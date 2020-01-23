Mặt nạ tẩy tế bào chết tại nhà làm có đơn giản không, có nên thực hiện mỗi ngày hay không?

Nếu bạn chỉ rửa mặt mà không tẩy tế bào chết thì làn da sẽ không loại bỏ được hoàn toàn bụi bẩn và chất nhờn. Nguyên nhân của việc này là sữa rửa mặt chỉ làm sạch bề mặt da, nó không làm sạch sâu lỗ chân lông. Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu những cách làm mặt nạ tẩy tế bào chết tại nhà với từng loại da cụ thể. Mặt nạ tẩy tế bào chết cho da mụn Mặt nạ tẩy tế bào chết từ sữa chua Dùng sữa chua làm mặt nạ tẩy tế bào chết - Ảnh minh họa: Internet Trong sữa chua có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin B, C, A và axit lactic có tính tẩy nhẹ đồng thời loại bỏ đi lớp da biểu bì khô ở phía ngoài. Chính vì vậy nó có công dụng nuôi dưỡng, làm cho da mềm mại và trắng sáng hơn.

Dùng sữa chua không đường tẩy tế bào chết Với cách này bạn chỉ cần chuẩn bị một hộp sữa chua không đường sau đó rửa sạch mặt rồi thoa đều lên. Massage trong vòng 5 phút để các dưỡng chất thẩm thấu vào da sau đó rửa sạch lại với nước. Mặt nạ tẩy tế bào chết bằng sữa chua và cam Bột vỏ cam kết hợp cùng sữa chua tẩy tế bào chết - Ảnh minh họa: Internet Vỏ cam có tác dụng hữu ích trong việc giúp chị em trị mụn. Trên vỏ cam có các hạt nhỏ, hạt này có khả năng loại bỏ tế bào chết và mụn đầu đen một cách tự nhiên, không gây ma sát cho da. Bên cạnh đó nó cũng có công dụng phòng chống mụn mủ, trị mụn bọc và mang lại vẻ đẹp tươi sáng rạng ngời cho da.

Nguyên liệu: 2 thìa sữa chua không đường

1 thìa bột vỏ cam Cách thực hiện: Trộn đều nguyên liệu đã có thành hỗn hợp mịn

Sau khi rửa sạch da thì thoa hỗn hợp lên mặt. Để như vậy trong thời gian 10 phút sau đó rửa sạch lại với nước ấm. Làm mặt nạ tẩy tế bào chết từ mật ong từ mật ong Mặt nạ tẩy tế bào chết từ mật ong - Ảnh minh họa: Internet Mật ong có thể làm sáng da, cùng với đó các hợp chất chống viêm và kháng khuẩn trong mật ong có thể làm giảm sẹo và phục hồi mô sẹo. Đặc tính dưỡng ẩm của nó góp phần kích thích tế bào tái sinh, lấp những vết sẹo rỗ, chữa trị các vùng da bị tổn thương. Do có chữa tính kháng khuẩn nên mật ong có khả năng ngăn chặn vi khuẩn gây mụn, làm mụn nhanh xẹp và giảm tấy sưng nốt mụn. Từ những công dụng trên của mật ong, khi dùng nó để tẩy tế bào chết làn da của bạn sẽ được cải thiện từ độ ẩm, màu da đến hạn chế nếp nhăn. Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm mặt nạ: Đường kính trắng: 2 thìa

Mật ong: 1 thìa

Dầu oliu: 1 thìa Cách thực hiện: Bỏ 3 nguyên liệu đã chuẩn bị trước đó vào một chiếc bát nhỏ sau đó trộn thành hỗn hợp đặc sệt.

Rửa sạch mặt

Thoa hỗn hợp trên lên mặt và massage trong thời gian 5 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Với cách tẩy tế bào chết từ mật ong, đường và dầu oliu bạn chỉ nên thực hiện từ 1 đến 2 lần 1 tuần vì nếu tẩy tế bào chết thường xuyên da sẽ trở nên nhạy cảm và dễ kích ứng hơn. Mặt nạ tẩy tế bào chết cho da mặt khô Mặt nạ tẩy tế bào chết từ bột yến mạch Bột yến mạch tẩy tế bào chết - Ảnh minh họa: Internet Bạn có thể dùng bột yến mạch hay bột ngũ cốc đều được để tẩy da chết. Chúng là thực phẩm có công dụng làm tái sinh tế bào giúp da trắng mịn và tươi sáng hơn. Nguyên liệu cần chuẩn bị: Bột yến mạch: 3 thìa

Giấm táo: ¼ thìa

Mật ong: 1 thìa Cách thực hiện tẩy tế bào chết bằng bột yến mạch: Bước đầu tiên bạn cần trộn bột yến mạch, giấm táo và mật ong lại với nhau.

Sau khi có được hỗn hợp mịn bạn thoa đều lên mặt và massage 15 phút.

Hết thời gian 15 phút bạn rửa sạch lại mặt với nước ấm

Nếu nhà bạn không có sẵn bột yến mạch, bạn cũng có thể thay thế bằng mỹ phẩm có thành phần là bột yến mạch. Mặt nạ tẩy tế bào chết cho da nhạy cảm Tẩy da chết bằng dầu dừa và muối biển Muối và dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet Căn bếp nào cũng sẽ có sẵn muối bởi nó là nguyên liệu quen thuộc trong gia đình. Tác dụng đầu tiên của muối là tăng cường lưu thông mạch máu, bên cạnh đó nó còn có công dụng tẩy da chết cực kỳ hiệu quả. Chị em có thể kết hợp muối và dầu dừa để có được hỗn hợp tẩy da chết cho làn da nhạy cảm. Nguyên liệu cần chuẩn bị: Muối biển: 1 thìa

Dầu dừa: 3 thìa Cách thực hiện tẩy tế bào chết từ muối và dầu dừa: Đầu tiên bạn trộn muối và dầu dừa lại với nhau, trộn cho đến khi muối tan hết ra thì thoa lên mặt.

Bạn nhớ rửa mặt trước khi thoa hỗn hợp trên lên mặt để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Sau khi massage 5 phút bạn rửa sạch mặt lại với nước ấm. Rửa sạch lại mặt sau khi tẩy tế bào chết - Ảnh minh họa: Internet Thực hiện phương pháp này 1 tuần 1 lần, không nên sử dụng quá nhiều tránh bào mòn da. Bài viết trên đã tổng hợp mặt nạ tẩy tế bào chết cho làn da mụn, da khô và làn da nhạy cảm. Để áp dụng những cách trên làm mặt nạ tẩy tế bào chết trước hết bạn hãy xác định xem làn da của mình là làn da nào.

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