3 bước dưỡng da đơn giản nhưng vô cùng quan trọng dành cho những cô nàng bận rộn

Công việc, gia đình khiến nhiều cô nàng bận rộn không có thời gian để chăm sóc da mặt. Dưới đây là các bước chăm sóc da cơ bản giúp bảo vệ da khỏe đẹp.

Đối với các quý cô bận rộn thì việc dành nhiều thời gian để chăm sóc da mặt là rất khó nhưng dù bận đến đâu cũng không được bỏ qua các bước chăm sóc da cơ bản này vì đó là nền tảng để giúp da khỏe, đẹp. 1. Bảo vệ da bằng kem chống nắng Thật đáng trách nếu đến thời điểm bây giờ vẫn còn nhiều người không có thói quen sử dụng kem chống nắng. Các bác sỹ da liễu khuyên rằng, dù ở trong nhà hay đi ra ngoài cũng cần phải bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da tối ưu.

Bước chống nắng có vai trò vô cùng quan trọng - Ảnh: Internet Kem chống nắng có cộng dụng bảo vệ da khỏi các tia cực tím, UV, bức xạ mặt trời, bức xạ máy tính, khói bụi... Đây đều là những nguyên nhân gây sạm da, làm da không đều màu và bị lão hóa nhanh. Việc giữ da khỏe mạnh là điều rất quan trọng, da khỏe mới có thể hấp thụ được các dưỡng chất từ các bước skincare. Vì vậy, kem chống nắng là 1 trong 3 bước chăm sóc da cơ bản cần phải có.

2. Phải làm sạch da mặt hàng ngày Cũng giống như kem chống nắng, bước làm sạch da không thể bỏ qua. Thói quen làm sạch mặt giúp loại bỏ các chất cặn bẩn bám trên bề mặt da, giúp cho lớp biểu bì dưới da được sạch sẽ, từ đó mụn sẽ không có cơ hội mọc lên. Làm sạch mặt giúp da khỏe đẹp - Ảnh: Internet Chị em chỉ nên rửa mặt từ 1 – 2 lần mỗi ngày, lưu ý chọn các loại sữa rửa mặt phù hợp với tình trạng da của mình để đạt kết quả tốt nhất. 3. Không thể thiếu được bước dưỡng ẩm Bước cuối cùng trong chăm sóc da cơ bản chính là kem dưỡng ẩm, nhiều chị em bận rộn không có thời gian thực hiện đầy đủ quy trình dưỡng da thì cũng cần có một lọ kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng ẩm ngăn chặn quá trình lão hóa da - Ảnh: Internet Kem dưỡng ẩm giúp điều hòa lại sắc tố da, cung cấp độ ẩm cho làn da, ngăn chặn quá trình lão hóa trên da. Nếu không có kem dưỡng ẩm, làn da sẽ bị xuống cấp không phanh bởi nám, tàn nhang, xuất hiện vết nhăn khi da bị khô. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu chị em cũng đừng quên thực hiện 3 bước chăm sóc da cơ bản ở trên.

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