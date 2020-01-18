Mặt nhỏ nên để tóc gì: 6 kiểu tóc sẽ cứu vớt ngoại hình bạn

Khi nói tới các kiểu tóc dành cho khuôn mặt dài và nhỏ, lựa chọn đầu tiên mà mọi người nghĩ tới sẽ là những mẫu tóc ngang vai uốn cụp. Vì chúng có độ cụp nên khiến khuôn mặt nhỏ giảm bớt độ gầy guộc và dài di. Đồng thời đây là một lựa chọn không quá kén chọn về độ tuổi, tích cách, phong cách hay những yếu tố khác. Hầu như mọi chị em đều có thể dùng kiểu tóc này.

Nếu bạn đang thắc mắc mặt nhỏ nên để tóc gì thì hãy tham khảo ngay danh sách những gợi ý dưới đây nhé.

Tuy nhiên, với những bạn nữ nào quá cao và gầy thì mái tóc ngắn ngang vai sẽ khiến tỷ lệ cơ thể của bạn hơi lệch, như vậy bạn sẽ nên để tóc dài hơn một chút thì mới cân bằng được. Và trong mùa hè, có thể mẫu tóc này sẽ khiến các bạn hơi nóng bức vì khó buộc được hết lên.

Tóc ngang vai uốn cụp có thể đa dạng hóa phục vụ mọi mục đích và phong cách bạn muốn ứng dụng, từ năng động cá tính tới dịu dàng bánh bèo,…Chúng cũng không đòi hỏi việc tạo nếp quá phức tạp vào mỗi buổi sáng, đặc biệt với những chị em có mái tóc tự nhiên có độ cụp sẵn thì gần như có thể bỏ bớt các thao tác tạo nếp.

Tóc ngang vai uốn cụp - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngắn xoăn lơi

Bên cạnh mái tóc ngang vai uốn cụp, tóc ngắn xoăn lơi cũng là một gợi ý đáng lưu tâm nữa. Việc tạo những nếp xoăn lơi hay xoăn rối lên tóc sẽ khiến phần đầu và mặt của bạn bớt nhỏ gầy, độ phồng của tóc sẽ khiến bạn trông bớt nhỏ đi một xíu.

Thêm vào đó, mẫu tóc ngắn xoăn lơi đem lại một ngoại hình rất là hút mắt, chúng cũng sẽ ít bị đụng hàng và nhạt nhòa như tóc uốn cụp. Diện lên mình mái tóc xoăn lả lơi vừa khiến bạn trông yêu kiều xinh xắn, lại có nét phóng khoáng năng động của những cô nàng tinh nghịch. Vì vậy bạn cũng có thể đa dạng hóa bản thân tích cực để làm mới mình mỗi ngày.

Tuy nhiên, với những mái tóc xoăn lơi bạn thực sự cần tìm cho mình một tiệm làm tóc xịn, nếu không độ xoăn và khả năng giữ nếp của tóc sẽ không được như bạn mong muốn đâu. Và để mái tóc có được độ đẹp mắt tối đa, mỗi ngày bạn cần làm các thao tác tạo nếp, việc này khá là tốn của các chị em thời gian.

Tóc ngắn xoăn lơi - Ảnh minh họa: Internet

Pixie tỉa layer

Nhiều chị thường nghĩa là tóc pixie rất kén khuôn mặt, nhưng không phải vậy, có hàng chục mẫu tóc pixie để mọi người lựa chọn. Những mẫu Pixie tỉa layer là uốn hợp dáng mặt sẽ tôn lên vẻ đẹp của bạn rất đáng kể đó. Nên khi nhắc về tóc ngắn cho mặt dài gầy, không thể quên các mẫu pixie được. Những nhớ hãy cần nhắc để phần tóc mái dài ôm vào mặt, hoặc để mái thưa rồi tỉa những layer ôm vào phần mặt. Như vậy trông phần đầu và mặt của bạn sẽ bớt nhỏ hơn.

Để lựa chọn được kiểu pixie thích hợp nhất cho mình, bạn cần tới những tiệm tóc chắc tay để họ tư vấn cho bạn lựa chọn chính xác. Và một mái tóc pixie có đẹp không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng cắt tỉa và uốn của thợ tóc, nên đừng nhắm mắt chọn đại một địa chỉ nhé.

Tuy vậy thì mẫu tóc này có một ưu điểm rất lớn, đó là chúng đem lại cho bạn một diện mạo rất ấn tượng, thời trang và cá tính. Bạn sẽ rất nổi bật khi đứng giữa một đám đông hay dễ dàng hơn nếu muốn người khác ghi nhớ mình. Tóc pixie cũng có thể đa dạng hóa về phong cách ăn mặc và trang điểm, nên khi muốn cắt kiểu tóc này bạn chỉ cần nhớ tìm một tiệm tóc đáng tin và chăm chỉ chăm nếp tóc tại nhà, vậy là được.

