Học hỏi bí quyết trang điểm tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn của 4 tượng đài nhan sắc Hàn Quốc

Trang điểm 21/03/2020 13:15

Trang điểm tự nhiên Hàn Quốc luôn là xu thế được nhiều ngôi sao lựa chọn, đem lại sự trẻ trung, nhẹ nhàng. Chỉ cần bỏ ra 10 phút, chị em sẽ có một khuôn mặt xinh đẹp, tươi tắn với những bí quyết trang điểm của sao Hàn.

Nếu bạn yêu thích vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch của những ngôi sao xứ củ sâm thì hãy cùng tìm hiểu bí quyết trang điểm tự nhiên Hàn Quốc trong veo của họ qua bài viết sau.

Mỹ nhân không tuổi Jeon Ji Hyun 

Jeon Ji Hyun luôn được khán giả chú ý với vẻ đẹp mong manh, thanh tú nhưng không kém phần sang trọng. Cô có làn da căng bóng, mịn màng và ưa thích trang điểm nhẹ nhàng không gây tổn hại đến da.  

Để có hiệu ứng da căng bóng, bí quyết nằm ở lớp nền mỏng và mịn giúp che khuyết điểm trên khuôn mặt như quầng thâm hay mụn. Tiếp đến, cô lựa chọn màu mắt cam hoặc hồng nude phớt nhẹ làm bừng sáng khuôn mặt. Cuối cùng, điểm ghi dấu ấn của Jeon Ji Hyun chính là đôi môi căng mọng hoàn hảo nhờ lớp son bóng. 

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Dù trang điểm nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt Jeon Ji Hyun vẫn toát lên thần thái sang trọng - Ảnh: Internet

“Tình đầu quốc dân” Suzy 

Thường gây sốt với loạt ảnh mặt mộc đến hoàn hảo nhưng sự thật là Suzy vẫn đang make up và theo phong cách đơn giản tự nhiên. Theo chuyên gia trang điểm của Suzy, bí quyết nằm ở chỗ phải tán nền cực kỳ mỏng, với kỹ thuật dặm từng lớp chứ không dùng quá nhiều kem nền cùng một lúc. 

Ngoài ra, eyeliner thì chỉ viền nhẹ ở cuối đuôi mắt, mascara cũng sử dụng loại siêu mảnh. Đối với đôi môi, chuyên gia trang điểm dùng màu cam đào, sát với màu môi tự nhiên. 

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Vẻ đẹp trong trẻo của Suzy nhờ trang điểm tự nhiên - Ảnh: Internet

Song Hye Kyo - Quốc bảo nhan sắc

Song Hye Kyo tạo ấn tượng cho khán giả với vẻ đẹp mong manh thuần khiết cùng lối trang điểm tự nhiên vô cùng quen thuộc của cô. Cô luôn chú trọng làm sạch da và đầu tư chăm sóc da mỗi ngày để da luôn căng mịn và tươi tắn.

Cô lựa chọn cho mình những sản phẩm kem nền có độ che phủ cao nhưng tuyệt đối mỏng nhẹ. Đôi mắt to tròn được nhấn nhá với đường kẻ eyeliner mỏng, kẻ ẩn dưới mí mắt. Để tạo điểm nhấn cho gương mặt, cô thêm một chút highlight ở phần gò má và má hồng.

Mỹ nhân Song Hye Kyo thường chọn màu son hồng hoặc san hô để làm nổi bật phong cách trang điểm tự nhiên. Bí quyết là nên đánh son lòng môi để tạo vẻ đẹp cuốn hút và gợi cảm ở đôi môi.

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Song Hye Kyo ưa thích phong cách trang điểm nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Son Ye Jin - Nữ thần có vẻ đẹp tự nhiên nhất xứ Hàn

Để có được vẻ đẹp lão hóa ngược, Son Ye Jin rất chú trọng vào khâu làm sạch, dưỡng ẩm và đầu tư chăm sóc da để luôn rạng rỡ tự nhiên nhất.

Nữ thần Son Ye Jin luôn dùng kem chống nắng và một chút kem nền khi ra ngoài để bảo vệ làn da khỏi bụi và tia UV. Son Ye Jin yêu thích màu son đỏ vì nó trông tự nhiên và vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

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Vẻ đẹp lão hóa ngược của Son Ye Jin - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những bí quyết trang điểm tự nhiên Hàn Quốc này sẽ giúp nàng trở nên tươi tắn, xinh đẹp hơn và tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt người đối diện.

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