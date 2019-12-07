Mẹo chọn màu son cực đơn giản giúp nàng da ngăm cuốn hút, nổi bật trong bữa tiệc cuối năm

Trang điểm 07/12/2019 05:35

Nếu bạn đang gặp khó khăn vì không biết màu son nào phù hợp với làn da tối màu của mình thì bài viết dưới đây sẽ chỉ cho các nàng cách chọn màu son đẹp cho da ngăm đấy!

Đừng lo ngại nếu bạn có một làn da tối màu vì nếu biết cách trang điểm thì bạn vẫn dễ dàng nổi bật giữa đám đông. Dưới đây là những cách chọn màu son đẹp cho da ngăm bạn không thể bỏ qua để trở thành "chủ nhân" của bữa tiệc tối.

1. Màu cam cháy

Màu son này thường được cho là phù hợp với nàng da trắng hơn những cô nàng da ngăm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, màu son cam cháy mới là sự lựa chọn đúng đắn dành cho các nàng da ngăm đen.

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Màu cam cháy giúp bạn nổi bật hơn - Ảnh minh họa: Internet

Màu cam cháy là tông màu nóng có ưu điểm tôn da, giúp làm sáng khuôn mặt hơn rất nhiều. Để trở nên thực sự nổi bật, bạn nên đánh màu son này cả môi thay vì lòng môi.

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Đánh son đậm một chút để làm nổi bật gương mặt - Ảnh minh họa: Internet

2. Màu đỏ 

Màu đỏ trước giờ luôn giữ vị trí số 1 trong tất cả các màu son bởi vì đối tượng nào, làn da nào cũng có thể sử dụng được.

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Màu da nào cũng đánh được son đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Màu son đỏ quyến rũ sẽ giúp làn da bạn trắng hồng hơn, đồng thời thể hiện được quyền lực và sức hút của người sử dụng.

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Da ngăm quyến rũ hơn khi đánh son đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Những cô nàng có làn da bánh mật hãy cứ tự tin chọn ngay cho mình một màu son đỏ có gam màu đậm hoặc gam trung tính phù hợp với sở thích của mình nhé!

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Chọn son đỏ gam màu đậm hoặc trung tính đều hợp với nàng da ngăm - Ảnh minh họa: Internet

3. Màu nude, màu nâu trầm

Đây chính là màu son được ưa chuộng nhất trong năm qua và cực phù hợp cho làn da tối màu. Nếu bạn là một cô nàng cá tính hoặc muốn thay đổi phong cách gợi cảm thì đừng bỏ qua màu son này.

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Màu son nude được ưa chuộng nhất năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi sử dụng son màu nude hoặc nâu trầm thì bạn nên make up đậm hơn một chút để gương mặt không bị tái nhợt và giúp nổi bật màu son.

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Kết hợp son nude với kiểu make up đậm - Ảnh minh họa: Internet

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có quyền được làm đẹp và đẹp theo cách riêng của mình. Dù bạn sở hữu làn da trắng hay da ngăm đen thì hãy luôn tự tin về ngoại hình của mình. Hy vọng những chia sẻ về cách chọn màu son đẹp cho làn da ngăm trên sẽ giúp các nàng dễ dàng hơn trong việc làm đẹp bản thân.

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