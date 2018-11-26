9 bài tập hàng ngày phù hợp để phụ nữ U50 giảm cân, giữ dáng và cải thiện sức khỏe

Theo Ken Fox - Giáo sư Thể dục và Khoa học Sức khỏe tại Đại học Bristol, vào giữa những năm 40, khối lượng cơ bắt đầu giảm, đồng thời chất béo bắt đầu tích tụ. Điều này có thể dẫn đến béo phì, tiểu đường, cao huyết áp, các vấn đề về tim, đột quỵ và một số dạng ung thư.
Do đó, phụ nữ ở độ tuổi sau 40 cần có chế độ sinh hoạt, tập luyện điều độ để bảo vệ
sức khỏe, duy trì vóc dáng, hạn chế tích tụ mỡ thừa.
Thấu hiểu được điều này, Brightside đã thu thập 9 bài tập phù hợp nhất để phụ nữ trung niên thực hiện hàng ngày.
1. Cardio
Các bài tập cardio cường độ cao kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Điều này rất cần thiết để thúc đẩy loại bỏ độc tố, chất béo tích trữ trong cơ thể. Vì vậy, để ngăn chặn sự giảm tốc độ trao đổi chất, chúng ta nên thực hiện bài tập này ít nhất 1 đến 2 lần trong tuần - Ảnh: Brightside
2. Squats
Nếu muốn sở hữu vòng 3 săn chắc ở độ tuổi trung niên, bài tập squats là lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, bạn cần thực hiện tư thế squats đúng chuẩn. Cụ thể, lưng phải thằng, đầu gối thẳng hàng với bàn chân, mông đưa ra sau, phần trên cơ thể hơi nghiêng về trước. Lưu ý, vai, cổ và đầu thẳng hàng - Ảnh: Brightside
3. Plank
Làm bài tập này trong 90 giây, 3 lần mỗi tuần là cách tuyệt vời để làm nổi bật tất cả các phần cơ cốt lõi của cơ thể giúp vóc dáng săn chắc, thon gọn hơn. Đặc biệt, plank có khả năng săn chắc cơ bụng, cơ ngực hữu hiệu, đồng thời còn cải thiện cột sống - Ảnh: Brightside
4. Bài tập với tạ đơn
Đau khớp mãn tính có thể tấn công người trưởng thành ở mọi lứa tuổi, vì vậy không bao giờ quá sớm để bắt đầu ngăn chặn vấn đề này. Một trong những cách tốt nhất để làm được điều này là rèn luyện sức mạnh. Bạn không phải tốn hàng giờ để nâng tạ, chỉ cần làm tập với tạ đơn nặng 1 đến 3 kg trong mỗi tay, tập luyện 2 - 3 lần mỗi tuần, sức khỏe sẽ được cải thiện. Bài tập này còn góp phần làm săn chắc bắp tay hiệu nghiệm - Ảnh: Brightside
5. Plank ngược
Ngồi suốt cả ngày trong văn phòng có thể làm chậm tốc độ trao đổi chất, đốt cháy calo và chất béo. Để thư giãn phần hông và cân bằng cơ thể, hãy thực hiện bài tập plank ngược này. Lưu ý, giữ nhịp thở đều đặn trong lúc thực hiện - Ảnh: Brightside
6. Y-TO-T
Sarcopenia là sự thoái hóa cơ xương liên quan đến lão hóa. Vì vậy, nếu bạn muốn ngăn ngừa tình trạng xấu này, đồng thời giảm đau lưng và vai, bài tập kết hợp squats và tạ đơn này cực kỳ phù hợp - Ảnh: Brightside
7. Chạy bộ trên máy
Bài tập cardio nhẹ là cách tuyệt vời để phụ nữ ngoài 40 tuổi duy trì trái tim khỏe mạnh, săn chắc toàn cơ thể. Nhưng để đạt hiệu quả tối ưu, bạn cần tập bài thể dục này trong ít nhất 30 phút, 3 đến 4 lần một tuần. Nếu điều này là khó khăn, bạn có thể đi từ thấp lên cao - Ảnh: Brightside
8. Đi bộ
Đi bộ là phương pháp tập luyện đơn giản và tốt nhất mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện. Trong khi đốt cháy calo, đi bộ còn tác động đến toàn cơ thể, cũng như cải thiện tâm trạng. Đặc biệt, bộ môn này không làm mòn các khớp mỏng manh của phụ nữ trung niên - Ảnh: Brightside
9. Yoga
Phụ nữ trung niên dễ bị trầm cảm hơn, chia sẻ của John Hopkins Medicine, một chuyên gia về sức khỏe hàng đầu tại Mỹ. Vị bác sĩ này cho biết, bộ môn yoga làm tăng chất dẫn truyền thần kinh điều chỉnh tâm trạng, điều này rất cần thiết để chống lại căng thẳng và trầm cảm. Tập luyện thường xuyên bộ môn này cũng làm giảm mức độ căng thẳng và lo âu - Ảnh: Brightside
Để đẩy lùi một số vấn đề về sức khỏe ở giai đoạn trung niên, đồng thời giữ gìn vóc dáng săn chắc, loại bỏ chất béo trong cơ thể, phụ nữ sau 40 tuổi nên chăm chỉ thực hiện 9 bài tập trên hàng ngày.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/9-bai-tap-hang-ngay-phu-hop-de-phu-nu-u50-giam-can-giu-dang-va-cai-thien-suc-khoe-305377.html