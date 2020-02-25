5 phong cách trang điểm Hàn Quốc được ưa chuộng nhất, giúp bạn ‘vịt hóa thiên nga’

Học theo những cô nàng Hàn Quốc với phong cách trang điểm hot nhất 2020 này, bạn sẽ xinh đẹp bội phần và trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi dạo phố.
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Dưới đây là phong cách trang điểm Hàn Quốc hot nhất năm 2020 mà mọi cô nàng đều không thể bỏ qua:
Trang điểm bắt sáng, làn da căng bóng
Năm 2020, phong cách trang điểm nền căng bóng thịnh hành vẫn được ưa chuộng. Bên cạnh đó, các chuyên gia trang điểm và mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc còn cho biết việc phủ bóng cũng như tạo hiệu ứng highlight cho lớp make up sẽ giúp bạn trở nên tỏa sáng hơn.
Bí quyết để tạo nên lớp trang điểm “mỏng như sương” chính là nhờ son bóng, kem nền có độ bắt sáng tự nhiên và highlight tạo điểm nhấn.
Màu son tạo hiệu ứng môi căng mọng
Trong năm nay, xu hướng sử dụng son tạo hiệu ứng môi căng mọng sẽ được các cô nàng xứ Hàn yêu thích. Hiện tại, son lì vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường Hàn Quốc. Với chất son nhung mềm tạo hiệu ứng đôi môi căng mọng sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài vô cùng quyến rũ, cuốn hút.
Đánh má hồng phần gò má
Theo chia sẻ từ các chuyên gia trang điểm thì việc sử dụng má hồng sẽ giúp “hack tuổi” đáng kể. Đặc biệt, nếu tập trung đánh phấn má hồng ở phần xương gò má thì chắc chắn bạn sẽ trở thành cô gái đầy ngọt ngào, nữ tính trong mắt người đối diện.
Trang điểm “có như không có”
Phong cách trang điểm “có như không có” vẫn sẽ là xu hướng trong năm 2020. Những phần make up rườm rà như tạo khối, kem che khuyết điểm, kem nền dày sẽ được loại bỏ. Thay vào đó, người Hàn ngày càng chuộng phong cách trang điểm tự nhiên, thanh thuần để khoe trọn làn da khỏe mạnh.
Phấn mắt nhũ lấp lánh
Với lớp make up nhẹ nhàng, tạo điểm nhấn trên đôi mắt sẽ là một ý tưởng hoàn hảo. Phong cách trang điểm vùng mắt của các beauty blogger xứ Hàn hướng đến trong thời gian tới chính là vẻ rực rỡ và rạng ngời. Bên cạnh việc sử dụng phấn mắt nhũ, việc tô điểm thêm cho đôi mắt với những viên đá lấp lánh sẽ biến bạn trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc.
Hãy thử áp dụng những xu hướng trang điểm trên để F5 bản thân nhé!