7 mẹo makeup đơn giản giúp cô nàng vụng về hay người mới học đều trang điểm đẹp như chuyên gia

Trang điểm 21/11/2019 05:30

Với 7 mẹo makeup đơn giản dưới đây, dù có vụng về đến mấy hay chỉ là người mới học, bạn vẫn có thể tự trang điểm ngay tại nhà.

Nếu biết một số thủ thuật, việc trang điểm đối với bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Mới đây, Brightside đã tổng hợp 7 mẹo trang điểm đơn giản với các vật dụng quen thuộc như muỗng, băng dính... rất có ích đối với những người mới học hay không khéo tay. 

7 mẹo trang điểm đơn giản

1. Đánh khối theo hình "bàn cờ"

Sử dụng 2 mảng màu cơ bản của phấn highlight là tối và sáng vẽ các khối vuông trên khắp khuôn mặt theo hình minh họa dưới đây. 

Sau đó, dùng cọ tán thật đều và mịn, như vậy là bạn sẽ sở hữu được những đường tạo khối hoàn hảo trên khuôn mặt.

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Vẽ highlight theo hình bàn cờ tạo nên các đường kẻ khối hoàn hảo và tự nhiên hơn - Ảnh: Internet

2. Loại bỏ quầng thâm mắt bằng son đỏ

Quầng thâm mắt khiến vẻ ngoài của bạn trở nên uể oải, mệt mỏi và không còn sức sống. Để khắc phục vấn đề về da này, nhiều người thường sử dụng kem che khuyết điểm, tuy nhiên, có một cách mang đến hiệu quả cao hơn, đó là dùng son môi đỏ.

Đầu tiên, tô son theo vòng cung ở mí mắt dưới, dùng bông tán đều tương tự như hình minh họa dưới đây. Cuối cùng, sử dụng thêm một ít kem che khuyết điểm hoặc kem nền nữa, đôi mắt sẽ trở nên tươi tắn hơn ngay. 

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Son đỏ không chỉ xóa mờ quầng thâm hiệu quả mà còn tạo hiệu ứng ửng hồng cho đôi mắt. Đây là mẹo trang điểm đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

3. Kẻ eyeliner bằng muỗng

Chỉ cần sử dụng một chiếc muỗng, việc kẻ eyeliner khó khăn sẽ trở nên rất dễ dàng. Đặt phần cong của chiếc muỗng vào vị trí cần kẻ ở đuôi mắt, lấy bút hoặc phấn chuyên dụng viền theo. 

Bằng cách này, đường viền mắt sẽ trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều mà không mất quá nhiều thời gian.

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Chỉ với một chiếc muỗng, việc kẻ đường viền mắt, công đoạn trang điểm cực kỳ khó khăn sẽ trở nên đơn giản vô cùng - Ảnh: Internet

4. Vẽ sống mũi bằng nĩa

Ngoài eyeliner, vẽ đường sống mũi cũng là công đoạn khó thực hiện trong trang điểm. Tuy nhiên, hãy áp dụng mẹo đơn giản với chiếc nĩa sau đây, bạn sẽ kinh ngạc về kết quả đạt được.

Đầu tiên, đặt nĩa lên trên mũi sao cho các rãnh nằm đúng với mong muốn đánh khối của bạn. Dùng phấn highlight tô vào các rãnh này theo thứ tự tối, sáng, tối từ ngoài vào. Tiếp đó, dùng bông trang điểm đánh đều là hoàn thành.

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Sử dụng nĩa sẽ giúp việc trang điểm dễ dàng hơn - Ảnh: Internet
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Mẹo trang điểm cho sống mũi này rất dễ thực hiện - Ảnh: Internet

5. Tô son quyến rũ

Để đôi môi trở nên căng mọng, quyến rũ, bạn cần phải tô son môi theo 3 bước sau đây. 

Đầu tiên, thoa son lót và tán đều ra khắp môi. Sau đó, dùng son dạng chì để kẻ viền môi và một số họa tiết tương tự hình minh họa bên dưới. Cuối dùng, dùng son có màu nhạt hơn đường viền để tô lên khắp môi là hoàn thành.

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Đôi môi trở nên căng mọng, quyến rũ hơn rất nhiều nhờ mẹo trang điểm này - Ảnh: Internet

6. Kẻ highlight gò má bằng băng dính

Đối với những cô gái sở hữu khuôn mặt tròn thì việc tạo khối cho gò má rất quan trọng khi trang điểm. Điều này sẽ giúp cho khuôn mặt trở nên thon gọn và nhỏ nhắn hơn. 

Với 2 đoạn băng dính dài khoảng 7cm, việc tạo khối sẽ đơn giản hơn. Đầu tiên, dáng băng dính thành hình chữ V về hướng tai. Dùng phấn màu tối phủ kín phần trống bên trong chữ V, gỡ băng dính và dùng tay tán nhẹ là hoàn thành.

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Tạo khối cho gò má đơn giản nhờ băng dính - Ảnh: Internet

7. Làm mi cong dày

Để hàng mi trở nên cong dày gợi cảm, đầu tiên, hãy chuốt một lớp mascara trắng, sau đó đến mascara đen hoặc nâu. Bằng cách này, mi sẽ dày và cong hơn rất nhiều với cách trang điểm thông thường.

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Mi trở nên cong dày gợi cảm nhờ chuốt hai lớp mascara - Ảnh: Internet

Có thể thấy, makeup không phải là việc quá khó khăn nếu bạn biết đến những mẹo trang điểm đơn giản trên. Thực tế, sử dụng các thủ thuật trên vẫn mang đến cho bạn hiệu ứng trang điểm tốt nhất mà không phải tốn quá nhiều thời gian, công sức.

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