nửa hộp sữa chua tới khi chúng hòa quyện với nhau là được, hãy điều chỉnh hỗn hợp sao cho sền sệt là được. Không nên loãng quá sẽ khó bám vào da khi tiến hành. Tiếp đó, bạn bôi hỗn hợp này lên da, massage nhẹ tay trong khoảng 5 phút. Cuối cùng tắm rửa lại với nước sạch là được. Thực hiện khoảng 3 lần/2 tuần, không nên tẩy da chết quá liên tục sẽ khiến da trở nên nhạy cảm hơn.

Tẩy da chết cà phê và sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy da chết bằng cà phê và sữa tươi

Trong thành phần dinh dưỡng của sữa tươi có chứa nhiều vitamin như A, E, D,…giúp nuôi dưỡng da chắc khỏe và làm sáng da trông thấy từ trong da ngoài. Khi kết hợp với cà phê, không chỉ các lớp da chết được tẩy sạch mà da bạn còn trở nên mịn màng, sáng đẹp và khỏe mạnh hơn trước.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100g bột cà phê hoặc bã cà phê hạt, sữa tươi không đường.

Cách thực hiện: Bạn lấy khoảng 100g cà phê trộn với vài thìa sữa tươi sao cho thu được một hỗn hợp sền sệt là được. Tiếp đó, khi đi tắm bạn hãy lấy hỗn hợp này xoa đều trên da, massage nhẹ tay trong khoảng 5 phút. Cuối cùng tắm kỹ lại với nước sạch là được. Thực hiện khoảng 3 lần/2 tuần, không nên tẩy da chết quá nhiều và các lần quá gần nhau sẽ khiến da trở nên nhạy cảm hơn.

Bã cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết bằng bã cà phê và đường nâu

Bên cạnh cà phê, đường nâu cũng được coi là một trong những nguyên liệu tẩy da chết hàng đầu. Việc áp dụng loại thành phần này sẽ giúp da loại sạch được các lớp tế bào chết hiệu quả nhất. Với các loại axit lành tính có trong đường và các dưỡng chất cần thiết, da sẽ không trở nên khô sau khi tẩy mà rất mềm mại, mịn màng và sáng khỏe hơn ban đầu.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100g cà phê bột hoặc bã cà phê hạt, 2-3 thìa đường nâu.

Cách thực hiện: Cho 2-3 muỗng đường nâu vào 100g cà phê rồi trộn thật đều, sau đó cho thêm một chút nước để thu được hỗn hợp sền sệt hòa quyện với nhau. Khi đã hoàn thành thì có thể bôi trực tiếp lên da, massage nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút trước khi tắm rửa sạch lại với nước. Thực hiện khoảng 3 lần/ 2 tuần, lưu ý không nên tẩy da chết quá nhiều và quá liên tục.

Tẩy da chết cà phê trộn đường nâu - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết bằng cafe và muối biển

Muối biến có tính sát khuẩn và tẩy sạch rất tốt, đồng thời những loại khoáng chất và tính chất oxy hóa trong muối biến sẽ giúp da phục hồi những hư tổn, trở nên sáng đẹp rạng rỡ hơn khi không sử dụng. Muối biển và cà phê là một công thức tẩy da chết hiệu quả đáng để thử.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100g bột cà phê hoặc bã cà phê hạt, 2 thìa muối biển, một chút nước sạch.

Cách thực hiện: Trộn cà phê với muối biến, nếu thấy khó trộn quá thì có thể cho thêm một chút nước cho hỗn hợp sền sệt và quyện lại với nhau là được. Tiếp theo bạn hãy bôi trực tiếp hỗn hợp vừa trộn lên da, massage nhẹ tay trong khoảng 5 phút trước khi tắm rửa sạch lại với nước là được. Thực hiện khoảng 3 lần/2 tuần, không tẩy da chết quá nhiều và quá liên tục sẽ khiến da nhạy cảm hơn.

Tẩy da chết cà phê và muối biển - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết bằng cafe và mật ong

Mật ong cũng là một loại chất có tính kháng khuẩn, nuôi dưỡng da và trị mụn rất tốt. Nếu da bạn thuộc nhóm da nhạy cảm nhiều mụn, hãy áp dụng công thức này, chúng sẽ khiến da bạn vừa trở nên sạch sẽ, vừa giúp giảm thiểu các tình trạng hư tổn hiệu quả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100g bột cà phê hoặc bã cà phê hạt, 2-3 muỗng mật ong.

Cách thực hiện: Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau, sau đó bôi trực tiếp lên da, massage khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại với nước. Lưu chỉ chỉ nên thực hiện 3 lần/ 2 tuần, không nên tẩy da chết quá nhiều và quá liên tục sẽ khiến da trở nên nhạy cảm.

Tẩy da chết cà phê mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết bằng cafe và nha đam

Một nguyên liệu có khả năng dưỡng ẩm, là sáng và trị mụn cho da khác là nha đam, loại nguyên liệu này có tác dụng trị mụn và tăng sức đề kháng cho da, từ đó làm giảm thiểu các tình trạng trên da hiệu quả. Bên cạnh công thức phía trên, những bạn có da nhạy cảm cũng nên tham khảo phương pháp này.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100g cà phê bột hoặc bã cà phê hạt, 2-3 muỗng thịt nha đam.

Cách thực hiện: Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau, để dễ trộn hơn có thể đem thịt nha đam đi giã dập thành gel trước khi thực hiện. Trộn các nguyên liệu đều tay tới khi chúng hòa quyện lại với nhau thì bôi trực tiếp lên da, massage nhẹ tay khoảng 5 phút thì rửa lại với nước sạch, thực hiện khoảng 3 lần/ 2 tuần.

Bột cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết bằng cà phê và dầu oliu

Dầu oliu có tính chất nuôi dưỡng da rất tốt, đặc biệt trong việc làm mềm và sáng da. Khi kết hợp với cà phê có thể tạo da công thức làm sạch và chăm sóc da rất hiệu quả. Đây là một công thức nữa rất thích hợp cho các bạn có làn da nhạy cảm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100g cà phê bột hoặc bã cà phê hạt, 2-3 muỗng dầu oliu.

Cách thực hiện: Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau, sau đó bôi trực tiếp lên các vùng da cần làm sạch massage nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút trước khi rửa lại với nước, thực hiện khoảng 3 lần/ 2 tuần để đạt được kết quả tốt nhất.

Tẩy da chết cà phê kết hợp với dầu ô liu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những công thức tẩy tế bào chết cafe vừa dễ làm lại đem lại hiệu quả tích cực. Bạn có thể ứng dụng những phương pháp lành tính này để tiết kiệm chi phí làm đẹp và khiến làn da trở nên tốt hơn. Hy vọng các hướng dẫn vừa rồi đã cung cấp thêm cho bạn những thông tin hữu ích, chúc bạn ngày càng xinh đẹp và khỏe mạnh!