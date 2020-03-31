Ở nhà mùa dịch, 9/10 phụ nữ đều bỏ qua điều quan trọng này, làn da vì thế mà xuất hiện nhiều nếp nhăn, già nua trước tuổi

Trong tất cả các thói quen chăm sóc da sai lầm thì quên thoa kem chống nắng chính là hành động mang đến nhiều nguy hại cho làn da nhất.

Chăm sóc làn da mỗi ngày là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt nếu bạn đang muốn ngăn chặn quá trình lão hóa sớm. Tuy nhiên, có rất nhiều người đang mắc phải các thói quen chăm sóc da sai lầm nhưng không hề hay biết. Trong đó, nghiêm trọng nhất là quên thoa kem chống nắng, đặc biệt là những ngày không ra khỏi nhà. Trên thực tế, theo các nghiên cứu thì đây là thói quen vô cùng tai hại. Theo bác sĩ Zeichner - Giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm tại Khoa Da liễu thuộc Bệnh viện Mount Sinai, hành động bỏ qua kem chống nắng là sai lầm chăm sóc da tồi tệ nhất mà mọi người đang mắc phải.

Dù chỉ ngồi ở nhà làm việc trước máy tính, bạn vẫn nên thoa kem chống nắng mỗi buổi sáng để bảo vệ làn da một cách tốt nhất giúp ngăn ngừa tối đa lão hóa - Ảnh: Internet Ông giải thích: "Sai lầm chăm sóc da tồi tệ nhất bạn có thể mắc phải là không thoa kem chống nắng. Chúng ta đều biết rằng tia UV từ ánh nắng mặt trời có liên quan trực tiếp đến cả lão hóa sớm và ung thư da. Trong tình huống tiếp xúc ít với ánh nắng, bạn cũng gặp phải các vấn đề như cháy nắng, da sạm đen, xỉn màu, nám hay tàn nhang". Bạn nên xem kem chống nắng như một sản phẩm dưỡng da hàng ngày - Ảnh: Internet Thậm chí, vị bác sĩ này chỉ ra, ngay cả khi ngồi trước màn hình máy tính khoảng trên 1 giờ đồng hồ hoặc sử dụng thiết bị điện tử phát ra nguồn ánh sáng xanh nào khác, bạn cũng sẽ đối mặt với lão hóa sớm, da xuất hiện nếp nhăn, nám sạm, tàn nhang.

"Các chất chặn khoáng như kẽm oxit sẽ lọc tia cực tím, cung cấp cho làn da một kháng thể có khả năng bảo vệ tế bào trước ánh sáng ánh sáng xanh. Mà ánh sáng xanh là nguyên nhân khiến da lão hóa sớm" - Bác sĩ Zeichner lý giải. Do đó, dù phải ra ngoài hay làm việc tại nhà, bạn cũng nên duy trì thói quen thoa kem chống nắng để da luôn trẻ trung, căng mịn, không tì vết. Kem chống nắng giúp bảo vệ da trước tia UV, tia tử ngoại, tia sáng từ thiết bị điện tử tối ưu - Ảnh: Internet Chính vì vậy, ngay từ hôm nay, bạn nên thoa kem chống nắng mỗi buổi sáng để bảo vệ da, ngăn ngừa lão hóa sớm, duy trì vẻ đẹp tươi trẻ.

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