Cách làm phấn nụ hoàng cung - bí kíp làm đẹp của quý tộc thời xưa

Cách làm phấn nụ hoàng cung không quá phức tạp, nếu như ai trót yêu vẻ đẹp mỹ miều xưa có thể trải nghiệm làm thử.

Nếu ai từng thắc mắc về cách làm đẹp của các quý tộc xưa thì hãy tìm hiểu về loại phấn nụ hoàng cung dưới đây. Có thể nói, đây là "bảo bối" giúp phụ nữ sở hữu làn da mịn màng không tì vết.

- Thuốc bắc: nhân sâm, bạch truật, phục linh, cam thảo, hoàng kỳ, bạch thược.

- Nước đun sôi để nguội.

Thành phần thuốc bắc để làm phấn nụ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm phấn nụ hoàng cung gồm 4 bước chính:

Bước 1: Nung cao lanh lên ở nhiệt độ cao nhất (để diệt chết vi khuẩn).

Bước 2:

- Cách 1: Giã nhỏ cao lanh vừa nung.

- Cách 2: Thả cao lanh vừa nung vào nước rồi bóp đến khi mềm mịn (tỉ lệ cao lanh/nước là 1/5). Sau đó để cao lanh ở chỗ thoáng mát.

Bước 3: Đợi 1 đêm để cao lanh lắng hết xuống thì chắt hết nước và những tạp chất nổi ở trên đi hoặc cho vào khăn xô để lọc, lặp lại nhiều lần cho đến khi cảm thấy bột cao lanh thật mịn và nhẹ.

Phấn nụ hoàng cung rất được quý tộc thời xưa ưa chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cho nước ngâm thuốc bắc vào ngâm cùng cao lanh một đêm, hôm sau gạt nước đi rồi phơi ở chỗ thoáng mát. Lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi thu được hỗn hợp sền sệt thì cho thêm tinh dầu hương hoa hoặc mùi hương yêu thích vào.

Cuối cùng, nặn cao lanh thành hình tùy thích rồi đem phơi nắng. Khi cao lanh khô cho vào hộp kín để bảo quản dùng dần.

Cách làm phấn nụ hoàng cung tuy không quá phức tạp nhưng mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn yêu thích nét đẹp cổ xưa và mong muốn tìm một loại phấn tự nhiên an toàn, lành tính thì hãy tham khảo cách làm phấn nụ hoàng cung trên.