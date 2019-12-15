Lộng lẫy như nữ thần trong ngày trọng đại với những kiểu make up cô dâu tuyệt đẹp

Làm đẹp cùng chuyên gia 15/12/2019 05:30

Bất cứ cô gái nào cũng mong muốn trở thành cô dâu lộng lẫy trong ngày trọng đại của bản thân. Chính vì vậy, đừng bỏ qua những kiểu make up cô dâu đẹp này nhé!

Dưới đây là những phong cách make up cô dâu gây bão mùa cưới dịp cuối năm 2019? Hãy cùng tham khảo nhé!

Make up cô dâu đẹp theo phong cách retro thập niên 60

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Make up retro sẽ khiến cho cô dâu trở nên quyến rũ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là phong cách make up cô dâu đẹp gây bão trong thập niên 60 và thường được tầng lớp quý tộc ưa chuộng. Với phong cách make up retro này, bạn sẽ trở thành cô dâu quyến rũ, lộng lẫy nhưng vẫn đủ trẻ trung và thu hút mọi ánh nhìn.

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Kiểu make up này sẽ giúp cô dâu thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm cô dâu theo phong cách vintage

Đây được xem là một trong những phong cách make up cô dâu được rất nhiều chị em lựa chọn. Trang điểm cô dâu theo phong cách vintage phù hợp với mọi khuôn mặt. Điểm nhấn của cách trang điểm này chính là phần chân mày và màu son đỏ nổi bật.

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Phong cách vintage phù hợp với mọi khuôn mặt nên được các cô dâu lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Khi trang điểm theo phong cách vintage sẽ tạo ấn tượng cho khuôn mặt, làm tôn lên những đường nét cân đối của cô dâu. Chắc chắn bạn sẽ nổi bật nhất trong buổi tiệc trọng đại của bản thân nếu lựa chọn phong cách trang điểm này.

Make up cô dâu ấn tượng với tông màu đậm

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Cô dâu sẽ rất nổi bật với kiểu make up này - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu make up đặc biệt phù hợp với những cô nàng yêu thích sự gợi cảm. Tông màu đậm là lựa chọn thông minh để các bạn áp dụng cho buổi chụp hình cưới.

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Phong cách make up tông đậm giúp cô dâu thật kiêu sa - Ảnh minh họa: Internet

Để make up cô dâu đẹp theo tông màu đậm, nàng nên đánh những màu son như: đỏ rượu, đỏ tươi... Ngoài ra, bạn cũng nên làm tóc phù hợp với kiểu trang điểm này như búi tóc để tăng phần kiêu sa, quý phái. Đừng quên điểm thêm những phụ kiện ngọc trai lấp lánh để nổi bật hơn nhé!

Trang điểm cô dâu kiểu búp bê

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Kiểu trang điểm tự nhiên này được nhiều chị em yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Với cách make up cô dâu này, đôi mắt sẽ là điểm nhấn trên toàn bộ gương mặt. Theo đó, phần mắt sẽ được trang điểm kỹ càng hơn nhưng không dùng màu quá đậm để giữ được vẻ tự nhiên.

Kết hợp với kiểu trang điểm tự nhiên, cô dâu nên chọn kiểu tóc búi điệu đà, tạo sự trẻ trung pha chút đáng yêu. Cô dâu có thể lựa chọn những màu son như: cam đất, hồng nhạt...

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Cô dâu sẽ thật nổi bật với phong cách make up búp bê này - Ảnh minh họa: Internet

Tùy thuộc vào sở thích cũng như gương mặt của mình mà cô dâu hãy lựa chọn phong cách make up phù hợp nhất để thật nổi bật ngày trọng đại nhé!

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