Pixie tỉa layer - Ảnh minh họa: Internet

Tóc lỡ tỉa cụp kèm mái thưa

Đối với những bạn gái có gương mặt nhỏ, những mái tóc tỉa cụp muôn là lựa chọn hàng đầu vì chúng tạo độ ôm lên mặt và khiến mặt được đầy đặn hơn. Đồng thời khi kết hợp kèm với mái thưa sẽ tạo ra được nét tròn trịa thanh thoát hơn cho những gương mặt quá nhỏ và mỏng. Đây cũng là mẫu tóc dường như không bao giờ lỗi mốt, các bạn có thể diện kiểu tóc này kết hợp với mọi loại trang phục và phong cách makeup khác nhau mà không lo lỗi mỗi. Những chị em thích phong cách đẹp tự nhiên cũng nên tham khảo dáng tóc này vì chúng mang lại ánh nhìn tự nhiên rất trong lành và tươi mới.

Lựa chọn này cũng là kiểu tóc nữ cho người gầy thích hợp nhất, vì với những vóc dáng gầy gò, nếu để tóc quá ngắn sẽ khiến cơ thể càng cao gầy hơn. Những dáng tóc có độ dài lỡ như thế này không tốn thời gian để nuôi, cũng không quá khó khăn trong quá trình gội đầu chăm sóc.

Một ưu điểm dáng để lưu ý nhất của mẫu tóc trên là nó phù hợp với mọi lứa tuổi và còn giúp các chị em hack tuổi của mình rất hiệu quả. Nếu những chị em có mái tóc mọc cụp tự nhiên thì gần như sẽ không tốn tiền uốn cụp mà vẫn có ngoại hình đẹp.

Tóc tỉa cụp kèm mái thưa - Ảnh minh họa: Internet

Tóc dài tỉa layer uốn

Những mái tóc tỉa layer luôn là sự lựa chọn tinh tế cho những cô nàng thích nổi bật một cách ý nhị. Tóc layer cần được cắt tỉa chuẩn xác với khuôn mặt của bạn để những layer không chỉ đóng vai trò tạo điểm nhấn mà chúng còn khéo léo che được yếu điểm mặt nhỏ và gầy của bạn. Tóc tỉa layer rất đa dạng về kiểu mẫu và độ dài tóc, nên nếu người bạn hơi cao gầy thì hãy chọn cỡ tóc dài.

Tương tự như pixie, tóc tỉa layer cần được cắt tỉa rất cẩn thận mới đẹp, nên bạn cũng nên tìm tới những tiệm tóc chắc tay nghề, họ sẽ giúp bạn chọn được kiểu cắt tỉa hợp lý nhất và biến mái tóc của bạn trở nên đẹp đẽ nhất có thể.

Ưu điểm của kiểu tóc này là nó cũng đẹp lại một ngoại hình rất thời thượng, nếu như tóc xoăn rối, xoăn sóng đến và đi theo những trend ngoài khia thì tóc layer luôn có một chỗ đứng của mình, nó không hề bị lỗi mỗi và luôn đủ điểm nhấn để biến bạn thành những cô nàng xinh đẹp. Có những kiểu tỉa layer đi kèm uốn cầu kỳ, có những mẫu lại chỉ cần cắt thôi là đã xịn rồi. Nên loại tóc này cũng sẵn sàng đem lại cho bạn những biến hóa đa dạng.

Tóc tỉa layer - Ảnh minh họa: Internet

Tóc dài xoăn sóng, xoăn lơi

Với những mẫu tóc sóng và xoăn, khuôn mặt và tỷ lệ cơ thể của bạn sẽ được dấu đi khuyết điểm gầy và dáng mặt bé, nên trong những mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt nhỏ, kiểu tóc này luôn cần được nhắc đến. Độ phồng và xoăn rối của chúng sẽ khiến phần đầu và mặt của bạn trông bớt nhỏ bé lại, đồng thời cũng giúp bạn có một kiểu đầu rất thu hút. Nếu bạn để tóc dài rồi làm sóng hoặc xoăn lơi sẽ tạo ra hiệu ứng vô cùng tốt, chúng khiến những người xung quanh phải chú ý đến bạn và tăng độ thướt tha yêu kiều của bạn lên mấy phần.

Tuy nhiên, những mẫu xoăn sóng và xoăn rối là những lựa chọn khá là đòi hỏi sự chăm sóc kỹ lưỡng, bạn sẽ cần các kẹp tạo nếp, dầu dưỡng tạo nếp,…để bảo tồn những lớp sóng hay lọn xoăn trên tóc mình. Nếu không được giữ nếp kỹ, có thể tóc bạn sẽ xù tứ tung lên và không rất luộm thuộm. Vì vậy khi quyết định làm mẫu tóc này bạn nên tham khảo kỹ những cách chăm sóc tóc xoăn, sóng hiệu quả nhé.

Tóc dài xoăn sóng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những lời giải đáp cho thắc mắc mặt nhỏ nên để tóc gì, hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã có thêm những gợi ý hữu ích để lựa chọn được mẫu tóc thích hợp nhất với mình. Chúc bạn trở nên xinh đẹp hơn qua từng ngày với quyết định của mình.