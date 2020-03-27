Ở nhà mùa dịch, tranh thủ 'lột xác' làn da với 3 bí quyết làm đẹp 'thần thánh' này để tỏa sáng rạng ngời khi đi làm trở lại

Chăm sóc da 27/03/2020 05:30

Hãy tranh thủ thời gian nghỉ dịch để chăm chút cho làn da với 3 bí quyết làm đẹp bằng mật ong tự nhiên dưới đây.

Mật ong là nguyên liệu tự nhiên mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho làn da. Không chỉ dưỡng trắng, điều trị mụn hiệu quả, loại thực phẩm này còn ngăn ngừa lão hóa, duy trì sự tươi trẻ cho da mặt. 

Hãy cùng tham khảo và áp dụng 3 bí quyết làm đẹp bằng mật ong tại nhà dưới đây, chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ nhận được kết quả hết sức tuyệt vời.

Tẩy tế bào chết

Tế bào chết cùng bụi bẩn và cặn bã nằm trong lỗ chân lông là nguyên nhân gây nên mụn đầu đen, nặng hơn là mụn ẩn và mụn trứng cá “cứng đầu”. Do đó, bạn phải thường xuyên tẩy tế bào chết để lỗ chân lông thông thoáng, hạn chế khuyết điểm xuất hiện.

Hơn nữa, bước làm đẹp này còn tăng cường khả năng tái tạo tế bào mới giúp ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da căng mịn, hoàn hảo.

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Hỗn hợp tẩy tế bào chết bằng mật ong rất dễ làm - Ảnh: Internet

Cách thực hiện tẩy tế bào chết với mật ong rất đơn giản. Đầu tiên, bạn cần trộn đều mật ong và bột yến mạch (hoặc đường cát, muối mịn) trong chiếc bát nhỏ theo tỉ lệ 1:1. Thoa đều hỗn hợp thu được lên khuôn mặt, dùng đầu ngón tay mát xa theo chuyển động tròn. Cuối cùng, hãy rửa lại thật sạch bằng nước mát.

Xóa mờ quầng thâm mắt

Thức khuya, thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh khiến đôi mắt thâm quầng, xỉn màu cực kỳ kém sắc. Để sớm lấy lại làn da đều màu, bạn có thể dùng mật ong để làm mặt nạ mắt ngay tại nhà. Đôi mắt sáng sẽ giúp bạn trông trẻ trung, tươi tắn và tràn đầy sức sống. 

Đầu tiên, thêm 1 muỗng cà phê mật ong và 5 giọt tinh dầu bất kì vào chiếc bát nhỏ rồi khuấy đều. Lúc này, đổ thêm 2 muỗng canh nước hoa hồng vào rồi tiếp tục trộn đều. Dùng bông tẩy trang sạch hình tròn nhấn vào hỗn hợp vừa hoàn thành, ngâm 20 giây. Lấy bông đặt lên vùng da mắt, nằm thư giãn khoảng 15 - 20 phút thì rửa sạch là hoàn thành.

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Mật ong giúp xóa mờ quầng thâm mắt - Ảnh: Internet

Mặt nạ dưỡng da

Mật ong và bia là sự kết hợp tuyệt vời giúp phụ nữ sở hữu làn da sáng mịn, hồng hào và khỏe khoắn. 

Cách thực hiện tương tự mặt nạ mắt, bạn trộn đều ¼ lon bia với 1 muỗng canh mật ong trong chiếc bát nhỏ. Ngâm mặt nạ giấy khô vào hỗn hợp rồi đắp trực tiếp lên da mặt khoảng 10 - 15 phút. Cuối cùng, rửa lại bằng nước mát là hoàn thành. 

Công thức này không chỉ dưỡng trắng mà còn cung cấp độ ẩm, kháng khuẩn giúp da điều trị mụn rất hiệu quả.

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Chăm chỉ đắp mặt nạ mật ong và bia, bạn sẽ sở hữu làn da trắng hồng không tì vết - Ảnh: Internet

“Bỏ túi” ngay 3 bí quyết làm đẹp da mặt bằng mật ong, sau kì nghỉ dịch, bạn sẽ xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo và xinh đẹp hơn bao giờ hết.

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