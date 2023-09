Lưu ý khi chọn kiểu tóc cho người béo

Khi lựa chọn tóc ngắn cho người béo, bạn nên lưu ý kỹ những lời khuyên dưới đây.

Điều nên làm

Nếu bạn mập, khuôn mặt thường sẽ to ra do tích mỡ và khiến tổng thể trông rất “phì nhiêu”. Do đó mục tiêu cần hướng đến là làm sao cho khuôn mặt trông gọn gàng hơn.