9 bí quyết trẻ lâu, ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu cho phụ nữ U40 đã được khoa học chứng minh

Chính vì vậy, nếu muốn có sức khỏe và nhan sắc trẻ trung, hãy kiên trì thay đổi thói quen sinh hoạt theo 9 nguyên tắc sau đây.

Tất cả chúng ta đều muốn trẻ càng lâu càng tốt, cả về sức khỏe lẫn vẻ bề ngoài. Theo nghiên cứu, di truyền học chỉ chiếm khoảng 20% mức độ lão hóa, trong khi các yếu tố môi trường và lối sống đóng một vai trò lớn hơn nhiều.

Người đoạt giải Nobel - Elizabeth Blackburn phát hiện ra rằng telomere (phần cuối của nhiễm sắc thể) chịu trách nhiệm cho các quá trình lão hóa trong tế bào. Các telomere ngắn hơn, chúng ta càng già nhanh hơn. Mà căng thẳng mãn tính là nguyên nhân dẫn đến telomeres ngắn, đây là lý do tại sao bạn cần giữ vững tinh thần thật thoải mái, thư giãn nhất.

Thiền là một trong những cách tốt nhất để giảm mức độ căng thẳng giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn - Ảnh: Brightside

2. Ở bên những người bạn thích

Nghiên cứu của Blackburn cũng đã chứng minh rằng những người sống trong các cộng đồng an toàn, thân thiện có telomere dài hơn, từ đó trẻ trung hơn rất nhiều - Ảnh: Brightside

Một nghiên cứu khác cho thấy những người đã lập gia đình và những người duy trì tình bạn cũ cũng có mức telomere dài hơn, có nghĩa là họ sẽ già đi chậm hơn một chút so với những người khác.

Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng số lượng bạn bè tối ưu mà chúng ta cần để duy trì sức khỏe là 6.

3. Ăn ít hơn, sống lâu hơn

Một nghiên cứu gần đây của Đại học Scranton cho thấy quả óc chó có chứa chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa tốt nhất. Do đó, hãy ăn 3 quả óc chó mỗi ngày, bạn sẽ khỏe mạnh và trẻ trung hơn - Ảnh: Brightside

Hạn chế calo, đường và ngừng uống soda, rượu là những điều bạn cần lưu ý. Về cơ bản có nghĩa là ăn ít hơn nhưng không suy dinh dưỡng. Các nhà nghiên cứu quan sát 2 nhóm khỉ trong 2 năm, sau đó họ đưa ra kết luận rằng những con khỉ có chế độ ăn ít calo sống lâu và khỏe mạnh hơn.

Bạn cũng có thể điều chỉnh chế độ ăn uống bằng cách tránh tất cả các loại thực phẩm chế biến sẵn. Thay vào đó, hãy bao gồm các loại thực phẩm chống lão hóa như quả việt quất, sô cô la đen, quả hạch, quả sung, cá hồi, bơ, nghệ v.v. Những loại thực phẩm này còn hỗ trợ chức năng nhận thức và cải thiện sức khỏe đường ruột.

4. Tập luyện cho bộ não

Tập thể dục rất quan trọng nhưng đừng quên rèn luyện trí não mỗi ngày. Đọc sách, học ngoại ngữ và chơi các trò chơi liên quan đến hoạt động tâm thần là những lựa chọn tuyệt vời. Bằng cách làm cho bộ não tích cực làm việc, bạn có thể làm chậm quá trình lão hóa. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng việc học tập làm tăng số lượng tế bào thần kinh giúp não trẻ hơn - Ảnh: Brightside

5. Dùng mỹ phẩm từ thiên nhiên

Cố gắng trang điểm ít hơn vì paraben được sử dụng trong mỹ phẩm có thể làm gián đoạn estrogen, làm giảm khả năng sinh sản của phụ nữ vào quá trình lão hóa sớm. Thay vào đó, chuyển sang nhiều mỹ phẩm thiên nhiên. Nếu là người đam mê trang điểm, hãy chắc chắn rằng bạn làm sạch khuôn mặt mỗi ngày - Ảnh: Brightside

6. Dành khoảng 15 phút tắm nắng mỗi ngày



Ngày nay, tất cả các tạp chí đều cho rằng sử dụng SPF trên khuôn mặt là thứ không thể bỏ qua ngay cả trong mùa đông. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Hội Ung thư Vương quốc Anh gợi ý chúng ta nên dành khoảng 15 phút dưới ánh mặt trời vào giữa trưa mà không có kem chống nắng. Điều này sẽ giúp cơ thể tổng hợp đủ lượng vitamin D mà không gây hại da - Ảnh: Brightside

7. Khiêu vũ thường xuyên hơn

Một nghiên cứu mới cho thấy khiêu vũ là một trong những loại tập thể dục hiệu quả nhất có thể đảo ngược quá trình lão hóa. Nhảy múa, đặc biệt là vũ đạo thay đổi liên tục có thể tăng cường công việc của vùng hippocampus giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa hữu hiệu - Ảnh: Brightside

8. Đi ngủ sớm hơn 1 giờ

Nghiên cứu của trường Y Harvard cho thấy những người thường xuyên ngủ ít hơn 7 giờ và bắt đầu đi ngủ chỉ sớm hơn 1 giờ đã có những thay đổi tích cực trong huyết áp. Điều này giúp giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim - Ảnh: Brightside

Chế độ ngủ đúng là điều rất quan trọng. Các chuyên gia chia sẻ rằng giấc ngủ mà chúng ta nhận được trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối đến 3 giờ sáng chịu trách nhiệm về dinh dưỡng và tái sinh. Đây là lý do tại sao bạn nên đi ngủ vào lúc 11 giờ tối hoặc sớm hơn.

Lý tưởng nhất, một người nên ngủ 7 - 8 tiếng mỗi đêm. Thiếu ngủ mãn tính không chỉ ảnh hưởng đến cách chúng ta cảm nhận, mà còn là cách chúng ta nhìn.

9. Thêm nhiều vitamin vào chế độ ăn uống

Cân nhắc thêm dầu cá hoặc bất kỳ chất bổ sung chống viêm nào khác vào chế độ ăn uống hàng ngày. Dầu cá giàu axit omega-3 giúp cải thiện chức năng của tim, tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện sự phát triển của tóc. Omega-3 cũng rất tốt cho việc duy trì làn da trẻ trung - Ảnh: Brightside

Ngoài ra, chất chống oxy hóa có thể ngăn chặn gốc tự do gây ra bởi thiệt hại do ánh nắng mặt trời hoặc loại bỏ thuốc gây hại từ các tế bào trong cơ thể.

Một gợi ý khác là bạn nên sử dụng các loại kem dưỡng da mặt giàu chất chống oxy hóa. Các loại chất ngăn lão hóa mạnh nhất là selen, vitamin E và vitamin C.

Ngay bây giờ, hãy thay đổi thói quen sinh hoạt cũng như bí quyết chăm sóc da theo 9 nguyên tắc trên, chắc chắn bạn sẽ đẩy lùi quá trình lão hóa, sỡ hữu nhan sắc tươi trẻ.