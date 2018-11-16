'Dắt túi' 10 bí quyết làm đẹp này, dù lão hóa có ập đến, bạn vẫn có thể xử lý và sở hữu làn da hoàn hảo

Có thể bạn sẽ được khuyên nên dùng nhiều kem dưỡng trẻ em, đặc biệt là khi thời tiết trở lạnh. Thực tế, loại sản phẩm này có khả năng làm mềm làn da nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.

Theo các nghiên cứu, chỉ cần áp dụng 10 bí quyết sau đây, làn da của bạn sẽ cải thiện đáng kể, do đó, hãy tham khảo ngay.

Sau khi rửa mặt, đừng lau khô bằng khăn. Áp dụng kem cho làn da ẩm ướt là cách tốt nhất để tăng cường độ ẩm và tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng .

Điều này là do kem dưỡng em bé chứa lanolin chỉ hữu ích cho trẻ bởi vì các tế bào da non nớt không có thời gian để sản xuất bảo vệ tự nhiên. Đặc biệt là, thành phần này lại có hại đối với người lớn.

3. Sử dụng baking soda như chất tẩy rửa

Baking soda có khả năng tẩy mạnh mẽ do đó giúp làm sạch da hiệu quả - Ảnh: Brightside

Baking soda là sản phẩm phổ biến mà bạn cũng có thể sử dụng tương tư một chất tẩy rửa hàng ngày hoặc mặt nạ. Loại bột này có khả năng tẩy tế bào chết vật lý, loại bỏ lớp trên cùng của da mà không gây kích ứng.

Ngoài ra, bạn có thể làm hỗn hợp mặt nạ từ baking soda bằng cách kết hợp với nước ấm hoặc mật ong, tinh dầu. Các cách này còn có tác dụng điều trị mụn hữu hiệu.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận với làn da nhạy cảm, tốt hơn nên kiểm tra trên da trên tay trước khi đắp lên mặt.

4. Bảo quản kem mắt trong tủ lạnh

Bạn tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp và không có thời gian để áp túi trà lạnh hoặc dưa chuột. Đừng lo lắng, hãy đặt kem mắt trong tủ lạnh, sau đó dùng thay thế các phương pháp kia. Điều này sẽ giúp loại bỏ bọng mắt và quầng thâm cực kỳ hữu hiệu.

5. Thêm dầu hạt nho vào toner

Dầu hạt nho hoạt động như một chất chống lão hóa giúp da tái tạo, trẻ hóa, tươi mới. Loại tinh dầu này rất nhẹ nhàng, chúng có khả năng giữ ẩm tốt giúp da trở nên mềm mại và mượt mà hơn.

Chỉ cần thêm 1 muỗng cà phê hạt nho vào toner, sử dụng sau khi làm sạch khuôn mặt mỗi ngày. Phương pháp này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền mua kem dưỡng và thậm chí có thể giúp loại bỏ vấn đề về mụn.

6. Sử dụng bọc nhựa để loại bỏ mụn đầu đen

Sử dụng thủ thuật này không quá 10 phút sau khi tắm hoặc sau khi rửa mặt sẽ giúp bạn loại bỏ lớp mụn đầu đen quanh mũi hiệu quả. Đầu tiên, thoa một lớp kem dưỡng da dày hơn bình thường lên những vùng có mụn đầu đen. Tiếp đó, đặt một miếng bọc nhựa trên, phủ lên một miếng giấy bạc. Cuối cùng, áp dụng một chiếc khăn ấm.

Chờ 10 phút rồi lấy tất cả mọi thứ ra, dùng khăn mềm lau đi lớp kem, đồng thời chà nhẹ nhàng. Sau đó, mụn đầu đen sẽ bị loại bỏ đáng kể.

7. Rửa mặt hai lần một ngày

Sai lầm phổ biến mà mọi người đều mắc phải là chỉ rửa mặt kĩ vào ban đêm, sau khi kết thúc ngày. Bạn nên hiểu rằng, dù suốt đêm không ra khỏi nhà nhưng rửa mặt vào buổi sáng cũng cực kỳ quan trọng. Sau khi ngủ, bụi bẩn từ gối hoặc tóc sẽ bám trên da, chưa kể lượng mồ hôi, bã nhờn từ lỗ chân lông.

8. Sử dụng dầu thay vì highlighter

Nên sử dụng tinh dầu, huyết thanh hay serum thay vì highlight sau khi trang điểm - Ảnh: Brightside

Không cần sử dụng highlight để tạo hiệu ứng gò má sáng bóng. Bạn hãy thay thế chúng bằng tinh dầu hoặc huyết thanh. Cách này sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho làn da như làm tăng độ ẩm. Sau khi trang điểm, cho vài giọt dầu ra tay, xoa đều hai tay rồi áp lên vùng má.

9. Toner sả ngăn ngừa lão hóa

Toner từ sả làm cho da mịn màng và làm dịu các tình trạng kích ứng và nổi mụn hoặc chàm.

Để làm toner tự nhiên này, đầu tiên bạn cần đun sôi sả tươi với 1 ly nước đến khi giảm đi một nửa. Để nguội, sau đó pha nước trà xanh vào, trộn đều là có thể sử dụng.

Toner từ sả và trà xanh giúp ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Brightside

10. Trộn aspirin với tinh dầu

Phương pháp này rất hiệu quả trong việc chống lại nhược điểm và mụn vì aspirin có tác dụng giảm viêm.

Đầu tiên, lấy viên aspirin nghiền mịn, sau đó trộn với kem dưỡng hoặc tinh dầu. Thoa đều hỗn hợp lên vùng xuất hiện nhiều nhược điểm, để trong 15 phút. Sau đó, nhẹ nhàng rửa sạch bằng nước mát là hoàn thành.

"Dắt túi" 10 bí quyết chăm sóc, làm đẹp trên, bạn sẽ chẳng ngần ngại với bất cứ vấn đề gì và sở hữu làn da căng mịn, không tì vết.