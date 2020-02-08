Cách tẩy tế bào chết bằng cafe cho làn da mịn màng, tươi sáng

Làm đẹp 08/02/2020 22:41

Tẩy da chết bằng nguyên liệu thiên nhiên là cách bước quan trọng để làn da thông thoáng. Chị em tham khảo cách tẩy tế bào chết bằng cafe vô cùng đơn giản dưới đây.

Tẩy tế bào chết là khâu vô cùng quan trọng giúp làn da thông thoáng lỗ chân lông, tránh bị bít tắc gây nên mụn trứng cá. Làn da được tẩy tế bào chết hàng tuần sẽ hấp thụ dưỡng chất tốt hơn từ các sản phẩm dưỡng da. Vậy tẩy da chết bằng nguyên liệu gì tốt? Chị em tham khảo ngay cách tẩy tế bào chết bằng cafe vô cùng đơn giản dưới đây.

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Cách tẩy tế bào chết bằng cafe cho làn da mịn màng, tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet.

Tẩy tế bào chết bằng cà phê có tốt không?

Bột cà phê có nhiều công dụng rất tốt cho làn da mà không phải ai cũng biết. Ngoài công dụng tẩy da chết, loại bỏ lớp sừng trên bề mặt da làm bít tắc lỗ chân lông, cà phê còn giúp những vùng da hư tổn nhanh chóng phục hồi, tái tạo tế bào da cực tốt. Đồng thời, cà phê lấy đi lớp da xỉn màu, đen sạm giúp làn da tươi sáng hơn.

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Cà phê là nguyên liệu tẩy tế bào chết và giúp chống lão hóa cho da tốt - Ảnh minh họa: Internet.

Các chất chống oxy hóa có trong cà phê bảo vệ làn da khỏi nguy cơ bị nhăn nheo, chảy xệ hay lão hóa. Nếu bạn tích cực sử dụng cà phê trong làm đẹp sẽ có làn da tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Đồng thời, các chiết xuất có trong hạt cà phê giúp làn da tránh khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như ánh sáng mặt trời. Do vậy, sử dụng bã cà phê để tẩy tế bào chết là lựa chọn tuyệt vời cho làn da.

Hướng dẫn cách tẩy tế  bào chết bằng bã cà phê tại nhà

Bạn chỉ cần kết hợp cà phê với một số nguyên liệu khác là đã có công thức tẩy tế bào chết từ cà phê sử dụng cho da mặt và cơ thể.

Tẩy tế bào chết bằng cafe và muối

Sử dụng muối cùng cà phê để tẩy tế bào chết, làn da của bạn sẽ được kháng khuẩn và làm sạch tối ưu. Muối rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập làn da của bạn. Bộ đôi cà phê và muối còn giúp làn da bạn sạch sâu hơn, trắng sáng và mịn màng hơn.

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Công thức tẩy da chết bằng cà phê và muối giúp kháng khuẩn cho da - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Bạn trộn khoảng nửa bát con bã cà phê cùng 2 thìa muối biển, thêm 1-2 thìa dầu dừa để tăng công dụng dưỡng da. Bạn sử dụng hỗn hợp để massage nhẹ nhàng lên da trong 15 phút sau đó rửa sạch. Với cách tẩy da chết này, bạn chỉ nên thực hiện một lần trong tuần để làn da được làm sạch và thông thoáng.

Tẩy da chết bằng cà phê và sữa tươi

Không chỉ là công thức tẩy da chết, hỗn hợp cà phê và sữa tươi còn có công dụng làm trắng da, tắm trắng da mang lại hiệu quả bất ngờ cho các chị em. Vì vậy, trong các bí quyết làm trắng da toàn thân, không thể thiếu bộ đôi này.

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Công thức tẩy da chết bằng cà phê và sữa tươi cho làn da trắng sáng cấp tốc - Ảnh minh họa: Internet.

Sữa tươi giàu hàm lượng chất béo, vitamin, khoáng chất nên làm trắng da và dưỡng ẩm da rất tốt, thích hợp cho những làn da sạm đen, thô ráp hoặc da nhiều vết thâm. Kết hợp với cà phê, bạn sẽ có phương pháp tẩy da chết và làm trắng da an toàn, hiệu quả.

Cách làm: trộn khoảng nửa bát bã cà phê nguyên chất với 50ml sữa tươi không đường. Sau khi tắm bằng nước ấm, bạn thoa để hỗn hợp lên toàn thân và đắp trong khoảng 15 phút. Sau đó, bạn vừa massage vừa tắm lại với nước mát. Sau khi sử dụng hỗn hợp xong, bạn nhớ dưỡng ẩm cho da để da mềm mịn và trắng hồng hơn.

Tẩy da chết bằng bã cà phê và mật ong

Với những làn da nhạy cảm, sử dụng hỗn hợp mật ong và bã cà phê sẽ giúp làm sạch và sáng da rất an toàn và không hề gây kích ứng. Mật ong còn giúp kháng khuẩn và dưỡng da, ngăn ngừa nguy cơ da bị nhiễm khuẩn. Vì cả 2 nguyên liệu này đều có công dụng chống oxy hóa rất tốt nên công thức này còn phù hợp với những làn da có dấu hiệu thô sạm do lão hóa.

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Sử dụng mật ong để có công thức vừa tẩy da chết vừa dưỡng da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Cách tẩy tế bào chết bằng bã cà phê và mật ong: bạn trộn khoảng nửa bát cà phê nhỏ với 3-4 thìa mật ong nguyên chất. Sau khi tắm sạch và lau khô cơ thể, bạn đắp hỗn hợp lên da và để khoảng 5 phút rồi massage trong khoảng 3 phút. Cuối cùng, bạn rửa sạch bằng nước mát và bôi kem dưỡng ẩm cho da.

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Công thức tẩy da chết từ cà phê và mật ong  - Ảnh minh họa: Internet.

Tẩy tế bào chết bằng cà phê và sữa chua

Đối với làn da có dấu hiệu bị mụn, bạn có thể sử dụng hỗn hợp bã cà phê và sữa chua để tẩy da chết. Làn da mụn cũng cần tẩy da chết để làm thông thoáng lỗ chân lông, sạch da và giảm nguy cơ mụn lây lan. Chỉ cần bạn sử dụng công thức phù hợp với da mụn là có thể làm sạch da rất an toàn và hỗ trợ trị mụn hiệu quả.

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Công thức tẩy da chết từ cà phê và sữa chua thích hợp cho da mụn nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: trộn hỗn hợp bã cà phê và sữa chua vào thật đều sau đó bạn đắp lên da toàn thân và để khoảng 5-7 phút để các dưỡng chất thẩm thấu. Tiếp theo, bạn massage bằng tay nhẹ nhàng, lưu ý nhẹ tay với những vùng da nhạy cảm, chỉ massage khoảng 2-3 phút sau đó rửa sạch da.

Trên đây là cách tẩy tế bào chết bằng cafe cho làn da mịn màng, tươi sáng. Với những nguyên liệu tự nhiên an toàn và dễ dàng thực hiện, bạn có thể tạo nên công thức tẩy da chết rất tốt để làn da trắng sáng, tươi trẻ hơn

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