Mách nàng bí quyết giữ lớp trang điểm lâu trôi cho cả ngày dài

Trang điểm trước khi đi ra ngoài là nhu cầu thiết yếu của con gái, bỏ túi ngay những bí quyết giữ lớp make up lâu trôi dưới đây để luôn tự tin, rạng rỡ suốt cả ngày.

Làm thế nào để giữ được lớp trang điểm không bị xuống tông nhanh khi hoạt động suốt một ngày là vấn đề nan giải với nhiều chị em. Bỏ túi ngay bí quyết giữ lớp make up lâu trôi dưới đây để luôn tự tin khi ra đường. Dưỡng ẩm da đầy đủ trước khi make up Nhiều cô gái lo sợ việc dưỡng ẩm da vào ban ngày sẽ khiến làn da bị bít tắc lỗ chân lông, gây nổi mụn, vì vậy đã vô tình bỏ qua bước quan trọng này.

Nên dưỡng ẩm da trước khi trang điểm - Ảnh minh họa: Internet Thực tế, việc giữ ẩm trước khi make up có vai trò cung cấp đủ nước cho da, sẽ giúp lớp trang điểm được mịn màng, thấm vào da, giữ lớp make up lâu hơn từ 3 – 4 tiếng so với việc không sử dụng kem dưỡng ẩm. Sử dụng kem lót Thông thường ở các bước trang điểm cá nhân, nhiều cô gái không sử dụng kem lót vì nghĩ rằng không thật sự cần thiết. Tuy nhiên, vai trò của kem lót chủ yếu là bảo vệ làn da và điều chỉnh sắc tố da. Đây là bước cơ bản để giúp lớp nền lên màu chuẩn và không bị xuống tông nhanh trong quá trình hoạt động.

Kem lót giúp điều chỉnh sắc tố da - Ảnh minh họa: Internet Lưu ý: Sử dụng kem lót riêng cho phần bầu mắt (vùng da mắt bị khô và nhạy cảm hơn các vùng da khác, cần sử dụng kem lót chuyên dụng riêng). Sử dụng các loại kem nền dễ tán Kem nền có độ bền màu hơn so với phấn nước (cushion), tuy nhiên nhược điểm của kem nền chính là tạo lớp trang điểm dày, dễ gây bí da. Nên sử dụng kem nền dạng lỏng - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy, để giữ lớp make up lâu trôi mà vẫn tạo được sự tự nhiên thì bạn nên chọn loại kem nền lỏng, dễ tán, chứa nhiều thành phần dưỡng da từ thiên nhiên. Sử dụng phấn phủ Yếu tố quan trọng nhất trong bí quyết giữ lớp make up lâu trôi chính là phấn phủ, dù bạn có thực hiện đầy đủ các bước trên nhưng lại quên bước phấn phủ, thì hiệu quả sẽ giảm đi 50%. Phấn phủ giúp kiềm dầu tốt - Ảnh minh họa: Internet Phấn phủ có tác dụng kiềm dầu, bảo vệ lớp trang điểm không bị bay màu khi da đổ mồ hôi do thời tiết hoặc vận động nhiều. Sử dụng một lớp xịt khoáng bên ngoài Công dụng chính của xịt khoáng là làm dịu mát làn da, tuy nhiên xịt khoáng còn có tác dụng khóa lại lớp trang điểm, bảo vệ lớp nền tối đa là 8 tiếng. Bạn nên sử dụng xịt khoáng trước và sau khi trang điểm để khóa lại lớp make up. Xịt khoáng để khóa lớp make up - Ảnh minh họa: Internet Hy vọng bí quyết giữ lớp make up lâu trôi ở trên sẽ giúp bạn tìm ra được giải pháp tiết kiệm thời gian, công sức thay vì phải dặm đi dặm lại lớp trang điểm liên tục.

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