Sau 10 ngày thực hiện bài tập cho cơ mặt này, cô gái ngỡ ngàng vì làn da căng mịn như trẻ ra 5 tuổi

Bên cạnh bài tập cơ mặt cụ thể, nữ biên tập viên này được chuyên gia da liễu Rachel hướng dẫn xoa bóp da đầu, cổ, mặt và trán mỗi ngày. Chelsey Hamilton chia sẻ, cô dần dần không còn cảm thấy áp lực và tập trung hơn vào công việc. Ngoài ra, các khu vực trên cổ, da chặt chẽ, căng mịn hơn nhiều.

Chelsey Hamilton chia sẻ rằng, vì áp lực công việc và môi trường tại New York nên da mặt của cô trở nên căng thẳng, xuất hiệu dấu hiệu lão hóa. Để khắc phục điều này, cô đã đến tìm hiểu tại các trung tâm, chuyên gia đã gợi ý rằng Chelsey nên tập luyện thể dục cho khuôn mặt.

Về vấn đề này, chuyên gia da liễu Rachell giải thích, phương pháp mát xa xoắn ốc lưu thông máu được cải thiện đáng kể, nhờ đó làn da mới sẽ được sản sinh và trở nên săn chắc hơn. Do đó, mọi phụ nữ hãy dành nhiều thời gian để xoa bóp trán theo chuyển động tròn.

Chelsey Hamilton khuyên rằng, các nếp nhăn giữa trán sẽ giảm thiểu hẳn nếu bạn mát xa, xoa bóp theo chuyển động tròn.

Tập thể dục cho cơ mặt mỗi ngày có thể giảm thiểu nếp nhăn hiệu quả - Ảnh: Internet

Sau 10 ngày, Chelsey Hamilton cảm thấy sự khác biệt rõ rệt của khuôn mặt, da trở nên săn chắc và mạnh mẽ hơn.

Chelsey Hamilton nói: "Khi liếc nhìn vào gương sau 10 ngày kiên trì tập luyện, tôi đã bị sốc. Tôi thấy bản thân mình trông trẻ hơn 5 tuổi. Lần đầu tiên trong đời, các đường ngang trên trán và má biến mất. Khuôn mặt của tôi cũng trông tươi sáng và tỉnh táo.

Tôi đã không chắc chắn tác dụng sẽ kéo dài bao lâu, vì vậy đã chụp lại một vài bức ảnh để thưởng thức điều kì diệu này về sau. Sau đó, tôi đã quyết định sẽ tiếp tục tập các bài tập tại nhà".

Nữ biên tập viên cũng bày tỏ thêm, bạn càng thống nhất, kết quả đạt được càng tốt. Vì vậy, mỗi đêm bạn hãy siêng năng tập luyện cho khuôn mặt.

Bài tập thể dục cho khuôn mặt

Nếu muốn thử áp dụng bài tập cơ mặt ngay bây giờ, dưới đây là 3 bước mà biên tập viên Chelsey Hamilton làm vào mỗi đêm bạn nên học ngay.

Bước 1: Đặt 3 ngón tay theo chiều ngang trên lông mày, nhấn mạnh vào rồi dần dần vuốt xuống. Bây giờ, tư thế thư giãn, bắt đầu nhướng lông mày lên cao, mở rộng mắt và giữ trong 5 giây. Lặp lại điều này 10 lần.

Bước 2: Đặt 3 ngón tay của mỗi bàn tay theo chiều ngang trên gò má và nhấn mạnh. Sau đó, mỉm cười thật tươi, đồng thời nheo mắt lại. Giữ trong 5 giây rồi quay về tư thế ban đầu. Làm 10 nhịp mỗi tối.

Bước 3: Đặt nắm đấm bên dưới hàm, ấn khuỷu tay vào ngực. Sử dụng nắm tay để tạo ra sức chống lại hành động từ từ đẩy hàm của bạn về phía ngực, lúc này miệng mím lại. Giữ trong 5 giây rồi trở về tư thế ban đầu. Làm 10 nhịp mỗi lần tập. Nếu bạn cần thêm thử thách ở bước tập thứ 3, hãy mở và đóng miệng.

Hãy tập luyện cho cơ mặt mỗi ngày, làn da của bạn sẽ trẻ trung và căng mịn - Ảnh: Internet

Nếu mong muốn đạt được hiệu quả trẻ hóa làn da kì diệu như Chelsey Hamilton, bạn hãy thực hiện bài tập cơ mặt gồm 3 bước trên mỗi ngày.