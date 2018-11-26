Muốn giảm cân nhanh để sở hữu vóc dáng thon gọn, hãy làm 5 việc này mỗi buổi sáng sau khi thức giấc

Dưới đây là 5 việc nếu chăm chỉ thực hiện mỗi buổi sáng, bạn sẽ giảm cân hiệu quả.

Thói quen sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe , chức năng của cơ thể, cân nặng và cả làn da của mỗi người. Chính vì vậy, có chế độ sinh hoạt lành mạnh là cách để bạn đào thải chất béo giúp vóc dáng trở nên săn chắc dễ dàng mà không cần phải tập luyện cực nhọc hay ăn kiêng kham khổ.

Do đó, hãy thức dậy sớm hơn bình thường để vận động cơ thể, điều này tốt cho giảm cân, thanh lọc độc tố và tăng cường sức khỏe.

Giấc ngủ hoàn hảo là từ 7 đến 8 giờ đồng hồ. Thời gian hoàn hảo để thức giấc là 6 giờ sáng. Ngủ dậy trễ không chỉ làm độc tố tích tụ, chất béo không bị đào thải mà còn khiến bạn trở nên mệt mỏi, thiếu năng lượng hoạt động, làm việc hay học tập.

Dậy sớm đón ánh nắng sáng chính là thói quen lành mạnh để giảm cân, thanh lọc cơ thể cũng như cải thiện sức khỏe - Ảnh: Internet

Uống nước lọc

Suốt một đêm dài chìm trong giấc ngủ, cơ thể sẽ tồn đọng một lượng lớn độc tố. Uống nước vào khi thức giấc sẽ kích hoạt các cơ quan, tăng cường trao đổi chất hỗ trợ thanh lọc. Điều này rất có ích đối với người đang muốn giảm cân, săn chắc vóc dáng.

Bạn có thể uống nước trà xanh, nước mật ong, nước gừng ấm vào lúc này để làm tăng hiệu quả đào thải độc tố, chất béo.

Uống nước sau khi thức giấc rất tốt cho sức khỏe, đồng thời kích thích quá trình đào thải chất béo trong cơ thể - Ảnh: Internet

Tập luyện nhẹ nhàng

Tất nhiên, để vóc dáng săn chắc và giảm cân hiệu quả, tập luyện là điều cần thiết. Tuy nhiên, không cần phải thực hiện những bộ môn cường độ cao, bạn chỉ cần tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ, chạy bộ hoặc làm các động tác kéo giãn cơ đơn giản mỗi buổi sáng. Điều này làm cơ thể tỉnh táo nhưng không gây ra mệt mỏi.

Dành ra khoảng 10 đến 20 phút để tập luyện, bạn sẽ giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Tắm nắng

Theo nghiên cứu, dậy sớm đón nắng sáng cũng là một trong những thói quen lành mạnh, tăng cường tổng hợp vitamin D cải thiện khả năng trao đổi, chuyển hóa chất và rất tốt cho hệ xương khớp.

Ăn sáng lành mạnh, giàu protein

Một số người đang muốn giảm cân thường có xu hướng nhịn bữa sáng hoặc ăn rất qua loa. Họ không lường trước được những hệ lụy nghiêm trọng của thói quen này. Bỏ bữa sáng không hề mang đến hiệu quả giảm cân, ngược lại còn làm cho mỡ thừa tích tụ quanh bụng nhiều hơn.

Cơn đói cồn cào làm giảm tốc độ của quá trình trao đổi chất khiến bạn có nhu cầu nạp nhiều calo hơn vào bữa trưa và tối. Kết quả là cân nặng ngày một tăng cao.

Theo đó, bạn nên ăn bữa sáng đúng giờ, đầy đủ chất dinh dưỡng. Các chuyên gia khuyên rằng, những người đang muốn giảm cân nên ăn món giàu protein lành mạnh vào bữa sáng. Loại chất này không chỉ làm săn chắc cơ bắp mà còn kéo dài cảm giác no, làm giảm lượng calo nạp vào trong ngày nhưng vẫn đảm bảo đủ năng lượng cho cơ thể.

Bữa ăn sáng lành mạnh giàu protein sẽ tăng cường hiệu quả giảm cân - Ảnh: Internet

Kiên trì thực hiện 5 việc trên mỗi buổi sáng đều đặn sau khoảng 1 tháng, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi đáng kể của vóc dáng lẫn cơ thể.