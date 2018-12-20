10 bí quyết đơn giản giúp phụ nữ luôn xinh đẹp, nổi bật dù để mặt mộc, không trang điểm

Brightside sẽ giới thiệu 10 thủ thuật đơn giản giúp bạn trông thật hoàn hảo một cách tự nhiên mà không cần phấn nền, son môi hay mỹ phẩm.

Tự nhiên luôn là xu hướng. Ngày nay, nhiều cô gái dành rất nhiều thời gian cố gắng trang điểm để trông tuyệt vời hơn. Nhưng nếu tuân theo một số quy tắc làm đẹp , bạn vẫn có thể trông tuyệt vời dù không sử dụng bất kỳ loại mỹ phẩm nào trên khuôn mặt.

Khi chọn màu, hãy chắc chắn rằng chúng phù hợp với màu tóc của bạn. Nếu không sinh ra với lông mày rậm, hãy thoa hỗn hợp dầu dừa và vitamin E hàng ngày. Sau một vài tuần, bạn sẽ nhận thấy sự biến đổi đáng kinh ngạc của lông mày.

Trên một khuôn mặt không trang điểm, lông mày sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Do đó, hãy định hình lông mày phù hợp với khuôn mặt của bạn. Nếu cần, bạn có thể nhuộm lông mày bằng thuốc nhuộm hoặc henna.

Làm nổi bật đôi mắt

Đôi mắt chính là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, do đó, hãy làm cho chúng trông thật nổi bật - Ảnh: Brightside

Để làm cho vẻ ngoài của bạn rạng rỡ hơn, hãy uốn cong lông mi bằng dụng cụ, sau đó bôi gel trong suốt lên.

Đồng thời, hãy loại bỏ quầng thâm quanh mắt, bắt đầu bằng cách xem xét lại chế độ ăn uống. Quầng thâm có thể là kết quả của sự thiếu hụt chất sắt hoặc vitamin B trong cơ thể. Ngoài ra, hãy sử dụng các loại kem mắt có tác dụng làm trắng hoặc những loại có retinol.

Làm trắng răng

Hàm răng trắng sáng giúp nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ và tự tin hơn - Ảnh: Brightside

Nụ cười rạng rỡ sẽ giúp bạn lấy thêm điểm từ người đối diện. Do đó, hãy sử dụng kem đánh răng làm trắng, đặc biệt là sau khi uống cà phê hoặc rượu vang. Nếu răng của bạn có màu xám hoặc vàng tự nhiên, hãy áp dụng các phương pháp làm trắng chuyên nghiệp.

Đôi môi căng mọng

Đôi môi hồng hào, căng mọng sẽ làm tăng sức hút giúp bạn quyến rũ hơn - Ảnh: Brightside

Dinh dưỡng, dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết hợp lý không chỉ quan trọng đối với khuôn mặt mà cần thiết với cả đôi môi. Son dưỡng môi có thể được thay thế bằng dầu ô liu hoặc bất kỳ loại tinh dầu tự nhiên nào khác. Mỗi tuần một lần hãy mát xa đôi môi bằng bàn chải đánh răng mềm hoặc đầu ngón tay.

Chăm sóc mái tóc

Mái tóc suôn mượt chính là điểm thu hút ánh nhìn hữu hiệu - Ảnh: Brightside

Mái tóc bồng bềnh, suôn mượt tự nhiên sẽ giúp bạn gái thêm phần thu hút, gợi cảm và nữ tính trong mắt mọi người. Do đó, hãy chăm sóc tóc thật kỹ lưỡng mỗi ngày.

Theo đó, đừng lạm dụng các sản phẩm nhuộm, tẩy, tạo kiểu để bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của mái tóc.

Sử dụng kem chống nắng

Bức xạ cực tím làm tăng đáng kể sự xuất hiện của nếp nhăn và lão hóa. Thậm chí, ánh nắng có thể dẫn đến ung thư da và những người có làn da sáng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Do đó, bạn cần sử dụng các sản phẩm có chỉ số SPF như kem chống nắng mỗi ngày dù thời tiết như thế nào.

Tập trung vào làn da

Các chuyên gia thẩm mỹ tin rằng chúng ta không nên rửa mặt nhiều hơn 2 lần một ngày. Vào buổi sáng, bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt, kem dưỡng da hoặc một viên đá lạnh để mát xa khuôn mặt. Điều quan trọng nhất là không chà xát da quá nhiều.

Làm mặt nạ, ví dụ từ đất sét trắng mỗi tuần 1 lần rất hữu ích để nuôi dưỡng làn da hoàn hảo. Nếu làn da không quá nhạy cảm, có thể nhẹ nhàng tẩy tế bào chết bằng cách sử dụng các loại tẩy da khác nhau.

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc, ít nhất là 7 đến 9 giờ mỗi ngày là điều cần thiết để giữ cho làn da luôn ở trạng thái hoàn hảo. Ngoài ra, luôn đi ngủ trước 11 giờ đêm vì nửa đêm là thời điểm cơ thể bắt đầu sản xuất một loại hormone làm đẹp tên là melatonin. Cố gắng ngủ với tư thế nằm ngửa thoải mái để giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn.

Xem xét chế độ ăn uống

Ăn uống lành mạnh không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn giúp bạn có nhan sắc xinh đẹp, tươi tắn - Ảnh: Brightside

Các nghiên cứu đã xác nhận mối liên hệ trực tiếp giữa tình trạng da và chế độ ăn uống. Cụ thể, cá biển béo, dầu thực vật, các loại hạt là những thực phẩm tuyệt vời mà bạn nên bổ sung hàng ngày.

Bên cạnh đó, bạn nên bổ sung axit béo, vitamin E và caroten để chống lại các gốc tự do. Có thể thêm các sản phẩm từ sữa vì chúng là "chìa khóa" cho hệ vi sinh khỏe mạnh, cải thiện tiêu hóa.

Tìm màu sắc của riêng bạn

Hãy chọn cho bản thân một màu sắc phù hợp nhất - Ảnh: Brightside

Chọn đúng màu sắc quần áo sẽ giúp màu da trông đồng đều, che giấu khuyết điểm và làm cho vẻ ngoài của bạn trở nên rạng rỡ.

Ngoài ra, da mặt không có phấn nền sẽ trông tẻ nhạt, đây là lý do tại sao bạn nên chọn màu sắc trang phục tươi sáng hơn. Những lựa chọn tốt nhất là xanh dương, xanh ngọc, ngọc lục bảo, đào.

Tuân thủ theo 10 quy tắc đơn giản của Brightside, chắc chắn, bạn sẽ luôn xinh đẹp, rạng rỡ và nổi bật dù không trang điểm.