Trong các quy trình chăm sóc da phổ biến hiện nay, đặc biệt là quy trình chăm sóc da “7 bước” của Hàn Quốc thì tẩy tế bào chết là bước quan trọng tiên quyết. Tuy nhiên đối với chị em có làn da nhạy cảm, việc tẩy tế bào chết cần phải được thực hiện theo các phương pháp và tần suất phù hợp để tránh gây tổn hại cho làn da. Vậy tẩy tế bào chết cho da nhạy cảm như nào để vừa đảm bảo an toàn cho da lại vừa có hiệu quả làm đẹp ?

Hiện tại có 2 phương pháp tẩy da chết đang được áp dụng là tẩy da chết vật lý và tẩy da chết hóa học.

Tẩy tế bào chết là việc loại bỏ các tế bào da chết từ lớp bên ngoài của da. Việc này giúp cho làn da trở nên sáng khỏe, máu lưu thông tốt hơn, đồng thời các dưỡng chất chăm sóc da ở các bước tiếp theo thấm vào da một cách hiệu quả hơn.

Tẩy da chết vật lý

Bàn chải tẩy da chết: Đây là một loại bàn chải lông chuyên dùng để tẩy da chết. Có loại dành riêng cho da mặt, da cơ thể và gót chân. Bạn có thể kết hợp dùng chung với sữa rửa mặt hoặc sữa tắm.

Miếng bọt biển tẩy da chết: Dùng bọt biển nhẹ nhàng hơn với da. Bạn có thể dùng nước ấm, sữa rửa mặt, sữa tắm để kết hợp cùng.

Miếng si-li-côn tẩy da chết: Miếng si-li-côn thường được thiết kế hình tròn, bề mặt có gai si-li-côn nhỏ mềm. Khi dùng sẽ kết hợp cùng với kem tẩy da chết hoặc sữa rửa mặt có hạt ma sát sẽ mang lại hiệu quả vượt trội.

Miếng rửa mặt si-li-côn giúp tẩy da chết hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Khi tẩy da chết vật lý, bạn có thể chọn những loại kem tẩy da chết dạng kỳ hoặc dạng có hạt ma sát để kết hợp.

Tẩy da chết hóa học

Axit alpha-hydroxy (AHA): AHA bao gồm axit glycolic, lactic, citric và axit citric. Các loại axit này phá vỡ liên kết của các tế bào da chết và xỉn màu, từ đó khiến da chết bị bong ra một cách tự nhiên. Loại này dành cho da xỉn màu, có nếp nhăn.

Axit beta-hydroxy (BHA): BHA bao gồm beta hydroxy và axit salicylic. Loại axit này tan trong dầu, có kích thước nhỏ nên có thể thấm sâu và hoạt động trong các lỗ chân lông, giúp làm sạch lỗ chân lông, giảm mụn và sáng da. Khi mới dùng BHA, da sẽ trải qua giai đoạn nổi mụn nặng do BHA có tác dụng đẩy mụn. Qua giai đoạn này, lỗ chân lông trên da sẽ được thu nhỏ và da không còn dấu hiệu của mụn.

Tẩy da chết hóa học có thành phần dịu nhẹ thường được các chuyên gia làm đẹp khuyến nghị để tẩy tế bào chết cho da nhạy cảm.

Tẩy da chết hóa học có thành phần dịu nhẹ phù hợp với da nhạy cảm – Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn tẩy tế bào chết cho da nhạy cảm tại nhà

Đối với da nhạy cảm, các chuyên gia làm đẹp kiến nghị không nên dùng các công cụ tẩy da chết vật lý. Những phương thức này sẽ khiến cho da bị kích ứng và nổi mẩn đỏ.

Đối với việc áp dụng cách tẩy da chết hóa học, nên chọn những sản phẩm có chứa AHA có nồng độ <5% đi kèm với axit hyaluronic (HA). Khi mới bắt đầu dùng, bạn phải dùng thử ở vùng cằm trước, nếu không có phản ứng kích ứng mới dùng ở trên khuôn mặt (nhớ tránh vùng da quanh mắt). Tần suất dùng nên bắt đầu từ 1 lần/tuần, sau đó tăng dần lên 2 lần/tuần, cho đến khi da đã quen với AHA thì có thể dùng hàng ngày.

Nếu da có phản ứng nhẹ như thấy khô hơn, bạn có thể kết hợp với một số loại serum có chứa axit hyaluronic để bổ sung thêm độ ẩm cho da.

Ngoài ra, mọi loại mỹ phẩm đều không phải thần dược. Do vậy, bạn cần ít nhất 2 đến 3 tháng để nhìn thấy sự khác biệt.

Ghi nhớ: AHA hay BHA sẽ khiến da rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Bởi vậy, chỉ nên dùng chúng vào ban đêm, còn ban ngày buộc phải dùng kem chống nắng tối thiểu SPF 30.

Kem tẩy da chết hóa học AHA <5% thích hợp cho da nhạy cảm – Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn tẩy da chết cho da dầu mụn nhạy cảm

Đối với việc tẩy da chết cho da dầu mụn nhạy cảm hoặc tẩy tế bào chết cho da mụn ẩn, BHA sẽ có tác dụng tốt hơn.

Tương tự như cách dùng AHA, nên bắt đầu bằng BHA nồng độ <2%. Cần phải dùng thử ở da dưới cằm, nếu không có phản ứng dị ứng mới dùng trên diện rộng trên khuôn mặt. Tần suất tăng dần lên theo độ thích ứng của da. Và nhất định phải dùng kem chống nắng vào ban ngày.

Ghi nhớ: Khi mới dùng BHA trong vài tuần đầu, da sẽ trải qua một giai đoạn nổi mụn khắp nơi do BHA có tác dụng làm sạch lỗ chân lông và đẩy cồi mụn lên. Do vậy, bạn không cần quá lo lắng. Trong giai đoạn này, cần chăm sóc vệ sinh cho da thật kỹ để tránh sẹo thâm. Qua được giai đoạn này, da sẽ láng mịn hơn và không có dấu hiệu mụn xuất hiện. Ngừng tẩy tế bào chết trên da nếu bạn thấy da bị đỏ, viêm, bong tróc, kích ứng hoặc khi bạn đang dùng retinol và benzoyl peroxide.

Phải dùng kem chống nắng khi áp dụng cách tẩy tế bào chết hóa học có chứa AHA, BHA - Ảnh minh họa: Internet

Một beauty blogger đã từng chia sẻ nếu không tẩy da chết thì mọi bước chăm sóc da phía sau đều chỉ như nước đổ lá khoai. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy tham khảo cách tẩy tế bào chết cho da nhạy cảm được chia sẻ trong bài viết trên đây để tự tìm cho mình một sản phẩm tẩy da chết phù hợp nhất.