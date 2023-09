Mách nàng bí quyết giữ lớp trang điểm lâu trôi cho cả ngày dài

Làm thế nào để giữ được lớp trang điểm không bị xuống tông nhanh khi hoạt động suốt một ngày là vấn đề nan giải với nhiều chị em. Bỏ túi ngay bí quyết giữ lớp make up lâu trôi dưới đây để luôn tự tin khi ra đường.

Nên dưỡng ẩm da trước khi trang điểm - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, việc giữ ẩm trước khi make up có vai trò cung cấp đủ nước cho da, sẽ giúp lớp trang điểm được mịn màng, thấm vào da, giữ lớp make up lâu hơn từ 3 – 4 tiếng so với việc không sử dụng kem dưỡng ẩm.

Sử dụng kem lót

Thông thường ở các bước trang điểm cá nhân, nhiều cô gái không sử dụng kem lót vì nghĩ rằng không thật sự cần thiết. Tuy nhiên, vai trò của kem lót chủ yếu là bảo vệ làn da và điều chỉnh sắc tố da. Đây là bước cơ bản để giúp lớp nền lên màu chuẩn và không bị xuống tông nhanh trong quá trình hoạt động.