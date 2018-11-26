9 bài tập hàng ngày phù hợp để phụ nữ U50 giảm cân, giữ dáng và cải thiện sức khỏe

Theo Ken Fox - Giáo sư Thể dục và Khoa học Sức khỏe tại Đại học Bristol, vào giữa những năm 40, khối lượng cơ bắt đầu giảm, đồng thời chất béo bắt đầu tích tụ. Điều này có thể dẫn đến béo phì, tiểu đường, cao huyết áp, các vấn đề về tim, đột quỵ và một số dạng ung thư.

Do đó, phụ nữ ở độ tuổi sau 40 cần có chế độ sinh hoạt, tập luyện điều độ để bảo vệ sức khỏe, duy trì vóc dáng, hạn chế tích tụ mỡ thừa.