Lời khuyên bổ ích từ chuyên gia làm đẹp nổi tiếng giúp phụ nữ xóa tan nỗi lo khô sạm, bong tróc và da nhăn nheo vào mùa đông

Chăm sóc da 22/10/2018 15:02

Trao đổi với Byrdie, chuyên gia làm đẹp nổi tiếng Beverly Lorencin đã đưa ra những bí quyết cực kỳ bổ ích giúp bảo vệ, nuôi dưỡng làn da hoàn hảo trong mùa đông.

Chuyên gia làm đẹp nổi tiếng Beverly Lorencin từng tư vấn cho các ngôi sao nổi tiếng như Halle Berry, Jessica Biel, Sofia Vergara... đã đưa ra những bí quyết chăm sóc da mùa đông cực kỳ hữu ích dành cho mọi phụ nữ.

Lưu ý khi chăm sóc da vào mùa đông

1. Giảm sử dụng mỹ phẩm

Phụ nữ thường sử dụng các sản phẩm như chất tẩy rửa, huyết thanh, mặt nạ, kem dưỡng... hàng ngày. Về vấn đề này, chuyên gia Beverly Lorencin cho biết: "Vào mùa đông khí hậu rất khắc nghiệt, việc dùng quá nhiều mỹ phẩm rất có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề về da bạn đang mắc phải".

Lorencin khuyên rằng vào mùa đông phụ nữ nên cắt giảm bớt lượng và loại mỹ phẩm cần sử dụng. Theo đó, chỉ nên chọn sản phẩm dịu nhẹ, dễ dàng thẩm thấu vào da.

Lời khuyên bổ ích từ chuyên gia làm đẹp nổi tiếng giúp phụ nữ xóa tan nỗi lo khô sạm, bong tróc và da nhăn nheo vào mùa đông - Ảnh 1
Vào mùa đông, bạn nên tiết chế lượng và loại mỹ phẩm để làn da có không gian thở, hấp thụ dưỡng chất tốt hơn - Ảnh: Internet

2. Tăng hydrat hóa

Vào mùa đông, không khí khô, độ ẩm hạ thấp khiến làn da dễ bị khô nứt, thô ráp vì mất đi nhiều độ ẩm tự nhiên. Để khắc phục tình trạng này, chuyên gia Lorencin khuyên bạn nên tăng cường hydrat bằng các dạng mặt nạ gel chứa plumping và axit hyaluronic. 

3. Loại bỏ mỹ phẩm chứa mùi hương

Lorencin nói rằng vào mùa đông, mọi người nên hạn chế sử dụng kem dưỡng, các sản phẩm chăm sóc da chứa mùi hương, dù là tự nhiên. 

"Chỉ nên dùng nhiều tinh dầu vào những lúc thời tiết khô hanh, se lạnh" - chia sẻ của Beverly Lorencin. 

Lời khuyên bổ ích từ chuyên gia làm đẹp nổi tiếng giúp phụ nữ xóa tan nỗi lo khô sạm, bong tróc và da nhăn nheo vào mùa đông - Ảnh 2
Làn da sẽ gặp phải nhiều vấn đề nếu bạn sử dụng mỹ phẩm chứa mùi hương vào mùa đông - Ảnh: Internet

Bí quyết dưỡng da hàng ngày

Buổi sáng

Để bắt đầu ngày mới vào mùa đông, Lorencin khuyên rằng: "Nếu da không quá nhờn, bạn có thể bỏ qua bước rửa mặt bằng nước mỗi buổi sáng. Điều cần thiết lúc này là vệ sinh da mặt bằng toner và bông mềm". 

Tuy nhiên, nếu da tiết nhiều dầu nhờn hoặc cần phải làm sạch nhanh chóng, bạn nên chọn chất tẩy rửa tái hấp thu, toner cân bằng, một vài giọt serum, kem dưỡng ẩm dịu nhẹ.

Lời khuyên bổ ích từ chuyên gia làm đẹp nổi tiếng giúp phụ nữ xóa tan nỗi lo khô sạm, bong tróc và da nhăn nheo vào mùa đông - Ảnh 3
Nếu da không quá nhờn rít, bạn có thể chỉ cần làm sạch bằng toner và bông mềm mà không cần rửa bằng chất tẩy rửa cùng nước - Ảnh: Internet

Buổi tối

Vào buổi tối, vị chuyên gia này khuyến khích mọi người nên dùng chất tẩy rửa bù nước có tạo bọt để làm sạch khuôn mặt. Sau đó, hãy tiếp tục với toner tái cân bằng, một vài giọt lotion và tinh chất vitamin C.

Nếu cảm thấy da khô, Lorencin gợi ý bạn nên dùng hỗn hợp huyết thanh và loại kem dưỡng ẩm đã sử dụng cho buổi sáng.

Lời khuyên bổ ích từ chuyên gia làm đẹp nổi tiếng giúp phụ nữ xóa tan nỗi lo khô sạm, bong tróc và da nhăn nheo vào mùa đông - Ảnh 4
Tinh chất vitamin C có tác dụng hỗ trợ sản sinh collagen, ngăn ngừa lão hóa, khóa độ ẩm cho làn da hiệu quả vào mùa đông - Ảnh: Internet

Với những bí quyết làm đẹp tại nhà đầy bổ ích trên từ chuyên gia Beverly Lorencin, chắc chắn, làn da của bạn sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất.

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