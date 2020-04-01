Tẩy tế bào chết là công đoạn có tác dụng làm sạch sâu, loại bỏ tác nhân xấu trên bề mặt da và sâu trong lỗ chân lông. Thực hiện tốt công đoạn này, bạn sẽ ngăn ngừa mụn viêm, mụn trứng cá. Tẩy tế bào chết định kỳ 2 lần mỗi tuần còn tăng cường quá trình sản sinh tế bào mới, ngăn ngừa xuất hiện nếp nhăn giúp làn da căng mịn. Dưới đây là công thức tẩy tế bào chết tự nhiên mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Làm ướt khuôn mặt với nước ấm, thoa đều hỗn hợp vừa làm lên rồi mát xa theo chuyển động tròn khoảng 3 - 5 phút. Cuối cùng, rửa lại với nước mát và thoa toner cân bằng ẩm là hoàn thành.

Đổ 2 muỗng canh bột yến mạch mịn vào một chiếc bát sạch. Thêm 1 muỗng cà phê bột baking soda và 2 muỗng cà phê nước cốt chanh tươi vào rồi trộn thật đều. Nếu hỗn hợp quá đặc, hãy thêm một ít nước lọc vào để thu được hỗn hợp sền sệt.

Công dụng của hỗn hợp 3 thành phần

Bột yến mạch nhẹ nhàng tẩy tế bào chết, loại sạch nhân mụn đầu đen và bụi bẩn. Đồng thời, nguyên liệu tự nhiên này góp phần hấp thụ dầu nhờn thừa để giữ cho lỗ chân lông luôn thông thoáng, sạch sẽ.

Trong khi đó, bột baking soda hoạt động như một chất tẩy rửa hoàn hoàn giúp lỗ chân lông sạch sâu, loại bỏ các tế bào chết và cân bằng làn da của bạn.

Bạn có thể thêm mật ong vào công thức để tăng cường khả năng dưỡng ẩm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chanh là một chất làm se và kháng khuẩn tự nhiên giúp loại bỏ bụi bẩn, các mảnh vụn gây ra bởi mụn đầu đen trong lỗ chân lông. Thêm vào đó, hàm lượng vitamin C dồi dào trong loại quả này giúp làn da sáng mịn, trắng hồng rạng rỡ.

Lưu ý, đối với làn da nhạy cảm, bạn chỉ nên sử dụng công thức với hai thành phần dịu nhẹ là bột yến mạch và mật ong.

Áp dụng công thức tẩy tế bào chết từ nguyên liệu tự nhiên này 2 lần mỗi tuần sẽ giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp hoàn hảo.