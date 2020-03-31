3 bí kíp nâng cấp giúp serum có công dụng 'thần thánh' hơn, muốn da đẹp không tì vết nhất định phải biết

Học và thực hiện 3 bí quyết sử dụng serum này, việc dưỡng da sẽ hiệu quả, dễ dàng hơn rất nhiều.

Chăm sóc da đã lâu nhưng nếu chưa biết đến 5 bí quyết sử dụng serum dưới đây thì quả là một thiếu sót nghiêm trọng. Chọn serum đúng với vấn đề về da đang gặp phải

Hiểu nôm na là muốn hết bệnh phải chọn đúng thuốc, đối với việc chăm sóc và cải thiện làn da cũng vậy. Trên thị trường hiện nay có vô vàn các loại serum khác nhau điều trị các vấn đề về da khác nhau, cũng như phù hợp với những đặc tính da riêng biệt. Làn da lão hóa cần dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa, duy trì quá trình tái tạo tế bào mới. Trong khi đó, để giải quyết các đốm mụn, bạn cần các chất kháng viêm, diệt khuẩn và chữa lành.

Để serum phát huy tối đa tác dụng, bạn cần chọn dòng có dưỡng chất phù hợp với đặc tính da, cũng như có khả năng điều trị đúng vấn đề đang mắc phải - Ảnh: Internet Làm sạch da mặt hoàn hảo trước khi thoa serum Dù sử dụng bất cứ loại mỹ phẩm nào, để chúng phát huy tối đa tác dụng giúp da hấp thụ tốt nhất, bạn cũng phải đảm bảo công đoạn làm sạch. Do đó, hãy tiến hành thật tốt các bước làm sạch như tẩy trang, tẩy tế bào chết, rửa mặt để loại bỏ hoàn toàn cặn bã trong lỗ chân lông. Nhờ điều này, da trở nên thông thoáng, dưỡng chất trong serum có khả năng thẩm thấu hoàn toàn vào sâu bên trong. Làm sạch kỹ lưỡng giúp serum phát huy tối đa công dụng - Ảnh: Internet Dùng serum vitamin C trước khi thoa kem chống nắng Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ nhất. Bên cạnh đó, loại dưỡng chất này còn có khả năng kháng khuẩn, chống viêm hỗ trợ điều trị mụn, mẩn ngứa, kích ứng da hiệu quả. Đặc biệt, vitamin C giúp tăng đề kháng cho da để chống lại tác động của ánh nắng mặt trời. Vì vậy, hãy thoa serum chứa dưỡng chất này để tăng cường lá chắn bảo vệ da trước tia UV giúp ngăn ngừa lão hóa tối ưu. Thoa serum vitamin C trước khi dùng kem chống nắng giúp bảo vệ da tốt hơn - Ảnh: Internet Áp dụng ngay các bí quyết sử dụng serum trên, làn da sẽ cải thiện đáng kể khiến bạn phải ngỡ ngàng.

5 bí quyết đơn giản giúp làn da đầy tỳ vết trở nên căng bóng mịn màng, mụn cũng phải tránh xa Chỉ cần “bỏ túi” 5 bí quyết dưỡng da cực đơn giản sau, bạn sẽ sở hữu làn da căng bóng mịn màng như các cô gái xứ Hàn.

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