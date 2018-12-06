Phụ nữ ngoài 40 tuổi muốn sở hữu vóc dáng thon gọn phải áp dụng 8 bí quyết giảm cân này

Để làm tăng quá trình trao đổi chất, điều quan trọng không phải là các bài tập mạnh, cường độ cao. Điều cần chú tâm là sự đều đặn. Trong đó, bộ môn thể hình với các bài tập như step-up, crunches, chó con và push-up rất tốt cho việc duy trì vóc dáng, cải thiện sức khỏe và đốt cháy calo nhiều hơn.

Theo Brightside, cứ 10 năm, sự trao đổi chất của chúng ta sẽ chậm lại khoảng 5%, điều này bắt đầu từ sau 40 tuổi. Có nghĩa là phụ nữ sau 40 tuổi phải cắt giảm 100 calo từ chế độ ăn hàng ngày để giữ cân, duy trì vóc dáng. Tuy nhiên, có những cách dễ dàng hơn, thậm chí là giúp phụ nữ ở độ tuổi này đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Đừng ép bản thân vào một kết quả giảm cân phi thực tế như giảm đi một nửa trọng lượng chỉ sau 1 tuần. Ngoài việc gây áp lực, nếu bạn thành công, sức khỏe có thể sẽ bị tổn hại vì giảm cân đột ngột.

Ngoài ra, phụ nữ ngoài 40 nên đi bộ ít nhất 10.000 bước mỗi ngày, đây là cách tuyệt vời để hỗ trợ quá trình trao đổi chất, góp phần giữ dáng và nâng cao tinh thần.

Đó là lý do tại sao bạn nên cố gắng giảm tối đa từ 1 đến 2kg mỗi tuần để tránh căng thẳng về thể chất và tinh thần. Một mục tiêu lành mạnh, dễ tiếp cận cũng sẽ giúp bạn xây dựng thói quen lối sống lành mạnh như ăn uống và tập thể dục đúng cách, từ đó giữ dáng trong thời gian dài. Bên cạnh đó, cách này không gây hại cho sức khỏe.

3. Bổ sung vitamin

Ở bất kỳ độ tuổi nào, vitamin đều rất cần thiết để duy trì vóc dáng cũng như sức khỏe - Ảnh: Internet

Cơ thể chúng ta có những nhu cầu riêng vào những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, canxi, vitamin B12, kali, magie, vitamin D, Omega-3 và chế phẩm sinh học là những dưỡng chất cần thiết bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Kali có thể được tìm thấy trong bơ, mơ khô, chuối... Canxi có nhiều trong hạnh nhân và sữa chua. Ngoài ra, bạn có thể nhận được đủ lượng vitamin D cần thiết bằng cách đơn giản là hấp thụ ánh nắng mặt trời.

4. Ăn uống điều độ

Lập ra kế hoạch, thời khóa biểu ăn uống điều độ là cách để cơ thể có quá trình chuyển hóa, trao đổi chất ổn định. Điều này mang đến hiệu quả giữ dáng, giảm cân - Ảnh: Brightside

Ăn uống đúng giờ là điều mà phụ nữ ngoài 40 nên nhớ. Đặc biệt, bỏ qua các bữa ăn làm rối loạn sự trao đổi chất vì chúng sẽ tạo ra tín hiệu để cơ thể bắt đầu tích trữ calo mà không đốt cháy, kết quả là vóc dáng của bạn sẽ ngày càng tròn trịa hơn.

Đừng quên rằng bữa ăn sáng giàu dưỡng chất là điều rất quan trọng để cơ thể hoạt động suốt cả ngày. Trong khi đồ ăn nhẹ ban đêm có ảnh hưởng xấu đến dạ dày và trọng lượng cơ thể.

5. Nghỉ ngơi đầy đủ

Một giấc ngủ đầy đủ sẽ ức chế sự thèm ăn - Ảnh: Internet

Ngủ đầy đủ và ngon giấc không chỉ tốt cho làn da mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh và gọn gàng hơn. Nghiên cứu chứng minh rằng thiếu ngủ thúc đẩy não bộ đưa ra tín hiệu thèm ăn vặt, bỏ qua tập luyện, cộng với những rối loạn ghrelin và leptin, bạn có thể sẽ có xu hướng bổ sung nhiều calo hơn. Cuối cùng, dẫn đến tình trạng tăng cân mất kiểm soát.

Vì vậy, tránh xa điện thoại và máy tính trước ngủ để bản thân ngủ nhiều nhất có thể.

6. Giảm nhiệt độ phòng

Ngủ trong phòng lạnh kích thích chất béo nâu hoạt động, đốt cháy calo nhiều hơn - Ảnh: Internet

Điều này nghe có vẻ khác thường nhưng thực sự giúp bạn giảm cân hiệu quả. Vì nhiệt độ lạnh giúp chúng ta đốt cháy chất béo ngay cả khi ngủ. Cụ thể, lúc này cơ thể phải làm việc chăm chỉ hơn để giữ ấm.

Trong cơ thể người trưởng thành sẽ có 2 loại chất béo là trắng và nâu. Chất béo màu nâu có trách nhiệm đốt cháy calo và tạo ra nhiệt. Khi nhiệt độ ấm hơn, mức độ hoạt động của chất béo nâu sẽ bị ngưng trệ. Ngược lại, nhiệt độ thấp sẽ đốt cháy calo nhiều hơn. Do đó, các nhà khoa học khuyên bạn nên giữ nhiệt độ nhà ở 18 - 19ºC.

7. Uống đủ nước

Dù không muốn giảm cân, bạn vẫn phải uống đủ nước để duy trì sức khỏe, cân bằng cơ thể - Ảnh: Internet

Nếu dễ bị đầy hơi, bạn nên uống nhiều nước. Uống đủ nước cũng tăng cường đốt cháy calo. Nước còn giúp cơ thể giải độc.

Uống 1 ly nước trước bữa ăn sẽ làm ức chế sự thèm ăn và giảm lượng calo bạn tiêu thụ. Uống nước lạnh sẽ giúp bạn đốt thêm một số calo vì cơ thể bạn sẽ sử dụng năng lượng để làm ấm. Vì vậy, hãy uống thật nhiều nước mỗi ngày.

8. Kiểm tra sức khỏe

Cơ thể sau 40 tuổi sẽ cần đến lời khuyên từ các chuyên gia, do đó, hãy chăm chỉ kiểm tra sức khỏe định kì - Ảnh: Internet

Khi bước qua độ tuổi 40 và bạn không thể giảm cân mặc dù đã rất nỗ lực, điều này có nghĩa là gan cần giải độc hoặc tuyến giáp cần chăm sóc. Tuy nhiên, còn khá nhiều nguyên nhân khác gây ra tình trạng này, do đó, hãy kiểm tra sức khỏe.

Lưu tâm đến 8 lời khuyên trên, chắc chắn bạn sẽ giảm cân dễ dàng hơn dù đã ngoài tuổi 40.