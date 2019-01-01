Nắm trong tay 7 bí quyết làm đẹp này, phụ nữ sẽ luôn tự tin tỏa sáng trong dịp Tết dù bận rộn không kịp trang điểm

Làm đẹp cùng chuyên gia 01/01/2019 09:36

Tết là dịp rất bận rộn, do đó, phụ nữ thường không có đủ thời gian để trang điểm chỉn chu. Tuy nhiên, 7 bí quyết làm đẹp dưới đây sẽ giúp bạn luôn sở hữu diện mạo xinh xắn, rạng ngời dù để mặt mộc.

Tết đến Xuân sang là dịp để mọi người khoe sắc với diện mạo tươi tắn, xinh đẹp với mong muốn có một năm tiếp theo thật may mắn, suôn sẻ, tràn đầy tài lộc. Do đó, hình ảnh của ngày đầu năm luôn rất quan trọng.

Để vẻ ngoài trông cực kỳ tỏa sáng, nổi bật và rạng ngời, phụ nữ cần lưu ý ngay 7 bí quyết làm đẹp sau đây. Áp dụng chúng đúng cách, bạn thậm chí không cần phải trang điểm nhiều trong Tết mà vẫn vô cùng xinh đẹp. 

Loại bỏ quầng thâm mắt xỉn màu

Nắm trong tay 7 bí quyết làm đẹp này, phụ nữ sẽ luôn tự tin tỏa sáng trong dịp Tết dù bận rộn không kịp trang điểm - Ảnh 1
Đôi mắt tươi sáng, tinh anh sẽ giúp diện mạo của bạn trở nên thu hút hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Ngoài kem dưỡng, mặt nạ thông thường, bạn nên áp dụng một số bí quyết tự nhiên để làm đôi mắt tươi sáng, tinh anh hơn. 

Các phương pháp bạn có thể tham khảo như túi trà, dưa leo, khoai tây, sữa tươi, các loại tinh dầu tự nhiên... Tuy nhiên, có một biện pháp vừa làm mờ quầng thâm vừa hỗ trợ kéo căng vùng qua quanh mắt cực kỳ hiệu quả đó là mát xa bằng thìa.

Cách thực hiện rất đơn giản, đầu tiên, bạn làm ấm 2 chiếc thìa rồi úp lên mắt. Sau đó, làm lạnh thìa rồi úp lên tương tự. Cuối cùng, thoa lên quanh mắt một ít kem dưỡng hoặc tinh dầu, giữ qua đêm là hoàn thành. 

Phương pháp đơn giản này sẽ mang đến cho bạn làn da căng mịn, săn chắc và tươi sáng.

Đôi lông mi cong vút như búp bê

Đôi mắt chính là điểm thu hút và có hồn nhất trên khuôn mặt, chính vì vậy để trông thật nổi bật và xinh đẹp, bạn hãy chăm chút cho đặc điểm này bằng cách nuôi dưỡng đôi mi, cũng như lông mày. 

Ngoài việc sử dụng kẹp bấm mi, mỗi buổi tối, bạn hãy thoa lên lông mi và lông mày một lớp dầu dừa, vitamin E hoặc Vaseline, giữ chúng qua đêm và vệ sinh lại vào sáng hôm sau. 

Chăm chỉ áp dụng cách đơn giản này sau khoảng 1 tuần, đôi mi sẽ dài, cong vút rõ rệt.

Cấp ẩm đều đặn để da mặt luôn mịn màng

Độ ẩm rất quan trọng trong quá trình hydrat hóa, duy trì độ mịn màng, căng mướt của làn da. Thiếu ẩm, da không chỉ khô ráp, bong tróc mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa. Do đó, mỗi ngày, bạn cần dùng kem dưỡng ẩm 2 lần vào buổi sáng và tối, xịt khoáng từ 2 đến 4 lần, đồng thời uống thật nhiều nước. 

Nắm trong tay 7 bí quyết làm đẹp này, phụ nữ sẽ luôn tự tin tỏa sáng trong dịp Tết dù bận rộn không kịp trang điểm - Ảnh 2
Sở hữu làn da mềm mịn, căng mướt và trắng hồng, bạn sẽ luôn xinh đẹp dù không trang điểm - Ảnh: Internet

Dưỡng da cẩn thận vào buổi sáng và tối

Buổi sáng và tối là 2 thời điểm cần thiết nhất để nuôi dưỡng làn da. Nếu buổi sáng, da cần độ ẩm, kem chống nắng và kháng khuẩn để chống lại các tác nhân có hại từ ánh nắng, mỹ phẩm thì vào ban đêm, da rất cần độ ẩm, tinh chất chống lão hóa và dinh dưỡng nhằm phục vụ quá trình tái tạo tế bào mới, sửa chữa những hư tổn. 

Mát xa khuôn mặt mỗi ngày

Muốn làn da khỏe đẹp, căng mịn, săn chắc, bạn cần mát xa chúng mỗi ngày kèm theo chế độ chăm sóc cẩn thận.

Mỗi tối, thoa lên khuôn mặt một ít tinh dầu hoặc dưỡng chất, bắt đầu bằng động tác vỗ nhẹ nhàng. Tiếp đó là các chuyển động tròn từ đầu ngón tay từ cằm lên đến thái dương. Đối với vùng trán, hãy sử dụng động tác theo đường W. 

Kem chống nắng là "trợ thủ số 1"

Nắm trong tay 7 bí quyết làm đẹp này, phụ nữ sẽ luôn tự tin tỏa sáng trong dịp Tết dù bận rộn không kịp trang điểm - Ảnh 3
Muốn duy trì làn da khỏe đẹp, tươi trẻ, kem chống nắng là điều bắt buộc - Ảnh: Internet

Ánh nắng chính là tác nhân bên ngoài có sức ảnh hưởng nặng nề nhất đối với làn da. Các tia UV từ ánh nắng có thể xâm nhập vào trong lớp biểu bì, hạ bì gây ra tổn thương, nhẹ là nóng rát, nặng là lão hóa, thậm chí là ung thư da.

Chính vì vậy, hãy sử dụng kem chống nắng cũng như bảo vệ làn da khỏi ánh nắng một cách tối ưu nhất.

Nuôi dưỡng mái tóc

Ngoài làn da, mái tóc cũng là yếu tố quan trọng quyết định vẻ ngoài của phụ nữ. Một mái tóc bết dính, thưa thớt sẽ làm cho bạn trở nên lôi thôi và mất điểm. 

Để nuôi dưỡng mái tóc bồng bềnh, bạn có thể sử dụng dầu dừa hoặc gội đầu bằng hỗn hợp bia và nước cốt chanh. Nếu sở hữu làn da dầu nhờn, hãy luôn mang theo chai dầu gội khô hoặc phấn rôm để xử lý mái tóc thường xuyên bết dính.

Nắm trong tay 7 bí quyết làm đẹp này, phụ nữ sẽ luôn tự tin tỏa sáng trong dịp Tết dù bận rộn không kịp trang điểm - Ảnh 4
Mái tóc suôn mượt giúp phái đẹp lộng lẫy, thu hút hơn bội phần - Ảnh: Internet

Nắm vững 7 quy tắc làm đẹp này, bạn sẽ luôn xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, thu hút, rạng ngời dù không trang điểm, bận rộn với công việc.

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