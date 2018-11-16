Chuyên gia chia sẻ 10 bài tập trong vòng 8 phút có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh nhất

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/11/2018 16:01

Theo Brightside, 10 bài tập dưới đây có khả năng đốt cháy chất béo, mỡ thừa giúp giảm cân, săn chắc vóc dáng hiệu quả nhất.

Trung bình, chúng ta dành 7,709 ngày để ngồi làm việc và chỉ có 180 ngày để tập thể dục. Tuy nhiên, nếu dành ra khoảng 10 phút mỗi ngày để luyện tập, sức khỏe và vóc dáng sẽ cải thiện đáng kể.

Do đó, Brightside đã tổng hợp ra 10 bài tập thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường đốt cháy chất béo chỉ mất 8 phút/ngày. Bằng cách chăm chỉ tập luyện, bạn sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc cực nhanh. 

1. Pike push-up

Chuyên gia chia sẻ 10 bài tập trong vòng 8 phút có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh nhất - Ảnh 1

Đứng thư giãn trên thảm tập. Từ từ cúi người xuống, hai tay áp xuống sàn, khoảng cách rộng hơn vai. Tiếp đó, nâng hông, mông lên đến khi giữ thăng bằng trên mũi chân. Lúc này, cơ thể tạo thành chữ V ngược. 

Giữ tư thế V ngược vài giây thì bắt đầu uốn cong khuỷu tay, hạ người xuống đến khi đầu gần như chạm vào sàn. Ngay lúc này, đẩy bản thân trở lại bằng cách duỗi thẳng cánh tay - Ảnh: Brightside

2. Xếp ván

Chuyên gia chia sẻ 10 bài tập trong vòng 8 phút có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh nhất - Ảnh 2

Ngồi trên sàn nhà, duỗi thẳng chân, hai tay đặt theo cơ thể. Tiếp đó, nghiêng thân trên ra sau góc 45°, hai tay áp xuống sàn. Từ từ nâng mông, bụng và nửa người trên lên cao đến khi tạo thành tư thế tương tự hình minh họa. Thắt chặt bụng và kéo căng  cơ thể lên. Giữ vị trí này trong 15 - 60 giây, sau đó từ từ hạ thấp, thư giãn - Ảnh: Brightside

3. Skater squat

Chuyên gia chia sẻ 10 bài tập trong vòng 8 phút có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh nhất - Ảnh 3

Đứng thẳng trên thảm tập, hai chân dang ngang. Bước chân trái xiêng ra phía sau, đồng thời cuối người chạm lòng bàn tay phải xuống sàn rồi bật dậy ngay. Thực hiện luân phiên nhịp nhàng cho 2 chân - Ảnh: Brightside

4. Inchworms

Chuyên gia chia sẻ 10 bài tập trong vòng 8 phút có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh nhất - Ảnh 4

Đầu tiên, đứng thẳng trên sàn. Tiếp đó, cúi người để hai tay chạm đất. Dần dần nằm sấp xuống thảm tập, chống thẳng tay. Giữ vị trí này trong 15 giây. Sau đó, kéo chân trái về phía trước hết sức có thể, giữ vài giây rồi quay về. Lặp lại tương tự cho chân phải. Thực hiện động tác này trong vòng 2 phút - Ảnh: Brightside

5. Ngồi xổm

Chuyên gia chia sẻ 10 bài tập trong vòng 8 phút có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh nhất - Ảnh 5

Bắt đầu với tư thế squat thông thường, hai tay nắm lại đặt sau gáy. Từ tự hạ đầu gối trái xuống đến khi chạm đất. Thực hiện tương tự với đầu gối phải. Đến khi tạo thành tư thế quỳ trên sàn thì quay về vị trí squat. Lặp lại khoảng 15 - 20 nhịp - Ảnh: Brightside

6. Twist Nga

Chuyên gia chia sẻ 10 bài tập trong vòng 8 phút có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh nhất - Ảnh 6

Ngồi trên tấm thảm, nâng hai chân lên cao, đầu hối uốn cong, hơi nghiêng người về phía sau. Lúc này cơ thể bạn sẽ tạo thành chữ V. Nằm chặt hai tay, bắt đầu xoay cơ thể bằng cách đưa tay và chân sang ngang theo hướng khác nhau - Ảnh: Brightside

7. Gạt chắn gió

Chuyên gia chia sẻ 10 bài tập trong vòng 8 phút có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh nhất - Ảnh 7

Nằm trên sàn hoặc trên thảm, hai tay duỗi sang hai bên, lòng bàn tay áp xuống sàn. Nâng hai chân lên cao, chuyển động liên tự từ trái sang phải và ngược lại. Đừng uốn cong chân trong khi tập thể dục - Ảnh: Brightside

8. Kickback chân đơn

Chuyên gia chia sẻ 10 bài tập trong vòng 8 phút có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh nhất - Ảnh 8

Bắt đầu với tư thế hít đất, giữ thăng bằng trên ống chân và ống tay. Sau đó, nâng chân trái lên cao, giữ trong 5 giây thì đổi chân. Lặp lại 20 lần - Ảnh: Internet

9. Bài tập ngồi trên tường

Chuyên gia chia sẻ 10 bài tập trong vòng 8 phút có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh nhất - Ảnh 9

Đứng áp sát vào bức tường, chân đặt cạnh nhau. Từ từ hạ người xuống đến khi tương tự tư thế ngồi trên ghế thì dừng lại, đưa 2 tay thẳng ra phía trước mặt. Giữ vị trí này trong 20 - 30 giây, quay lại vị trí bắt đầu. Lặp lại 5 lần - Ảnh: Brightside

10. Cầu 

Chuyên gia chia sẻ 10 bài tập trong vòng 8 phút có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh nhất - Ảnh 10

Nằm ngửa và gập đầu gối. Bàn tay cằm tạ đưa thẳng lên cao. Từ từ nâng mông lên cao nhất có thể sao cho tạo thành tư thế như hình minh họa. Giữ vị trí này trong 3 giây, sau đó quay trở lại vị trí bắt đầu. Lặp lại 20 lần - Ảnh: Brightside

Hãy dành ra khoảng 8 đến 10 phút để thực hiện các bài tập trên, toàn bộ chất béo, mỡ thừa sẽ được đốt cháy nhanh chóng giúp bạn giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn hơn. 

Những bài tập yoga cơ bản giúp bạn vừa giảm cân lại có thể ngăn ngừa táo bón

Những bài tập yoga cơ bản giúp bạn vừa giảm cân lại có thể ngăn ngừa táo bón

Khi ruột không hoạt động như bình thường, dạ dày sẽ bị đầy hơi và căng trướng. Nếu không giải quyết kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến đau bụng dai dẳng và viêm vùng chậu. May thay, mọi người có thể ngăn ngừa tình trạng này nhờ tập yoga.

Xem thêm
Từ khóa:   bài tập giảm cân bài tập tại nhà phương pháp giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen