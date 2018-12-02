9 bí quyết trẻ lâu, ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu cho phụ nữ U40 đã được khoa học chứng minh

Thống kê từ các nghiên cứu khoa học, Brightside đã đăng tải 9 bí quyết giúp phụ nữ trẻ trung lâu hơn, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả hơn.
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Tất cả chúng ta đều muốn trẻ càng lâu càng tốt, cả về sức khỏe lẫn vẻ bề ngoài. Theo nghiên cứu, di truyền học chỉ chiếm khoảng 20% mức độ lão hóa, trong khi các yếu tố môi trường và lối sống đóng một vai trò lớn hơn nhiều.
Chính vì vậy, nếu muốn có sức khỏe và nhan sắc trẻ trung, hãy kiên trì thay đổi thói quen sinh hoạt theo 9 nguyên tắc sau đây.
1. Quản lý mức độ căng thẳng
Người đoạt giải Nobel - Elizabeth Blackburn phát hiện ra rằng telomere (phần cuối của nhiễm sắc thể) chịu trách nhiệm cho các quá trình lão hóa trong tế bào. Các telomere ngắn hơn, chúng ta càng già nhanh hơn. Mà căng thẳng mãn tính là nguyên nhân dẫn đến telomeres ngắn, đây là lý do tại sao bạn cần giữ vững tinh thần thật thoải mái, thư giãn nhất.
2. Ở bên những người bạn thích
Một nghiên cứu khác cho thấy những người đã lập gia đình và những người duy trì tình bạn cũ cũng có mức telomere dài hơn, có nghĩa là họ sẽ già đi chậm hơn một chút so với những người khác.
Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng số lượng bạn bè tối ưu mà chúng ta cần để duy trì sức khỏe là 6.
3. Ăn ít hơn, sống lâu hơn
Hạn chế calo, đường và ngừng uống soda, rượu là những điều bạn cần lưu ý. Về cơ bản có nghĩa là ăn ít hơn nhưng không suy dinh dưỡng. Các nhà nghiên cứu quan sát 2 nhóm khỉ trong 2 năm, sau đó họ đưa ra kết luận rằng những con khỉ có chế độ ăn ít calo sống lâu và khỏe mạnh hơn.
Bạn cũng có thể điều chỉnh chế độ ăn uống bằng cách tránh tất cả các loại thực phẩm chế biến sẵn. Thay vào đó, hãy bao gồm các loại thực phẩm chống lão hóa như quả việt quất, sô cô la đen, quả hạch, quả sung, cá hồi, bơ, nghệ v.v. Những loại thực phẩm này còn hỗ trợ chức năng nhận thức và cải thiện sức khỏe đường ruột.
4. Tập luyện cho bộ não
5. Dùng mỹ phẩm từ thiên nhiên
6. Dành khoảng 15 phút tắm nắng mỗi ngày
7. Khiêu vũ thường xuyên hơn
8. Đi ngủ sớm hơn 1 giờ
Chế độ ngủ đúng là điều rất quan trọng. Các chuyên gia chia sẻ rằng giấc ngủ mà chúng ta nhận được trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối đến 3 giờ sáng chịu trách nhiệm về dinh dưỡng và tái sinh. Đây là lý do tại sao bạn nên đi ngủ vào lúc 11 giờ tối hoặc sớm hơn.
Lý tưởng nhất, một người nên ngủ 7 - 8 tiếng mỗi đêm. Thiếu ngủ mãn tính không chỉ ảnh hưởng đến cách chúng ta cảm nhận, mà còn là cách chúng ta nhìn.
9. Thêm nhiều vitamin vào chế độ ăn uống
Ngoài ra, chất chống oxy hóa có thể ngăn chặn gốc tự do gây ra bởi thiệt hại do ánh nắng mặt trời hoặc loại bỏ thuốc gây hại từ các tế bào trong cơ thể.
Một gợi ý khác là bạn nên sử dụng các loại kem dưỡng da mặt giàu chất chống oxy hóa. Các loại chất ngăn lão hóa mạnh nhất là selen, vitamin E và vitamin C.
Ngay bây giờ, hãy thay đổi thói quen sinh hoạt cũng như bí quyết chăm sóc da theo 9 nguyên tắc trên, chắc chắn bạn sẽ đẩy lùi quá trình lão hóa, sỡ hữu nhan sắc tươi trẻ.