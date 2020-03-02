Chỉ với 1 thỏi son dưỡng, bạn có ngay ti tỉ bí quyết làm đẹp cực đơn giản lại tiết kiệm chi phí

Trang điểm 02/03/2020 05:30

Không nhiều người biết rằng thỏi son dưỡng nhỏ bé sử dụng hàng ngày lại chứa nhiều bí quyết làm đẹp tuyệt vời đến thế!

Để sở hữu một đôi môi căng bóng, son dưỡng chắc hẳn là vật không thể thiếu với các cô nàng xinh đẹp. Các thành phần như sáp ong thiên nhiên, bơ hạt mỡ, vitamin E, A, C… có trong son dưỡng sẽ giúp đôi môi khô nẻ, bong tróc trở nên mềm mịn hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh tác dụng này, son dưỡng còn ẩn chứa nhiều bí quyết làm đẹp tuyệt vời khác mà bạn không thể bỏ qua:

Làm bền màu mắt

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Màu mắt sẽ lâu trôi hơn khi được lót son dưỡng - Ảnh: Internet

Nếu sợ màu mắt nhanh trôi hay lem màu, bạn có thể dùng son dưỡng để làm lớp lót trước khi sử dụng phấn mắt. Bí quyết cực đơn giản này sẽ giúp màu mắt của bạn được bền màu hơn và tha hồ cho bạn hoạt động suốt cả ngày dài.

Giải quyết những sợi tóc con lởm chởm

Bạn bực bội vì những sợi tóc con lởm chởm, đừng lo lắng, chỉ mới 1 thỏi son dưỡng, vấn đề này sẽ được khắc phục nhanh chóng. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy 1 ít son dưỡng cho da tay và vuốt nhẹ lên mái tóc để cố định những sợi tóc con lì lợm. Sau vài giây, tóc sẽ vào nếp gọn gàng và bạn chỉ cần dùng lược chải lại là hoàn thành.

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Dẹp gọn những sợi tóc con lởm chởm - Ảnh: Internet

Xử lý lớp nền bị cakey (mốc)

Lớp nền bị cakey là một trong những vấn đề khiến hội chị em đau đầu. Đặc biệt, đối với các cô nàng da khô, vùng cánh mũi, cằm và trán là nơi dễ xảy ra hiện tượng này nhất. Bên cạnh đó, lớp nền dễ bị mốc khi bạn không dưỡng ẩm đủ cho da.

Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể thoa một lớp son dưỡng lên các vùng dễ bị cakey trước khi sử dụng kem nền hoặc cushion. Tuy nhiên, chỉ sử dụng một lượng nhỏ để không bị phản tác dụng.

Cố định lông mày

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Cố định lông mày cực nhanh chóng - Ảnh: Internet

Nếu bạn muốn sở hữu một hàng lông mày sắc sảo, quyến rũ nhưng chẳng may mascara mày lại hết đúng lúc, thì hãy tận dụng ngay thỏi son dưỡng có sẵn nhé! Chỉ cần lấy một chút son dưỡng chuốt lên lông mày, chải đều trong khoảng 5-10 giây là bạn đã có ngay một hàng lông mày gọn gàng như ý.

Chúc bạn thành công với những mẹo làm đẹp bằng son dưỡng trên nhé!

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