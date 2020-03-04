Mật ong có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe người dùng như: cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, trị cảm lạnh và ho,… Bên cạnh đó, mật ong còn có tác dụng làm đẹp da. Bài viết sau đây xin hướng dẫn đến bạn đọc cách tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong kết hợp với nhiều nguyên liệu sẵn có.

Dưới đây là một số cách tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong kết hợp với các nguyên liệu khác cho hiệu quả cao:

Mật ong còn có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn gây mụn trứng cá, làm xẹp nhanh mụn, giảm sưng tấy đỏ.

Ngoài ra, mật ong còn kích thích sinh trưởng tế bào để làm đầy những vết sẹo rỗ và phục hồi những vùng da bị tổn thương.

Các chất kháng khuẩn, kháng viêm của mật ong giúp giảm sự xuất hiện của sẹo và các vết thâm trên da mặt.

Mật ong có tác dụng dưỡng ẩm rất tốt, nó có khả năng hút ẩm và giữ ẩm lại trên da trong thời gian đủ dài để thâm nhập sâu.

Trong thành phần mật ong chứa đường Glucoza và Fructoza và chứa đến hơn 70 khoáng chất, các chất hữu cơ và vitamin cần thiết cho cơ thể.

Sử dụng mật ong và sữa chua

Để thực hiện tẩy tế bào chết bằng mật ong và sữa chua bạn cần chuẩn bị nguyên liệu bao gồm: 1 thìa mật ong nguyên chất và 2 thìa sữa chua không đường.

Tẩy tế bào chết cho da bằng mật ong và sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Cho sữa chua và mật ong vào trong một chiếc cốc hoặc bát sạch rồi trộn đều lên.

- Rửa sạch mặt để loại bỏ bụi bẩn, các lớp trang điểm.

- Thoa hỗn hợp mật ong và sữa chua lên mặt và giữ nguyên trong thời gian từ 15 – 20 phút.

- Rửa sạch mặt với nước mát và sử dụng khăn mềm thấm khô.

Bạn nên thực hiện tẩy da chết bằng mật ong và sữa chua đều đặn khoảng 3 – 4 lần/tuần để cho làn da mặt sáng, sạch mụn, sạch tàn nhang.

Sử dụng mật ong kết hợp với sữa tươi

Cách thực hiện tẩy tế bào chết bằng mật ong và sữa tươi cũng tương tự như cách làm khi sử dụng mật ong và sữa chua. Bạn cũng cần chuẩn bị nguyên liệu gồm: 1 thìa mật ong và 2 thìa sữa tươi không đường, có thể thêm vài giọt nước cốt chanh.

Mật ong kết hợp sữa tươi tẩy tế bào chết cho da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện:

- Trộn đều hỗn hợp mật ong với sữa tươi và nước cốt chanh.

- Rửa sạch mặt, thoa đểu hỗn hợp lên mặt.

- Massage và thư giãn mặt trong khoảng thời gian 15 phút.

- Cuối cùng rửa lại mặt với nước sạch và dùng khăn thấm khô.

Mật ong và nghệ

Tẩy da chết bằng mật ong và nghệ là cách làm cho hiệu quả tích cực, đồng thời phương pháp này khá dễ thực hiện.

Bạn cần chuẩn bị nguyên liệu bao gồm: 3 thìa bột nghệ, 1 thìa nước cốt chanh, 1 thìa mật ong nguyên chất.

Cách thực hiện:

- Trộn đều hỗn hợp mật ong và tinh bột nghệ lại với nhau, sau đó cho thêm nước cốt chanh.

- Rửa sạch mặt rồi thoa hỗn hợp trên lên da mặt.

- Massage nhẹ nhàng mặt trong thời gian từ 10 – 15 phút.

- Cuối cùng, rửa lại mặt bằng nước sạch. Nên thực hiện phương pháp này từ 2 – 3 lần/tuần để cho hiệu quả như mong muốn.

Kết hợp mật ong với nghệ tẩy tế bào chết cho da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh và mật ong

Để thực hiện phương pháp tẩy da chết bằng trà xanh và mật ong bạn cần chuẩn bị nguyên liệu: 2 thìa bột trà xanh và 2 thìa mật ong nguyên chất.

Cách thực hiện:

- Trộn đều bột trà xanh và mật ong lại với nhau đến khi hỗn hợp trở nên nhuyễn.

- Thoa hỗn hợp trên lên mặt sau khi đã rửa sạch mặt. Massage nhẹ nhàng da mặt trong thời gian 10 phút.

- Cuối cùng, rửa sạch mặt và dùng khăn mềm thấm khô.

Trà xanh kết hợp mật ong tẩy tế bào chết da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp cà phê với mật ong

Với phương pháp tẩy tế bào chết bằng cà phê và mật ong cần chuẩn bị 2 thìa mật ong nguyên chất và 1 thìa cà phê đã xay.

Cách thực hiện:

- Trộn đều cà phê với mật ong thành hỗn hợp sền sệt.

- Thoa hỗn hợp trên lên mặt sau khi đã làm sạch mặt. Để nguyên hỗn hợp trên mặt trong thời gian 15 phút.

- Rửa lại mặt bằng nước ấm sạch.

Thoa hỗn hợp cà phê và mật ong tẩy tế bào chết da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Banking soda, mật ong và chanh

Đây là phương pháp tẩy tế bào chết bằng mật ong cho da nhờn hiệu quả. Bạn cần chuẩn bị: 1 thìa mật ong nguyên chất, ½ thìa baking soda, ½ thìa nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

- Trộn đều 3 nguyên liệu trên đến khi sánh lại.

- Thoa hỗn hợp trên lên mặt rồi massage nhẹ nhàng từ 3 – 4 phút.

- Rửa lại mặt bằng nước sạch.

Lưu ý với phương pháp này bạn không sử dụng quá nhiều nước cốt chanh bởi đặc tính axit trong chanh có thể ăn mòn da.

Tẩy tế bào chết cho da nhờn bằng mật ong kết hợp baking soda, nước chanh - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong. Hy vọng qua đây chị em phụ nữ sẽ tìm được một cách làm phù hợp để giữ cho da mặt của bản thân luôn sáng, đẹp, mịn màng, sạch mụn.