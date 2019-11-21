7 mẹo makeup đơn giản giúp cô nàng vụng về hay người mới học đều trang điểm đẹp như chuyên gia

Với 7 mẹo makeup đơn giản dưới đây, dù có vụng về đến mấy hay chỉ là người mới học, bạn vẫn có thể tự trang điểm ngay tại nhà.
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Nếu biết một số thủ thuật, việc trang điểm đối với bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Mới đây, Brightside đã tổng hợp 7 mẹo trang điểm đơn giản với các vật dụng quen thuộc như muỗng, băng dính... rất có ích đối với những người mới học hay không khéo tay.
7 mẹo trang điểm đơn giản
1. Đánh khối theo hình "bàn cờ"
Sử dụng 2 mảng màu cơ bản của phấn highlight là tối và sáng vẽ các khối vuông trên khắp khuôn mặt theo hình minh họa dưới đây.
Sau đó, dùng cọ tán thật đều và mịn, như vậy là bạn sẽ sở hữu được những đường tạo khối hoàn hảo trên khuôn mặt.
2. Loại bỏ quầng thâm mắt bằng son đỏ
Quầng thâm mắt khiến vẻ ngoài của bạn trở nên uể oải, mệt mỏi và không còn sức sống. Để khắc phục vấn đề về da này, nhiều người thường sử dụng kem che khuyết điểm, tuy nhiên, có một cách mang đến hiệu quả cao hơn, đó là dùng son môi đỏ.
Đầu tiên, tô son theo vòng cung ở mí mắt dưới, dùng bông tán đều tương tự như hình minh họa dưới đây. Cuối cùng, sử dụng thêm một ít kem che khuyết điểm hoặc kem nền nữa, đôi mắt sẽ trở nên tươi tắn hơn ngay.
3. Kẻ eyeliner bằng muỗng
Chỉ cần sử dụng một chiếc muỗng, việc kẻ eyeliner khó khăn sẽ trở nên rất dễ dàng. Đặt phần cong của chiếc muỗng vào vị trí cần kẻ ở đuôi mắt, lấy bút hoặc phấn chuyên dụng viền theo.
Bằng cách này, đường viền mắt sẽ trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều mà không mất quá nhiều thời gian.
4. Vẽ sống mũi bằng nĩa
Ngoài eyeliner, vẽ đường sống mũi cũng là công đoạn khó thực hiện trong trang điểm. Tuy nhiên, hãy áp dụng mẹo đơn giản với chiếc nĩa sau đây, bạn sẽ kinh ngạc về kết quả đạt được.
Đầu tiên, đặt nĩa lên trên mũi sao cho các rãnh nằm đúng với mong muốn đánh khối của bạn. Dùng phấn highlight tô vào các rãnh này theo thứ tự tối, sáng, tối từ ngoài vào. Tiếp đó, dùng bông trang điểm đánh đều là hoàn thành.
5. Tô son quyến rũ
Để đôi môi trở nên căng mọng, quyến rũ, bạn cần phải tô son môi theo 3 bước sau đây.
Đầu tiên, thoa son lót và tán đều ra khắp môi. Sau đó, dùng son dạng chì để kẻ viền môi và một số họa tiết tương tự hình minh họa bên dưới. Cuối dùng, dùng son có màu nhạt hơn đường viền để tô lên khắp môi là hoàn thành.
6. Kẻ highlight gò má bằng băng dính
Đối với những cô gái sở hữu khuôn mặt tròn thì việc tạo khối cho gò má rất quan trọng khi trang điểm. Điều này sẽ giúp cho khuôn mặt trở nên thon gọn và nhỏ nhắn hơn.
Với 2 đoạn băng dính dài khoảng 7cm, việc tạo khối sẽ đơn giản hơn. Đầu tiên, dáng băng dính thành hình chữ V về hướng tai. Dùng phấn màu tối phủ kín phần trống bên trong chữ V, gỡ băng dính và dùng tay tán nhẹ là hoàn thành.
7. Làm mi cong dày
Để hàng mi trở nên cong dày gợi cảm, đầu tiên, hãy chuốt một lớp mascara trắng, sau đó đến mascara đen hoặc nâu. Bằng cách này, mi sẽ dày và cong hơn rất nhiều với cách trang điểm thông thường.
Có thể thấy, makeup không phải là việc quá khó khăn nếu bạn biết đến những mẹo trang điểm đơn giản trên. Thực tế, sử dụng các thủ thuật trên vẫn mang đến cho bạn hiệu ứng trang điểm tốt nhất mà không phải tốn quá nhiều thời gian, công sức.