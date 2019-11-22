Nếu bạn mập, khuôn mặt thường sẽ to ra do tích mỡ và khiến tổng thể trông rất “phì nhiêu”. Do đó mục tiêu cần hướng đến là làm sao cho khuôn mặt trông gọn gàng hơn.

Khi lựa chọn tóc ngắn cho người béo , bạn nên lưu ý kỹ những lời khuyên dưới đây.

Có thể tạo độ dài cho khuôn mặt bằng cách che bớt phần tai và hai bên má. Để thực hiện chiêu này bạn có thể để tóc mái dài, phần mái sẽ khiến che bớt được hai bên má và tai, hoặc bạn có thể chọn những kiểu tóc tỉa che được má và tai.

Nó tùy thuộc vào cấu trúc xương mặt của bạn, có thể nếu khuôn hàm của bạn có độ nhọn nhất định và ngũ quan sắc nét thì khi béo ra vẫn có độ “góc cạnh” nhất định. Nhưng nếu ngũ quan của bạn không sắc nét và khung xương hàm to sẽ khiến khuôn mặt trông khá là lớn. Nhưng nhìn chung, để chọn đúng kiểu tóc ngắn cho người mập thì nên chú ý:

Nên xõa tóc vì những lọn tóc nhỏ có thể giúp bạn che bớt đi được một phần khuôn mặt thừa mỡ. Nhưng lưu ý không được chọn những kiểu tóc quá “lằng nhằng” khiến bạn trông luộm thuộm, lù xù như ra ngoài quên chải đầu.

Nên để mái chéo giúp che bớt một phần gương mặt - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thường nghĩ những kiểu tóc uốn cụp chỉ hợp với mặt nhỏ vì nó tạo cảm giác to ra. Nhưng không hoàn toàn là vậy, tùy vào kiểu uốn và tay nghề của thợ làm tóc mà bạn vẫn có thể dùng tóc uốn như bình thường.

Theo kinh nghiệm phổ biến, bạn không nên uốn cụp ngay vào phần hàm, mà hãy cụp nhẹ ở khoảng cổ, dưới cổ hoặc phía trên hàm. Vì khi cụp ngay vào phần hàm sẽ khiến khuôn mặt bạn trông tròn xoe và mũm mĩm. Nhưng nếu cụp ở dưới cổ thì tóc sẽ có độ ôm dần dần từ hai gò má đổ xuống, hoặc ôm ở trên hàm sẽ giúp che bớt được một phần khuôn mặt. Từ đó, tạo cảm giác phần này gọn hơn mà không bị tròn trịa hay mập ra.

Người béo vẫn có thể buộc tóc lên hoặc làm những kiểu búi, kết trên đầu. Nhưng phải chọn đúng kiểu tùy theo cấu trúc xương mặt. Nhiều khi buộc lên không khiến bạn mập ra mà còn giúp khuôn mặt đỡ luộm thuộm và được thông thoáng hơn. Bạn nên ưu tiên các kiểu buộc phồng ở trên đỉnh đầu hoặc vuốt ngược phần đỉnh đầu. Cũng có thể búi thẳng đứng trên đỉnh đầu hoặc buộc tóc đuôi ngựa nếu khuôn hàm của bạn có độ nhọn nhất định và ngũ quan sắc nét.

Tóc cụp phía trên xương hàm giúp mặt gọn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn để mái, hãy ưu tiên những loại mái lệch, mái thưa, mái dài vì chúng sẽ giúp che đi một phần khuôn mặt mà vẫn tạo được độ thông thoáng nhất định. Không nên dùng các loại mái bằng hay mái vòm vì nó sẽ khiến khuôn mặt bạn trông tròn ủng, ngắn tủn và khá bí bách.

Trước khi bạn đi cắt tóc, hãy quan sát kỹ các góc mặt, cấu trúc xương của mình và ghi nhớ chúng. Để ý kỹ phần xương hàm, là loại hàm vuông, hàm nhọn hay tròn tròn. Quan sát cả phần gò má, kích thước cổ và độ sắc cạnh của ngũ quan.

Mọi người thường nghĩ mặt tròn ngũ quan sẽ “tẹt” đi, nhưng không hẳn vậy, độ sâu của mắt, độ cao của mũi vẫn để lại những ấn tượng nhất định. Và nhiều người dù có khuôn mặt “phì nhiều” do béo nhưng hàm vẫn có độ nhọn do cấu trúc tự nhiên. Việc tích trữ mỡ trên mặt mỗi người cũng khác nhau. Mặt tròn cũng có các loại tròn dài, tròn vuông, tròn trái tim,…nên phải tùy theo từng cấu trúc xương mà chọn kiểu thích hợp.

Nên ưu tiên chọn mái thưa, mái chéo, mái dài - Ảnh minh họa: Internet

Điều không nên

Bên cạnh những điều nên làm phía trên, bạn cần chú ý những điều không nên dưới đây:

Một kiểu tóc người mập khác cắt đẹp không có nghĩa bạn cũng cắt đẹp. Vì dù béo những việc tích tụ và phân bố mỡ trên mặt khác nhau, cấu trúc xương cũng khác nhau nên cần tham khảo kỹ càng trước khi cắt tóc.

