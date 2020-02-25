5 phong cách trang điểm Hàn Quốc được ưa chuộng nhất, giúp bạn ‘vịt hóa thiên nga’

Dưới đây là phong cách trang điểm Hàn Quốc hot nhất năm 2020 mà mọi cô nàng đều không thể bỏ qua:

Bí quyết để tạo nên lớp trang điểm “mỏng như sương” chính là nhờ son bóng, kem nền có độ bắt sáng tự nhiên và highlight tạo điểm nhấn.

Năm 2020, phong cách trang điểm nền căng bóng thịnh hành vẫn được ưa chuộng. Bên cạnh đó, các chuyên gia trang điểm và mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc còn cho biết việc phủ bóng cũng như tạo hiệu ứng highlight cho lớp make up sẽ giúp bạn trở nên tỏa sáng hơn.

Trang điểm căng bóng giúp gương mặt trở nên trẻ trung hơn – Ảnh: Internet

Màu son tạo hiệu ứng môi căng mọng

Trong năm nay, xu hướng sử dụng son tạo hiệu ứng môi căng mọng sẽ được các cô nàng xứ Hàn yêu thích. Hiện tại, son lì vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường Hàn Quốc. Với chất son nhung mềm tạo hiệu ứng đôi môi căng mọng sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài vô cùng quyến rũ, cuốn hút.

Đánh má hồng phần gò má

Theo chia sẻ từ các chuyên gia trang điểm thì việc sử dụng má hồng sẽ giúp “hack tuổi” đáng kể. Đặc biệt, nếu tập trung đánh phấn má hồng ở phần xương gò má thì chắc chắn bạn sẽ trở thành cô gái đầy ngọt ngào, nữ tính trong mắt người đối diện.

Gò má ửng hồng đáng yêu - Ảnh: Internet

Trang điểm “có như không có”

Phong cách trang điểm “có như không có” vẫn sẽ là xu hướng trong năm 2020. Những phần make up rườm rà như tạo khối, kem che khuyết điểm, kem nền dày sẽ được loại bỏ. Thay vào đó, người Hàn ngày càng chuộng phong cách trang điểm tự nhiên, thanh thuần để khoe trọn làn da khỏe mạnh.

Phấn mắt nhũ lấp lánh

Với lớp make up nhẹ nhàng, tạo điểm nhấn trên đôi mắt sẽ là một ý tưởng hoàn hảo. Phong cách trang điểm vùng mắt của các beauty blogger xứ Hàn hướng đến trong thời gian tới chính là vẻ rực rỡ và rạng ngời. Bên cạnh việc sử dụng phấn mắt nhũ, việc tô điểm thêm cho đôi mắt với những viên đá lấp lánh sẽ biến bạn trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc.

Nhấn nhá với đôi mắt lấp lánh - Ảnh: Internet

Hãy thử áp dụng những xu hướng trang điểm trên để F5 bản thân nhé!