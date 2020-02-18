Học gái Hàn cách trang điểm ‘có như không có’, ai cũng tưởng mặt mộc đẹp sẵn

Trang điểm 18/02/2020 05:30

Bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu hết phần thiên hạ nhờ bí quyết trang điểm tự nhiên này của các cô nàng xứ củ sâm.

Thay vì “họa mặt” thật đậm, những cô nàng Hàn Quốc thường ưa chuộng phong cách trang điểm “trong như sương”. Lối make up này không chỉ mang đến cho bạn vẻ ngoài xinh đẹp tự nhiên như để mặt mộc mà còn “hack tuổi” đáng kể.

Hãy bỏ túi ngay bí quyết trang điểm tự nhiên này để thăng hạng nhan sắc nhé!

Rửa mặt sạch trước khi make up

Trước khi trang điểm, bạn cần làm sạch mặt với sữa rửa mặt. Nếu da mặt còn nhiều bụi bẩn, việc phủ lên hàng tá loại mỹ phẩm có thể khiến da bạn bị kích ứng và nổi mụn. Bên cạnh đó, lớp nền cũng không được mịn màng.  

Chính vì vậy, bạn nên rửa sạch mặt trước nhưng không nên tẩy da chết ngay trước khi trang điểm nhé!

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Rửa mặt kỹ càng trước khi trang điểm - Ảnh minh họa: Internet

Không được quên kem dưỡng ẩm

Sau khi đã rửa mặt sạch sẽ, bạn cần thoa thêm toner (nước hoa hồng) để cân bằng độ ẩm trên da, sau đó thoa kem dưỡng để tạo lớp lót trước khi make up.

Tuy nhiên, hãy lưu ý chỉ lấy một lượng kem dưỡng vừa đủ để làm mềm da vì nếu sử dụng quá nhiều, da bạn sẽ rất nhanh đổ dầu làm trôi lớp trang điểm. Để tăng hiệu quả, bạn nên thoa kem theo chuyển động vòng tròn và kết hợp vỗ nhẹ để dưỡng chất trong kem thẩm thấu vào da tốt hơn.

Dùng kem nền mỏng, có độ bóng nhẹ

Để lớp make up trông mịn màng và thật tự nhiên, bạn nên ưu tiên lựa chọn các loại kem nền mỏng nhẹ nhưng có độ che phủ tốt. Bên cạnh đó, kem nền có độ bóng nhẹ cũng là một lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn làn da “trong như sương” và trông khỏe khoắn hơn.

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Ưu tiên các loại kem nền mỏng nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đánh nền, bạn tránh miết bằng cọ hoặc mút mà nên dặm thật nhẹ nhàng để lớp nền tiệp vào da cũng như tránh tình trạng bị mốc sau nhiều giờ. Lớp nền rất quan trọng nên bạn cần tán thật kỹ để không bị loang lổ kém thẩm mỹ.

Che khuyết điểm

Sau khi hoàn thành bước đánh nền, bạn có thể dùng kem che khuyết điểm để xóa mờ vùng thâm dưới mắt, vùng đỏ quanh cánh mũi, các vết thâm, mụn... Để che khuyết điểm thật hoàn hảo, bạn nên lựa chọn loại kem che khuyết điểm hơn tông da 1 tông – đây chính là bí quyết của các blogger make up đấy!

Phủ phấn

Đối với những bạn có làn da dầu, việc phủ phấn là bước không thể thiếu. Tuy nhiên, để giữ độ bóng tự nhiên cho lớp nền, bạn chỉ nên phủ phấn ở vùng chữ T và dưới cằm để tránh đổ dầu.

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Đừng quên phủ phấn để lớp nền lâu trôi nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Dùng son màu nhạt

Bước cuối cùng để hoàn thành lớp make up tự nhiên này chính là việc sử dụng son có màu nhạt. Bạn có thể sử dụng những tông màu như cam đào, hồng nude… để giống với màu môi thật, vừa giúp gương mặt trở nên ngọt ngào hơn vừa “hack tuổi” hiệu quả.

Chúc bạn thành công với những bí quyết trang điểm tự nhiên trên nhé!

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