Không nên chọn các kiểu tóc xoăn tít, đặc biệt vừa xoăn vừa xù tròn xoe, nó sẽ khiến khuôn mặt lẫn phần đầu của bạn trông tròn u và siêu to. Chỉ nên lựa chọn những kiểu xoăn nhẹ nhàng tự nhiên, xoăn sóng lả lơi chứ đừng liều lĩnh chọn kiểu xoăn lò xo, xoăn mì tôm,…

Và như đã phần tích ở phần phía trên, không nên cắt tóc mái bằng và mái vòm vì làm thế gương mặt bạn sẽ trông còn “phì nhiêu” hơn nữa đấy.

Có những kiểu tóc người khác để đẹp, không có nghĩa bạn cắt cũng sẽ hợp - Ảnh minh họa: Internet

Người mập nên để tóc dài hay ngắn

Người mập có thể để cả tóc dài lẫn tóc ngắn, thậm chí cả những loại tóc tém ngắn tủn. Vấn đề là phải chọn được kiểu tóc chính xác để khéo léo che đi những khuyết điểm cho bản thân. Nhiều người thường cho rằng béo thì chỉ nên để tóc dài vì nó giúp che đi khuôn mặt. Nhưng nếu kiểu tóc dài của bạn không hợp lý, khuyết điểm khuôn mặt của bạn vẫn sẽ bị lộ ra.

Ngược lại, khi kiểu tóc ngắn được cắt tỉa “đo ni đóng giày” với cấu trúc mặt của bạn thì nó sẽ khiến nhan sắc của bạn thăng hạng và đổi mới nhanh chóng. Vì vậy, không nên nghe theo một loại định kiến nhất định nào mà nên quan sát kỹ các đặc điểm khuôn mặt và tìm ra kiểu tóc thích hợp.

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Tóc ngắn cho người béo

Nếu bạn là người mê tóc ngắn mà có khuôn mặt hơi mập thì chúng tôi có những gợi ý nho nhỏ dưới đây để bạn tham khảo:

Tóc pixie tỉa layer

Tóc pixie mang lại vẻ đẹp vừa nữ tính lại vừa cá tính, nên rất nhiều chị em rất muốn thử kiểu tóc này. Nhưng nhiều bạn có gương mặt hơi mập thường rất e ngại vì sợ độ ngắn của chúng sẽ khiến mặt lộ ra khuyết điểm. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể chọn những kiểu pixie tỉa ôm phần tai và gò má, phần gáy được cắt gọn gàng tạo độ thoáng cho chiếc cổ và khoảng gáy. Có thể đi kèm với các loại mái thưa, mái dài, mái chéo để tăng độ thanh thoát và nhỏ gọn cho khuôn mặt.

Tóc pixie kết hợp tỉa layer - Ảnh minh họa: Internet

Tóc tỉa layer

Tóc layer là một kiểu tóc khá cầu kỳ và đòi hỏi tay nghề tốt ở người thợ cắt tóc. Kiểu tóc này sẽ được tỉ mỉ tạo nên bởi những đường cắt tỉa chuyên nghiệp để các lọn tóc trông thật hài hòa, thật sống động. Bạn nên chọn những kiểu tóc tỉa layer có thể che được hai bên khuôn mặt để trông thon gọn hơn. Và sử dụng mái dài, mái thưa kèm những mẫu này cũng là một ý kiến hay. Đây là những kiểu tóc ngắn cho người béo đáng được ưu tiên sử dụng.

Tóc uốn

Như đã phân tích ở phần những điều nên làm, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các kiểu tóc uốn phồng có độ dài từ cổ trở xuống, cũng có thể ngắn hơn nhưng nên kết hợp với dáng uốn thích hợp. Nên tránh uốn cụp ngay vào hàm vì nó sẽ khiến mặt bạn trông tròn hơn.

Tóc tỉa layer và uốn phồng - Ảnh minh họa: Internet

Cách buộc tóc cho người béo

Khi buộc tóc, bạn nên ưu tiên sử dụng những lựa chọn dưới đây để che bớt những khuyết điểm vốn có của khuôn mặt:

Buộc nửa đầu kết hợp mái dài

Bạn có thể buộc gọn phần tóc ở trên đỉnh đầu tới nửa đầu để tăng độ dài cho khuôn mặt, ở khoảng đỉnh đầu có thể làm phồng một chút sẽ khiến mặt bạn dài ra hơn.

Tết phần giữa đầu

Tương tự với việc buộc giữa đầu, bạn có thể trọn những kiểu tết thu gọn được phần tóc ở đỉnh đầu tới giữa đầu để tổng thể khuôn mặt ăn gian được độ dài và độ gọn. Nên đi kèm với các kiểu tóc mái để tăng thêm hiệu lực cho lựa chọn này.

Búi củ tỏi giữa đầu

Ngoài ra, bạn có thể búi thẳng đứng trên đỉnh đầu. Kiểu búi này cũng khiến mặt bạn trông dài và gọn hơn. Nhưng lưu ý bạn chỉ nên dùng lựa chọn này khi phần xương hàm vẫn có độ nhọn nhất định và khu vực cổ không quá thừa mỡ hay nhiều khuyết điểm.

Buộc nửa đầu kết hợp tóc mái - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những lời khuyên và gợi ý cách chọn kiểu tóc ngắn cho người béo, kết hợp với thông tin tham khảo về các cách buộc tóc hữu ích cho các bạn có khuôn mặt mũm mĩm. Hy vọng sau khi đọc xong bạn đã có thêm ý tưởng để lựa chọn được kiểu tóc thích hợp cho mình.