Chuyên gia chia sẻ 10 bài tập trong vòng 8 phút có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh nhất

Trung bình, chúng ta dành 7,709 ngày để ngồi làm việc và chỉ có 180 ngày để tập thể dục. Tuy nhiên, nếu dành ra khoảng 10 phút mỗi ngày để luyện tập, sức khỏe và vóc dáng sẽ cải thiện đáng kể.

Do đó, Brightside đã tổng hợp ra 10 bài tập thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường đốt cháy chất béo chỉ mất 8 phút/ngày. Bằng cách chăm chỉ tập luyện, bạn sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc cực nhanh.