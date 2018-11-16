Chuyên gia chia sẻ 10 bài tập trong vòng 8 phút có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh nhất

Trung bình, chúng ta dành 7,709 ngày để ngồi làm việc và chỉ có 180 ngày để tập thể dục. Tuy nhiên, nếu dành ra khoảng 10 phút mỗi ngày để luyện tập, sức khỏe và vóc dáng sẽ cải thiện đáng kể.
Do đó, Brightside đã tổng hợp ra 10 bài tập thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường đốt cháy chất béo chỉ mất 8 phút/ngày. Bằng cách chăm chỉ tập luyện, bạn sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc cực nhanh.
1. Pike push-up
2. Xếp ván
3. Skater squat
4. Inchworms
5. Ngồi xổm
6. Twist Nga
7. Gạt chắn gió
8. Kickback chân đơn
9. Bài tập ngồi trên tường
10. Cầu
Hãy dành ra khoảng 8 đến 10 phút để thực hiện các bài tập trên, toàn bộ chất béo, mỡ thừa sẽ được đốt cháy nhanh chóng giúp bạn giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn hơn.
Khi ruột không hoạt động như bình thường, dạ dày sẽ bị đầy hơi và căng trướng. Nếu không giải quyết kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến đau bụng dai dẳng và viêm vùng chậu. May thay, mọi người có thể ngăn ngừa tình trạng này nhờ tập yoga.