12 bí quyết đơn giản trong cách ăn uống, sinh hoạt giúp giảm cân 'thần tốc', không cần tập luyện hay kiêng khem

Dường như môi trường làm việc ảnh hưởng đến thói quen ăn uống rất nhiều. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người có xu hướng ăn giống như bạn bè khi họ ăn cùng nhau. Sẽ tốt nếu bạn bè của bạn có chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Ngoài ra, nếu ngồi cùng một người ăn nhanh, chúng ta cũng tăng tốc để phù hợp. Vì vậy, hãy lưu tâm đến những người ngồi cùng bàn - Ảnh: Brightside